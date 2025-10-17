Мои заказы

Историческая Турция: Демре, Мира и Кекова из Алании

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческим городам и на опустевший остров.

Вместе мы посетим много удивительных культурных достопримечательностей, некоторые из которых являются мировым достоянием. Вы узнаете Турцию с новой стороны и насладитесь потрясающим путешествием!
5 отзывов
Описание водной прогулки

Древние города Ликии Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Ликии — Демре, Мира и таинственному острову Кекова. Этот маршрут откроет для вас самые впечатляющие страницы истории Турции. Наше путешествие начнётся с посещения Демре (древней Миры), где находится величественный храм святителя Николая Чудотворца. Вы увидите уникальные фрески и погрузитесь в атмосферу раннехристианской эпохи. Далее мы отправимся к античному городу Мира, знаменитому своими грандиозными скальными гробницами, древним театром и римскими банями. Здесь вы сможете прикоснуться к наследию древних цивилизаций и узнать о жизни античных жителей. Кульминацией экскурсии станет посещение острова Кекова с затонувшим городом. Вы совершите незабываемую морскую прогулку, во время которой увидите руины древнего города, частично погружённые в воды Средиземного моря. Кристально чистая вода позволит рассмотреть античные постройки, скрытые под водой. Незабываемое путешествие Это путешествие позволит вам увидеть Турцию с совершенно новой стороны — как колыбель древних цивилизаций, где каждый камень хранит свою историю. Сочетание античных памятников, природных красот и морских пейзажей создаст незабываемые впечатления и подарит яркие эмоции. Важная информация:
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.
  • Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.

Экскурсия каждый день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Демре
  • Церковь святого Николая
  • Мира - античный город в Турции
  • Амфитеатр в Демре
  • Ликийские гробницы
  • Затопленный город (остров Кекова)
  • Крепость Симена (Келекей)
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Гид - Историк
  • Обед
  • Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова (2 часа)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Входной билет в церковь Святого Николая Угодника 20€
  • Входной билет в античный город Мира 13€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца
  • Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Геннадий
17 окт 2025
Сама экскурсия интересная, экскурсовод Юлия прекрасно все рассказала и показала. Но оказывается можно было искупаться в море, а в описании экскурсии этого не увидел и не взял принадлежности. И ещё дорога из Аланьи заняла в одну сторону 5+ часов итого 10. Очень долго. Нужно ехать их Кемера, Анталия
Алексей
24 сен 2025
Экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать. Однозначно к посещению!
Светлана
28 июн 2025
Экскурсия превзошла ожидания! Особенно благодарны нашему гиду Юле внимательная, добрая и очень эрудированная. Истории о Святом Николае, гробницах и ликийской культуре были рассказаны настолько живо, что мы чувствовали себя частью
читать дальше

прошлого. Поездка на лодке по Кекова была волшебной! Очень атмосферно. Организация на уровне, вовремя забрали, вкусно покормили. Спасибо за профессионализм и душевную теплоту. Это была одна из лучших экскурсий в Турции!

Анна
29 мая 2025
Демре, Мира, Кекова - эти места оказались настоящими жемчужинами Анталии! Остров Симена, античные руины и прекрасные пляжи создают незабываемую атмосферу отдыха и исследований.
Олег
24 мая 2025
Прекрасный день в компании отличного гида Юли! Очень грамотно построенный маршрут, интересные факты, живые истории, подача всё на высоте. Кекова впечатлила своим подводным городом, а Мира монументальными гробницами. В Демре
читать дальше

прикоснулись к истории святого Николая. Юля очень душевный и знающий человек. От всей души благодарим за насыщенный и увлекательный тур. Всё было четко и комфортно. Обязательно приедем снова и порекомендуем друзьям!

Входит в следующие категории Аланьи

