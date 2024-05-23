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По популярности
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
Групповая
11 часов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
«В данной экскурсии на полный день мы объединили 4 отлично совместимых активных тура: Сафари на Джипах, сафари на Багги, Рафтинг и Зиплайн»
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
«Джип-тур и рафтинг по каньонам»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Групповая
10 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
7 часов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
«К началу маршрута мы доберемся на джипах — от вас не ускользнет ни одна мелочь, и вы всю дорогу будете любоваться горными панорамами, а опытные водители превратят эту поездку в веселое приключение»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Мини-группа
7 часов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Вы отправитесь в незабываемую поездку на джипах, где сможете увидеть главную достопримечательность города - Красную башню и порт побережья, посмотреть на город с высоты птичьего полета на панорамной площадке поднимаясь в горы»
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
8 часов
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
«И джип-сафари — это самый захватывающий способ исследовать этот невероятный каньон»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
11 часов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на джипах по горной дороге в живописный Каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi)»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг + Джип-сафари
«На маневренных открытых джипах подниметесь в горы, откуда открываются впечатляющие панорамы окрестных пейзажей»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари
«Путешествие по горам на джипах откроет вам новый мир красочных впечатлений»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Групповая
7.5 часов
Джип-тур в каньон Сападере
«Приглашаем на увлекательную экскурсию на джипах, которая совмещает активный отдых на природе с посещением самых живописных горных уголков»
Расписание: Вторник, Четверг в 09:45
$25 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Мы заберём вас из отеля на джипах и с ветерком под зажигательную музыку отвезём к крепости Аланьи»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- РРегина21 мая 2024Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
- ААлена18 мая 2024Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
- MMikhail15 мая 2024Не самая экстремальная, но очень крутая джип-экскурсия. Подойдёт для всех возрастов. Были в машине с прикольным дядькой-водителем - Сулейманом (он
- ЮЮлия13 мая 2024Очень интересная и веселая экскурсия. Гид Мурат, просто огонь. Благодаря ему, все вовлечены, весело, дружно провели время, хоть все гости
- ВВалерий8 мая 2024Все очень понравилось. Красивые виды, очень красивый каньон и мост Но, имейте ввиду, что никаких камней Дьявола нет) Мы спросили у сопровождающей нас девушки про них и она очень удивилась нашему вопросу.
- ЕЕлена6 мая 2024Решили отметить 1мая весёлой поездкой на джипах в каньонСападере и остались очень довольны! Прекрасные с юмором водители,очень внимательные,симпатичные,вежливые. Наша группа
- ЕЕкатерина5 мая 2024Ездили на экскурсию с сыном. Очень весёлый гид Мурад был с нами. Общается на несколько языках. Всю дорогу он снимал всех на видео
- ААнастасия29 марта 2024Покатались с ветерком по красивым местам и вкусно покушали.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Джиппинг»
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- Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
- По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
- Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
- 4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
- Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
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