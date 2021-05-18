Полезная информация о Хаммамете
Что нужно знать о Хаммамете: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 10 экскурсий
Местное время в Хаммамете
22:5722
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇳 Тунис
|Название города
|Хаммамет
|По-английски
|Hammamet
|Статья о городе
|Статья о Хаммамете
|Население города
|53 733 чел.
|Аэропорт
|Хаммамет NBE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Tunis
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Подробная статья
Хаммамет, Тунис - честный обзор Хаммамета, фото, карта, пляжи и достопримечательности
Хаммамет — один из самых популярных курортов Туниса, где отдыхают туристы из Европы и СНГ. Стоит ли туда ехать, где находится город и что обязательно нужно посмотреть, мы расскажем вам в этой статье, особенно пригодится тем, кто едет туда дикарём, но и тем кто покупал путевку - тоже
Где находится Хаммамет на карте
Календарь низких цен на туры в Хаммамет
Популярные экскурсии в Хаммамете
$
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