Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческим городам и на опустевший остров.
Вместе мы посетим много удивительных культурных достопримечательностей, некоторые из которых являются мировым достоянием. Вы узнаете Турцию с новой стороны и насладитесь потрясающим путешествием!
Вместе мы посетим много удивительных культурных достопримечательностей, некоторые из которых являются мировым достоянием. Вы узнаете Турцию с новой стороны и насладитесь потрясающим путешествием!
Описание водной прогулкиДревние города Ликии Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Ликии — Демре, Мира и таинственному острову Кекова. Этот маршрут откроет для вас самые впечатляющие страницы истории Турции. Наше путешествие начнётся с посещения Демре (древней Миры), где находится величественный храм святителя Николая Чудотворца. Вы увидите уникальные фрески и погрузитесь в атмосферу раннехристианской эпохи. Далее мы отправимся к античному городу Мира, знаменитому своими грандиозными скальными гробницами, древним театром и римскими банями. Здесь вы сможете прикоснуться к наследию древних цивилизаций и узнать о жизни античных жителей. Кульминацией экскурсии станет посещение острова Кекова с затонувшим городом. Вы совершите незабываемую морскую прогулку, во время которой увидите руины древнего города, частично погружённые в воды Средиземного моря. Кристально чистая вода позволит рассмотреть античные постройки, скрытые под водой. Незабываемое путешествие Это путешествие позволит вам увидеть Турцию с совершенно новой стороны — как колыбель древних цивилизаций, где каждый камень хранит свою историю. Сочетание античных памятников, природных красот и морских пейзажей создаст незабываемые впечатления и подарит яркие эмоции. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.
Экскурсия каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Церковь святого Николая
- Мира - античный город в Турции
- Амфитеатр в Демре
- Ликийские гробницы
- Затопленный город (остров Кекова)
- Крепость Симена (Келекей)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид - Историк
- Обед
- Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова (2 часа)
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в церковь Святого Николая Угодника 20€
- Входной билет в античный город Мира 13€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Геннадий
17 окт 2025
Сама экскурсия интересная, экскурсовод Юлия прекрасно все рассказала и показала. Но оказывается можно было искупаться в море, а в описании экскурсии этого не увидел и не взял принадлежности. И ещё дорога из Аланьи заняла в одну сторону 5+ часов итого 10. Очень долго. Нужно ехать их Кемера, Анталия
А
Алексей
24 сен 2025
Экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать. Однозначно к посещению!
С
Светлана
28 июн 2025
Экскурсия превзошла ожидания! Особенно благодарны нашему гиду Юле внимательная, добрая и очень эрудированная. Истории о Святом Николае, гробницах и ликийской культуре были рассказаны настолько живо, что мы чувствовали себя частью
А
Анна
29 мая 2025
Демре, Мира, Кекова - эти места оказались настоящими жемчужинами Анталии! Остров Симена, античные руины и прекрасные пляжи создают незабываемую атмосферу отдыха и исследований.
О
Олег
24 мая 2025
Прекрасный день в компании отличного гида Юли! Очень грамотно построенный маршрут, интересные факты, живые истории, подача всё на высоте. Кекова впечатлила своим подводным городом, а Мира монументальными гробницами. В Демре
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Групповая
Каньон Сападере и водные бои на джипах - из Аланьи
Исследовать ущелье с водопадами, искупаться в бирюзовой воде и спуститься в царство сталактитов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
€19 за человека
Групповая
Малахитовое царство Турции
Погрузитесь в атмосферу Таврских гор и откройте для себя изумрудное водохранилище, окруженное живописными пейзажами
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$35 за человека
Групповая
до 25 чел.
По следам Святого Николая: Демре, Мира, Кекова
Путешествие в древние города Ликии, где вас ждут уникальные исторические памятники и живописные пейзажи. Откройте для себя культурное наследие Турции
19 ноя в 03:00
23 ноя в 03:00
$47 за человека