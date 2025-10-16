Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческим городам и на опустевший остров.
Вместе мы посетим много удивительных культурных достопримечательностей, некоторые из которых являются мировым достоянием. Вы узнаете Турцию с новой стороны и насладитесь потрясающим путешествием!
Описание водной прогулки
Увлекательный однодневный тур В программе экскурсии предусмотрено посещение нескольких удивительных исторических достопримечательностей, являющихся настоящим достоянием всей мировой культуры. Город Демре и остров Кекова хранят в себе настоящую магию, влюбляющую в себя. Вы в этом легко убедитесь, отправившись вместе с нами в это увлекательное путешествие! От Алании до Демре За 2 часа пути на комфортабельном автобусе до Демре вы сможете увидеть и другие турецкие города, в том числе — Кумлуджа, известный своим Фестивалем Помидоров, и Финике, славящийся на весь мир своими апельсиновыми рощами. В самом Демре вы увидите много интересных и важных исторических достопримечательностей и святых мест. Мира — Ликийская Турция Совсем недалеко от церкви святого Николая располагается античный город Мира. Эта историческая область получила название Ликия, что в переводе означает «Страна солнца». В первую очередь, Мира в Турции знаменита своими древними ликийскими гробницами — эдакий некрополь, который несмотря на разграбления в античные времена, все равно прекрасен своей неповторимой атмосферой древности. Остров Кекова Кекова — это название острова. В античные времена он был частью материка и здесь процветал большой город. Однако вследствие мощных землетрясений значительная часть города ушла под воду, а вторая его часть превратилась в остров. Сегодня это место, слегка изолированное от цивилизации, ведь здесь никто не живет, не проводятся реставрационные работы, а на острове можно встретить разве что коз, которых сюда привозят заботливые хозяева. Тем не менее, этот остров является одним из самых живописных и знаменитых уголков Турции. Важная информация:
Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.
Четверг и воскресенье в 3:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Церковь святого Николая
- Мира - античный город в Турции
- Амфитеатр в Демре
- Ликийские гробницы
- Затопленный город (остров Кекова)
- Крепость Симена (Келекей)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Обед (напитки допалнительная плата)
- Прогулка на корабле на острове Кекова
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Страховка на время экскурсии.
Что не входит в цену
- Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника» - 20 EUR
- Входной билет в «Античный город Мира» - 13 EUR
- Завтрак (возьмите ланч бокс с собой или можно приобрести на месте)
- Напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье в 3:00.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Напишите в каком отеле вы остановитесь
- Чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
16 окт 2025
Экскурсия очень содержательная, интересная, отдельная благодарность экскурсоводу Юлии, очень грамотная все четко. Если вы едете с Алании, имейте ввиду что заявленное время конец экскурсии в 19:00 это неверно, в отелях вы будете около 12 ночи. Дорога очень утомительная.
М
Мария
7 окт 2025
Все было максимально интересно и круто. Но омрачил тот факт, что одну туристку забыли высадить у ее отеля и когда это поняли отправили ее за ее же деньги на такси. За подобную организацию снимаю 2 звезды, тк остаться в чужой стране без понятия где ты/что ты/куда ехать/как ехать неприятно - гид утверждает что вернул деньги. Поэтому редактирую отзыв
Н
Надежда
15 авг 2025
Экскурсия содержательная, было сделано очень много красивых фото. Единственное, что из Авсаллара дорога туда- обратно заняла около 9 часов. Выехали в 3:30,приехали в 12 ночи.
И
Игорь
15 авг 2025
Экскурсия получилась довольно интересная. Жалко, что поехали мы на ее после Каппадокии, которая собой затмила все. Спасибо экскурсоводу Юлии, которая рассказала много об истории Турции, истории Христианства, все супер.
В
Валерий
27 июл 2025
Оксана лучший экскурсовод, подробно рассказала о всех достопримечательностях и историю Римской империи!
Входит в следующие категории Аланьи
