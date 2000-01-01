Место погребения Николая Угодника

Стране, которая в III веке подарила нам Христианского Святого — Николая Угодника. Вы посетите Античный город 🏙️ Миры, где он служил и был погребён в мраморном саркофаге. Зайдёте в церковь ⛪, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город 🏙️ Бари (Италия). У вас будет возможность помолиться у саркофага и послушать интереснейшие рассказы экскурсовода о жизни и деяниях Святого Николая Угодника — Епископа Мирликийского (Миры — город 🏙️, Ликия — страна). Паломники со всего мира стремятся посетить эти места и попросить Николая о помощи.

Скальные захоронения ликийцев

Также вы увидите великолепные, ни на что не похожие и единственные в своём роде скальные захоронения ликийцев которым вот уже как 2500 тысячи лет. Таких захоронений в античной Ликии около 1000, но все они разбросаны по полуострову Теке, некогда территории Ликии. И только в этом месте, в столице Ликии — городе Миры находится наибольшее их количество в одном месте. Соседствуя с огромным амфитеатром, Ликийские скальные гробницы создают атмосферу античной действительности. Также у подножья гор ⛰️ величаво по сей день, в хорошо сохранившемся состоянии находится греко-римский амфитеатр на 15000 человек. Присев на лавочку можно представить, как 2000 лет назад на арене проходили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. Пор сей день в этом месте сохранилась великолепная акустика.

Затонувшие античные города

И «изюминкой на торте» будет прогулка 👣 на деревянной небольшой шхуне возле затонувших античных городов Теймусса, Долихисте и Симена. Прогулявшись к затонувшему острову Кекова вы сможете рассмотреть остатки строений, амфоры в воде, каменные лестницы, вырубленные в природной скале спускающиеся между некогда оживленных улиц. Проплывая мимо Симены вам покажут множество ещё одних захоронений ликийцев — наземные саркофаги, в которых хоронили более бедных жителей Ликии. На самом полуострове 🏝️ Симена красуется Крепость и самый малый в Ликии амфитеатр на 1500 человек.

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