После трансфера из места вашего проживания в Тунисе, вы отправитесь в Кайруан. Начните свой тур с посещения двух сохранившихся Аглабидских бассейнов XIX века, которые были одними из крупнейших гидротехнических сооружений средневековья. Взгляните на памятники с вершины здания информационно-туристического центра, прослушав вводную информацию об основании Кайруана и его золотом веке.

После этого, тур продолжится посещением Большой мечети Укба VII века, старейшей мечети в Северной Африке. Полюбуйтесь величественным и прекрасным выражением веры, с характерной для XIX века архитектурой. Отправьтесь в соседний городок Сиди-Сахиби, чтобы побывать в здании XVII-XIX веков, знаменитом своим минаретом и красивыми двориками, выложенными зелено-голубой плиткой и белой штукатуркой и лепниной. Затем, прибудьте к входу в Медину, чтобы принять участие в пешем туре с гидом по главной улице к загадочному колодцу Бир Барута. Проведите свободное время, зайдя в магазины Медины. Сделайте остановку и пообедайте в местном ресторане.

В завершение тура, возвратитесь в автомобиль и отправьтесь в 1,15-часовую поездку в амфитеатр Эль-Джем – главную достопримечательность тура и одно из самых посещаемых мест Туниса. Узнайте, как в III веке был сооружен этот монументальный амфитеатр, являющийся крупнейшим памятником римской эпохи в Африке, занимая третье место в Империи по размерам, после Римского и Веронского амфитеатров. Полюбуйтесь его архитектурой, которая считалась улучшенной версий Римского Колизея, несмотря на свои немного меньшие размеры. В конце тура, вас ждет обратный трансфер к вашему отелю в Тунисе.