Вас ждёт идеальное сочетание драйва, восточной романтики и живописных пейзажей. Сначала — захватывающая джип-сафари по вечерним холмам Аланьи, затем — танец живота, фотосессия на фоне заката и сверкающего города, а в финале — морское путешествие на яхте с пеной, шоу и фейерверками. Идеальный вечер для тех, кто ищет не просто экскурсию, а впечатления!

Описание водной прогулки

16:00–17:00 — начало приключения

Вас заберут из отеля на открытых джипах Land Rover 4×4. Уже по дороге вы ощутите драйв, свежий ветер и дух свободы!

17:15 — легенды Клеопатры и Дамлаташ

Первая остановка — знаменитый пляж Клеопатры и пещера Дамлаташ. У вас будет 40 минут свободного времени: прогуляться, искупаться или посетить пещеру (за доплату). После этого на джипах мы поднимемся к древней крепости, откуда открываются захватывающие виды на Красную башню и бухты Алании.

18:00 — смотровая площадка над городом

Короткая остановка для фото. Перед вами откроется панорама Алании и её символов.

18:45 — закат на яхте

Самое романтичное мгновение вечера! Мы пересаживаемся на яхту и встречаем закат прямо в море. Огненное солнце медленно скрывается за горизонтом, отражаясь в воде — момент, который невозможно забыть.

19:30–21:30 — морское путешествие и восточные ритмы

Прогулка вдоль побережья и крепости, таинственной пещеры Любви и живописных бухт. На борту — танец живота, музыка, веселье и восточная атмосфера.

21:30 — пенная вечеринка и фейерверк

Кульминация программы — яркий фейерверк над морем и зажигательная пенная дискотека прямо на палубе!

22:30 — ночная панорама Алании

Ещё одна остановка на смотровой площадке: город ночью сияет, словно россыпь драгоценных камней.

23:00 — возвращение в отели

Организационные детали