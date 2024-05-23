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из 4-х джипов:три светло-зелёных+один красный. В каждом сидело от10-12человек. Русских было всего 4 человека, остальные люди были изПольши, Чехии,Германии и др. стран. Сопровождающие нас водители и гиды говорили на языках тех стран,представители которых находились в поездке. На первой остановке с панорамным видом на Махмутлар нас разделили на группы по языкам для рассказа как будет проходить наша поездка:маршрут с остановками+увеселительные водные процедуры. В каждом джипе стояли приготовленные пластиковые бутылки с водой, из которых мы с огромным удовольствием поливали прямо на ходу туристов нашей группы,сидящих в соседних джипах. Это было очень весело!!! Погода стояла солнечная до+25,несмотря на то, что все были мокрые от полива водой,одежда на нас высыхала на ветру минут за 5-7. Особую радость поливание водой прямо на ходу джипа доставляло детям. Кстати, в кузове джипа можно вполне комфортно ехать стоя,что мы и делали всю дорогу. Для комфорта все верхние перекладины были оборудованы мягкой защитой,которая оберегла от ударов. На второй остановке нам устроили даже пенную мини дискотеку. С нами ехал фотограф,который на протяжении всей поездки вёл видеофотосъёмку,результат которой мы купили. Обед был у горной реки на выбор: свежая форель на гриле или шашлык из курицы плюс гарнир и салаты. Отличнейшая поездка! Рекомендую