По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании

4.8
11 отзывов
Turkish D.
Turkish D. – Гид из Аланьи
Экскурсия ⛳ 3 в 1 — такая же разнообразная, как и интересная.

Окутав историями и рассказами наш экскурсовод проведёт вас тропой античности и оставит незабываемые впечатления от городов Демре, Мира, Кекова.
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Экскурсия

$35 за человека

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По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании

Что вы увидите

  • Амфитеатр построенный во II веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей
  • Ликийские скальные гробницы, вырезаны в скалах более чем 2500 лет назад
  • Ликийские каменные саркофаги, которым также более 2500 лет
  • Остатки античного города Мира, столицы Ликийского государства
  • Затонувший остров Кекова и город Долихисте
  • Остатки античных городов Симена и Теймусса
Место погребения Николая Угодника
Стране, которая в III веке подарила нам Христианского Святого — Николая Угодника. Вы посетите Античный город 🏙️ Миры, где он служил и был погребён в мраморном саркофаге. Зайдёте в церковь ⛪, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город 🏙️ Бари (Италия). У вас будет возможность помолиться у саркофага и послушать интереснейшие рассказы экскурсовода о жизни и деяниях Святого Николая Угодника — Епископа Мирликийского (Миры — город 🏙️, Ликия — страна). Паломники со всего мира стремятся посетить эти места и попросить Николая о помощи.
Скальные захоронения ликийцев
Также вы увидите великолепные, ни на что не похожие и единственные в своём роде скальные захоронения ликийцев которым вот уже как 2500 тысячи лет. Таких захоронений в античной Ликии около 1000, но все они разбросаны по полуострову Теке, некогда территории Ликии. И только в этом месте, в столице Ликии — городе Миры находится наибольшее их количество в одном месте. Соседствуя с огромным амфитеатром, Ликийские скальные гробницы создают атмосферу античной действительности. Также у подножья гор ⛰️ величаво по сей день, в хорошо сохранившемся состоянии находится греко-римский амфитеатр на 15000 человек. Присев на лавочку можно представить, как 2000 лет назад на арене проходили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. Пор сей день в этом месте сохранилась великолепная акустика.
Затонувшие античные города
И «изюминкой на торте» будет прогулка 👣 на деревянной небольшой шхуне возле затонувших античных городов Теймусса, Долихисте и Симена. Прогулявшись к затонувшему острову Кекова вы сможете рассмотреть остатки строений, амфоры в воде, каменные лестницы, вырубленные в природной скале спускающиеся между некогда оживленных улиц. Проплывая мимо Симены вам покажут множество ещё одних захоронений ликийцев — наземные саркофаги, в которых хоронили более бедных жителей Ликии. На самом полуострове 🏝️ Симена красуется Крепость и самый малый в Ликии амфитеатр на 1500 человек.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта); завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле; удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем; принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце; платок (девушкам) для посещения Церкви Святого Николая; видео/фотокамеру; деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет 🎫.
+Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Прогулка на яхте.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Завтрак
  • Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника» (9+) — 50 TL
  • Входной билет в «Античный город Мира» (9+) — 45 TL.
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish D.
Turkish D.
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