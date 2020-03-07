Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом

Откройте для себя крупнейший римский памятник, сохранившийся на африканском континенте в амфитеатре Эль-Джем

4.4
24 отзыва
В группе
до 15 чел.
Откройте для себя крупнейший римский памятник, сохранившийся на африканском континенте в амфитеатре Эль-Джем.

Посетите два сохранившихся Аглабидских бассейна IX века, которые были одними из крупнейших гидротехнических сооружений средневековья.
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Из Туниса: 1-дневная экскурсия в Кайруан и Эль-Джем с обедом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Аглабидские бассейны и узнайте об эпохе Кайруана
  2. Полюбуйтесь архитектурой амфитеатра Эль-Джем
  3. Взгляните на крупнейший римский памятник, сохранившийся в Африке
  4. Проведите свободное время, зайдя в магазины Медины
  5. Осмотрите красивую Большую мечеть Укба и Сиди-Сахиби
После трансфера из места вашего проживания в Тунисе, вы отправитесь в Кайруан. Начните свой тур с посещения двух сохранившихся Аглабидских бассейнов XIX века, которые были одними из крупнейших гидротехнических сооружений средневековья. Взгляните на памятники с вершины здания информационно-туристического центра, прослушав вводную информацию об основании Кайруана и его золотом веке.
После этого, тур продолжится посещением Большой мечети Укба VII века, старейшей мечети в Северной Африке. Полюбуйтесь величественным и прекрасным выражением веры, с характерной для XIX века архитектурой. Отправьтесь в соседний городок Сиди-Сахиби, чтобы побывать в здании XVII-XIX веков, знаменитом своим минаретом и красивыми двориками, выложенными зелено-голубой плиткой и белой штукатуркой и лепниной. Затем, прибудьте к входу в Медину, чтобы принять участие в пешем туре с гидом по главной улице к загадочному колодцу Бир Барута. Проведите свободное время, зайдя в магазины Медины. Сделайте остановку и пообедайте в местном ресторане.
В завершение тура, возвратитесь в автомобиль и отправьтесь в 1,15-часовую поездку в амфитеатр Эль-Джем – главную достопримечательность тура и одно из самых посещаемых мест Туниса. Узнайте, как в III веке был сооружен этот монументальный амфитеатр, являющийся крупнейшим памятником римской эпохи в Африке, занимая третье место в Империи по размерам, после Римского и Веронского амфитеатров. Полюбуйтесь его архитектурой, которая считалась улучшенной версий Римского Колизея, несмотря на свои немного меньшие размеры. В конце тура, вас ждет обратный трансфер к вашему отелю в Тунисе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Плата за вход
  • Обед
  • Профессиональный местный гид
Что не входит
  • Чаевые рекомендуется дать чаевые гиду в размере 15-20% в конце тура
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Важная информация
  • Тур не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями передвижения
  • Необходимо снимать обувь при посещении мечетей и мест поклонения
  • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
6
3
2
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Z
7 мар 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Феми и наш водитель были потрясающими! прекрасная однодневная поездка!
А
19 фев 2020
(Испания)
Оригинал (en)
Этот тур был потрясающим. Нам понравилось не только посещать исторические места, но и знакомиться с местной едой и людьми. Гид и водитель были очень дружелюбны и проявили большое гостеприимство. Они предоставили нам гибкость при ограниченном времени посещения. Мы были полностью довольны всем туром.
А
4 фев 2020
Оригинал (en)
Наш гид Фахми был фантастическим. Он был полезным, информативным и знающим.
M
12 янв 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Много путешествовать из Туниса, чтобы мало что посмотреть. Питание было очень плохим. Несъедобный суп, котлета из индейки с паштетом и клементином. Цена, которую нужно заплатить за прогулку, очень высока с учетом предлагаемых услуг.
Y
8 янв 2020
(Болгария)
Оригинал (en)
Тур прошел в целом хорошо. Гид был не очень хорошо подготовлен к туру. Он говорил по-английски, но недостаточно, чтобы все объяснить и понять. Кроме того, он действительно старался изо всех сил. По этой цене входные налоги в мечеть в Кайруане и Коллизеум / Эль-Джем /, а также обед не были включены, потому что наш гид сказал нам об этом и попросил нас заплатить.
А
3 янв 2020
(Испания)
Оригинал (es)
Прекрасный день, в который мы открыли для себя неожиданные чудеса благодаря нашему опытному гиду Омару.
Marcelo
30 дек 2019
(Бразилия)
Оригинал (pt)
Единственное, что было действительно хорошо, - это Колизей в Эль-Джеме, где мы пробыли не более 30 минут. Обед в ресторане Дар Аммар был ужасен. Кайруан просто "в порядке".
M
10 дек 2019
(Испания)
Оригинал (es)
Это лучшая экскурсия, которую можно сделать, амфитеатр впечатляющий, просто для вашего визита он заслуживает того, чтобы поехать в Тунис. Археологический музей тоже очень хороший, там великолепные мозаики, оно того стоит, я не знаю, сколько они продержатся, чтобы на них можно было наступить.
А
10 дек 2019
(Испания)
Оригинал (es)
Я считаю, что посещение этих двух мест просто необходимо, если вы путешествуете по Тунису! Это правда, что это около 5 часов на машине за один день, что можно сделать немного дольше, а фургон не самый удобный в мире ... Может быть, я хотел узнать немного больше о городе Кайруан ( нет, мы обошли его Медину и только вошли в мечеть).
T
12 ноя 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Гид был действительно хорош. Он свободно говорил по-немецки и хорошо знал места, которые мы посещали. Был также водитель, который был очень дружелюбным, но не говорил ни по-английски, ни по-немецки. Тур был хорошо организован, и все было как в рекламе. Только пребывание в Эль-Джеме могло продлиться немного дольше. Но тур определенно стоил своих денег. Частный гид, дополнительный водитель, комфортабельная машина, хорошая еда в отеле в Эль-Джеме и однодневная поездка по этой цене - неплохое предложение.
JONATHAN
6 ноя 2019
(США)
Оригинал (en)
Тур начался около 7:30 утра, на час раньше, чем было заявлено. В остальном все было гладко. Мой гид Лотфи, который свободно говорил по-английски (с умеренно сильным акцентом, но все же понятно) и на кучу других языков, на протяжении десятилетий проводил туры по Тунису, и его опыт показал. Очень хорошо осведомлен и готов ответить на вопросы. В Кайруане мы ненадолго остановились в туристическом центре, чтобы получить пропуска, затем ненадолго осмотрели руины римской верфи, посетили мавзолей, прежде чем отправиться в знаменитую мечеть, которая была красивой и интересной для изучения. Обязательное посещение магазина ковров было терпимым, владельцы магазинов были не так настойчивы, как я ожидал, и я смогла уйти, не купив ковров. Эль Джем был очень впечатляющим! Лотфи объяснил историю, а затем позволил мне исследовать сам. На обратном пути в Тунис я хотел купить футболку, прежде чем покинуть страну, и Лотфи был достаточно любезен, чтобы отвезти меня в магазин, прежде чем мы вернемся в отель.
M
30 окт 2019
(Португалия)
Оригинал (pt)
Долгая часть тура проходит на машине, но это стоило того, чтобы покинуть хаос Туниса и погрузиться в более красивый сельский Тунис. Наш гид дает полные и забавные объяснения о туре и Тунисе в целом, но иногда мы немного торопились по местам. Настоятельно рекомендую!
N
3 сен 2019
(Португалия)
Оригинал (pt)
Замечательный визит! Стоит своих денег! Наш гид (говорящий по-английски) г-н Омар был великим и очень хорошо осведомленным. Всегда очень услужливый и дружелюбный. Я рекомендую этот визит всем, кто хочет узнать немного больше о Тунисе.
Y
23 авг 2019
(США)
Оригинал (en)
Они забрали меня с опозданием на 2 часа, сразу после нескольких сообщений и звонков в центральный офис и местного провайдера. В конце мне никто не объяснил, что произошло. Машина была очень удобной, а водитель - приятным. Гид был в порядке, давая только основную информацию во время тура. С середины тура он неоднократно предлагал мне советы, отчего я чувствовал себя очень некомфортно. Да, я знаю, что мы должны дать чаевые в качестве благодарности за обслуживание, но обычно это делается в конце тура !! Я заплатил 176 долларов за роскошный частный тур, что довольно дорого. Мне было неинтересно идти в магазин ковров, так как я уже был в некоторых из них, но все же путеводитель включен в маршрут. Обед был включен в тур, и это было действительно плохо, это было фиксированное меню, которое стоило около 7 динаров (около 2 долларов). Места для посещения были интересными, но планирование и организация тура не были хорошими. Не стоит за такую цену.
Lidija
21 авг 2019
(Хорватия)
Оригинал (en)
Путешествуя к югу от Туниса, интересно увидеть природу - довольно зеленую и бескрайние оливковые рощи. Интересное сочетание достопримечательностей, старого мусульманского города с Мединой и большой мечетью, а позже и огромных остатков римского амфитеатра. Хороший обед в Эль-Джеме. Водитель был очень хорош, но имейте в виду, что вам придется провести в машине около четырех часов.
Ещё 9 отзывов

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