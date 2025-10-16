Увлекательный однодневный тур В программе экскурсии предусмотрено посещение нескольких удивительных исторических достопримечательностей, являющихся настоящим достоянием всей мировой культуры. Город Демре и остров Кекова хранят в себе настоящую магию, влюбляющую в себя. Вы в этом легко убедитесь, отправившись вместе с нами в это увлекательное путешествие! От Алании до Демре За 2 часа пути на комфортабельном автобусе до Демре вы сможете увидеть и другие турецкие города, в том числе — Кумлуджа, известный своим Фестивалем Помидоров, и Финике, славящийся на весь мир своими апельсиновыми рощами. В самом Демре вы увидите много интересных и важных исторических достопримечательностей и святых мест. Мира — Ликийская Турция Совсем недалеко от церкви святого Николая располагается античный город Мира. Эта историческая область получила название Ликия, что в переводе означает «Страна солнца». В первую очередь, Мира в Турции знаменита своими древними ликийскими гробницами — эдакий некрополь, который несмотря на разграбления в античные времена, все равно прекрасен своей неповторимой атмосферой древности. Остров Кекова Кекова — это название острова. В античные времена он был частью материка и здесь процветал большой город. Однако вследствие мощных землетрясений значительная часть города ушла под воду, а вторая его часть превратилась в остров. Сегодня это место, слегка изолированное от цивилизации, ведь здесь никто не живет, не проводятся реставрационные работы, а на острове можно встретить разве что коз, которых сюда привозят заботливые хозяева. Тем не менее, этот остров является одним из самых живописных и знаменитых уголков Турции. Важная информация:

