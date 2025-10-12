Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Вас ждёт идеальное сочетание драйва, восточной романтики и живописных пейзажей.
Сначала — захватывающая джип-сафари по вечерним холмам Аланьи, затем — танец живота, фотосессия на фоне заката и сверкающего города, а в финале — морское путешествие на яхте с пеной, шоу и фейерверками. Идеальный вечер для тех, кто ищет не просто экскурсию, а впечатления!
10 отзывов
Описание водной прогулки
16:00–17:00 — начало приключения
Вас заберут из отеля на открытых джипах Land Rover 4×4. Уже по дороге вы ощутите драйв, свежий ветер и дух свободы!
17:15 — легенды Клеопатры и Дамлаташ
Первая остановка — знаменитый пляж Клеопатры и пещера Дамлаташ. У вас будет 40 минут свободного времени: прогуляться, искупаться или посетить пещеру (за доплату). После этого на джипах мы поднимемся к древней крепости, откуда открываются захватывающие виды на Красную башню и бухты Алании.
18:00 — смотровая площадка над городом
Короткая остановка для фото. Перед вами откроется панорама Алании и её символов.
18:45 — закат на яхте
Самое романтичное мгновение вечера! Мы пересаживаемся на яхту и встречаем закат прямо в море. Огненное солнце медленно скрывается за горизонтом, отражаясь в воде — момент, который невозможно забыть.
19:30–21:30 — морское путешествие и восточные ритмы
Прогулка вдоль побережья и крепости, таинственной пещеры Любви и живописных бухт. На борту — танец живота, музыка, веселье и восточная атмосфера.
21:30 — пенная вечеринка и фейерверк
Кульминация программы — яркий фейерверк над морем и зажигательная пенная дискотека прямо на палубе!
22:30 — ночная панорама Алании
Ещё одна остановка на смотровой площадке: город ночью сияет, словно россыпь драгоценных камней.
23:00 — возвращение в отели
Организационные детали
Поедем на открытых джипах Land Rover 4×4. Вас заберут от отеля и после окончания программы привезут обратно
Программа 4+
Ужин и безалкогольные напитки включены в стоимость. Алкогольные напитки и другие дополнительные услуги — за отдельную плату на яхте
С вами будет водитель из нашей команды. На месте вас встретит русскоговорящий гид
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€34
Дети 7-11 лет
€26
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 420 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов.
Основное читать дальше
направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей.
Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей.
Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота.
До встречи!
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Снетов
12 окт 2025
Экскурсия очень понравилась: 1. Написали заранее во сколько заберут из отеля и в это время уже ждали. 2. Мустафа прекрасно водит, с отличным чувством юмора, к работе относится ответственно. 3. Времени на всех читать дальше
достопримечательностях более чем достаточно. 4. Развлекательная программа на корабле понравилась.
Стоит взять с собой комплект сменной одежды, либо изначально ехать в плавках, потому что после пенной вечеринки на корабле я промок и потом поехали на обзорную точку, на улице было уже достаточно прохладно. Мерзлявым стоит учесть этот момент. От экскурсии я в восторге.
Е
Екатерина
1 окт 2025
В целом экскурсия не плохая . Забрали из отеля, отвезли в Пещеру Дамлаташ (оплата только картой), 150 лир стоимость, зайти на 10 -15 мин, дольше не получится там находиться очень читать дальше
душно. Можно сходить на пляж Клеопатры (особо не впечатлил). Далее нас отвезли к башне Кызылкуле- кусочек башни увидели, хотелось бы чтоб не много истории рассказали, но так как по русски плохо говорят, ничего нам не рассказывали. Там находились 15 мин. Сели в джипы с музыкой и отправились на корабль. Так как сильные волны, ооооочень сильно укачивало. Может это сам корабль такой или из за моря. Первый раз такое на корабле. Все мы быстрее хотели на берег. На корабле была музыка и пенная дискотека. Интересно. В 22.00 нас вырузили на берег и отправились на смотровую площадку Аланьи. Тоже понравилось. К 23.00 нас отвезли в отель очень быстро.
С
Сергей
30 сен 2025
Все просто супер программа насыщенная гид, водители и команда на корабле просто супер!!!!
М
Марина
25 сен 2025
Невероятная экскурсия, наполненная драйвом и прекрасными локациями. А музыка на корабле просто в самое сердечко!
А
Анастасия
21 сен 2025
Если никогда не ездили на подобную экскурсию - 100% стоит посетить: путешествие в море, музыка, танцы, пенная вечеринка, купание в открытом море, танец живота, посещение пещеры (за доп. плату 150 читать дальше
лир), катание на открытых джипах с громкой музыкой, прекрасная панорама на город рядом с крепостью (куда довезут), салют (если будет возможность у ребят) Все дружелюбные и веселые. После корабля еще отвезут на смотровую площадку посмотреть на ночную Аланью. Если у вас нет морской болезни - надо брать)
Т
Татьяна
21 сен 2025
Очень понравилось. Программа насыщенная, аниматоры развлекают неустанно. Скучно точно не будет
Н
Наталья
15 сен 2025
Чудесная экскурсия!
М
Мария
11 сен 2025
Вообще отлично, пунктуально. Парни супер
I
Ivan
2 сен 2025
Все прошло отлично. Забрали из отеля в обозначенное время. Промчали на кабрио-джипе по разным локациям. Обзорно показали окрестности Алании. Прокатили на корабле, дали искупаться почти ночью в море. В целом весело, забавно.
Алексей
2 сен 2025
Всё прошло отлично, приехали забрали отвезли все рассказали 👍