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Полезная информация о Хаммамете

Что нужно знать о Хаммамете: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 10 экскурсий
Местное время в Хаммамете
22:5722
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаХаммамет
По-английскиHammamet
Статья о городеСтатья о Хаммамете
Население города53 733 чел.
АэропортХаммамет NBE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота13 м. от уровня моря

Подробная статья

Хаммамет
Хаммамет, Тунис - честный обзор Хаммамета, фото, карта, пляжи и достопримечательности
Хаммамет — один из самых популярных курортов Туниса, где отдыхают туристы из Европы и СНГ. Стоит ли туда ехать, где находится город и что обязательно нужно посмотреть, мы расскажем вам в этой статье, особенно пригодится тем, кто едет туда дикарём, но и тем кто покупал путевку - тоже

Где находится Хаммамет на карте

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Популярные экскурсии в Хаммамете

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Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
390
за чел.
Прикоснуться к наследию античности на экскурсии по достопримечательностям Эль Джема
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Фотографии

Кафе в Новой Медине, Хаммамет, Тунис
Посуда из керамики на рынке Хаммамеда, Тунис
Добраться до Хаммамед можно на такси из ближайшего города Энфиды (где есть аэропорт)
Территория отеля The Russelior Hotel & SPA , Хаммамет, Тунис
Туниские сладости
Международный фестиваль в Хаммамете, Тунис
Пляжный отдых в Хаммамет, Тунис
Национальный музей, Хаммамет, Тунис
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