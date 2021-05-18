Хаммамет, Тунис - честный обзор Хаммамета, фото, карта, пляжи и достопримечательности

Хаммамет — один из самых популярных курортов Туниса, где отдыхают туристы из Европы и СНГ. Стоит ли туда ехать, где находится город и что обязательно нужно посмотреть, мы расскажем вам в этой статье, особенно пригодится тем, кто едет туда дикарём, но и тем кто покупал путевку - тоже