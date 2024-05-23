Покататься на джипах в Аланье

Найдено 18 экскурсий в категории «Джиппинг» в Аланье, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
6 отзывов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
«В данной экскурсии на полный день мы объединили 4 отлично совместимых активных тура: Сафари на Джипах, сафари на Багги, Рафтинг и Зиплайн»
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
«Джип-тур и рафтинг по каньонам»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Поездка на джипах в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
66 отзывов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
«К началу маршрута мы доберемся на джипах — от вас не ускользнет ни одна мелочь, и вы всю дорогу будете любоваться горными панорамами, а опытные водители превратят эту поездку в веселое приключение»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Вы отправитесь в незабываемую поездку на джипах, где сможете увидеть главную достопримечательность города - Красную башню и порт побережья, посмотреть на город с высоты птичьего полета на панорамной площадке поднимаясь в горы»
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
«И джип-сафари — это самый захватывающий способ исследовать этот невероятный каньон»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
12 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на джипах по горной дороге в живописный Каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi)»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
Рафтинг + Джип-сафари
«На маневренных открытых джипах подниметесь в горы, откуда открываются впечатляющие панорамы окрестных пейзажей»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари
«Путешествие по горам на джипах откроет вам новый мир красочных впечатлений»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Джип-тур в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7.5 часов
Джип-тур в каньон Сападере
«Приглашаем на увлекательную экскурсию на джипах, которая совмещает активный отдых на природе с посещением самых живописных горных уголков»
Расписание: Вторник, Четверг в 09:45
$25 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Мы заберём вас из отеля на джипах и с ветерком под зажигательную музыку отвезём к крепости Аланьи»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
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    сплавлялись, так то всё спокойно было бы но водные баталии с другими рафами это что то, организация всё чётко, после покормили, но обязательно берите сменную одежду будете всё сырые, телефон и деньги я ложил в пакетик и в карман, гид был русскоязычный, спасибо организаторам, очень весело, особо был в восторге сын 8 лет от рафтинга, рекомендую но только с рафтингом!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
  • M
    Mikhail
    15 мая 2024
    Джип-сафари
    Не самая экстремальная, но очень крутая джип-экскурсия. Подойдёт для всех возрастов. Были в машине с прикольным дядькой-водителем - Сулейманом (он
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    вообще "командовал парадом" джипов). Вот такие и должны быть все гиды - без навязывания, с хорошим юмором. В другой день ездили кататься на двухпалубном катамаране в Зеленый каньон - тоже 5 баллов. Советую. Особенно круто, что не так далеко от Алании и Конаклы.

  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Поездка на джипах в каньон Сападере
    Очень интересная и веселая экскурсия. Гид Мурат, просто огонь. Благодаря ему, все вовлечены, весело, дружно провели время, хоть все гости
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    с разных территорий. Обливались, танцевали. Читала перед поездкой отзывы, как раз про него все пишут, что молодчина парень, так и есть, убедилась лично. Рекомендую.

  • В
    Валерий
    8 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Все очень понравилось. Красивые виды, очень красивый каньон и мост Но, имейте ввиду, что никаких камней Дьявола нет) Мы спросили у сопровождающей нас девушки про них и она очень удивилась нашему вопросу.
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Поездка на джипах в каньон Сападере
    Решили отметить 1мая весёлой поездкой на джипах в каньонСападере и остались очень довольны! Прекрасные с юмором водители,очень внимательные,симпатичные,вежливые. Наша группа
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    из 4-х джипов:три светло-зелёных+один красный. В каждом сидело от10-12человек. Русских было всего 4 человека, остальные люди были изПольши, Чехии,Германии и др. стран. Сопровождающие нас водители и гиды говорили на языках тех стран,представители которых находились в поездке. На первой остановке с панорамным видом на Махмутлар нас разделили на группы по языкам для рассказа как будет проходить наша поездка:маршрут с остановками+увеселительные водные процедуры. В каждом джипе стояли приготовленные пластиковые бутылки с водой, из которых мы с огромным удовольствием поливали прямо на ходу туристов нашей группы,сидящих в соседних джипах. Это было очень весело!!! Погода стояла солнечная до+25,несмотря на то, что все были мокрые от полива водой,одежда на нас высыхала на ветру минут за 5-7. Особую радость поливание водой прямо на ходу джипа доставляло детям. Кстати, в кузове джипа можно вполне комфортно ехать стоя,что мы и делали всю дорогу. Для комфорта все верхние перекладины были оборудованы мягкой защитой,которая оберегла от ударов. На второй остановке нам устроили даже пенную мини дискотеку. С нами ехал фотограф,который на протяжении всей поездки вёл видеофотосъёмку,результат которой мы купили. Обед был у горной реки на выбор: свежая форель на гриле или шашлык из курицы плюс гарнир и салаты. Отличнейшая поездка! Рекомендую

  • Е
    Екатерина
    5 мая 2024
    Поездка на джипах в каньон Сападере
    Ездили на экскурсию с сыном. Очень весёлый гид Мурад был с нами. Общается на несколько языках. Всю дорогу он снимал всех на видео
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    и фото,потом по желанию можно приобрести. Экскурсия на джипах,можно вставать и ехать стоя,по дороге обливались водой,очень освежает. Посещение пещеры по желанию за доп плату Красивые водопады и в завершении очень вкусный обед,включен в стоимость уже. Напитки доп плата. Забрали с отеля в 9:50,около 16 часов мы уже вернулись. И кстати тут экскурсия дешевле,чем в отеле нам предлагали. Однозначно рекомендую 👌

  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    Джип-сафари
    Покатались с ветерком по красивым местам и вкусно покушали.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  2. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  3. Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
  4. 4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
  5. Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
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