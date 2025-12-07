читать дальше

очень удачно, чтобы не жариться под палящим солнцем и избежать пересечений с толпами туристов.

Юзеф очень доброжелательный, позитивный и внимательный к каждому. Постарался учесть почти все наши дополнительные пожелания - чтобы хотелось увидеть, посетить, услышать, узнать, купить. Волшебным образом появлялось то, о чем стоило только обмолвиться - будь то прохладная вода, зажигалка и даже арбуз)

Юзеф забрал нас у отеля в Хаммамете, затем мы погуляли по улочкам Сиди-Бу-Саида, зашли в художественную галерею, на смотровую площадку, посетили Карфаген, увидели древнеримские акведук и цистерны, прошлись по улицам и бульварам столицы, посетили Медину. Кроме этого, в течение дня, мы пили чай с восточными сладостями в старинной кофейне, пообедали в ресторанном дворике и охладились от жары с чаем и кофе в уютном кафе Туниса. Юзеф, как гид и переводчик, помог нам купить нужные лекарства в аптеке, а в большом ТЦ финики, кремы, сувениры и быстро простись по брендовым бутикам.

Если вы хотите услышать рассказ дипломированного историка и посетить музеи, то наверняка лучше найти другой вариант. Ценность данной поездки в том, что мы погрузились в атмосферу Тунисии с ее историей, видами, обычаями, колоритом, неспешными прогулками и чаепитиями. Мы получили Впечатление и Эмоции, а ведь именно это оставляет самый глубокий след в памяти.

Еще один бонус поездки с Юзефом - это бесплатная «фотосессия в подарок» 😄. Он делает классные фото, так что кадры с вами красивыми на фоне потрясающих красок и видов останутся на ваших телефонах)

Юзеф, спасибо. Буду советовать друзьям.