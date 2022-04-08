Джип-тур в каньон Сападере

Джип-тур. Рекомендуем взять с собой: фото / видеокамеру, купальник / плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный

Групповая
Джип-тур. Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобную обувь, воду, деньги на личные расходы.
Джип-тур в каньон Сападере
Джип-тур в каньон Сападере
Джип-тур в каньон Сападере
Джип-тур в каньон Сападере
Джип-тур в каньон Сападере
Джип-тур в каньон Сападере
Джип-тур в каньон Сападере

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Сападере
  • Водопад Сападере
  • Пещера Джюджелер
  • Мечеть в турецком селе
  • Небольшая шелкопрядная фабрика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на увлекательную экскурсию на джипах, которая совмещает активный отдых на природе с посещением самых живописных горных уголков.

Сападере Каньон до недавнего времени оставался еще недоступным для больших туристических групп. Но там, куда не проедет большой автобус, легко справится маневренный и вездеходный джип.

В этом туре вы увидите нетуристическую Аланию с традиционными турецкими домиками и фруктовыми плантациями.

Сападере каньон – это горное ущелье с рекой и водопадами. Пройдя по оборудованному деревянному мостику на дне ущелья, вы придете в восторг от вида, открывшегося на водопад!

После вкусного обеда на берегу горной реки вы отправитесь к интересной пещере Джюджелер, посетите сельскую мечеть, сельский дом и шелкопрядную фабрику.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на 10-ти местных джипах по маршруту. Обед (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки. Входной билет в пещеру Джюджелер - 3$ с чел. (по желанию). Фото и видео от фотографа
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:45

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

🚗На машине🧒Можно с детьми🍀Природа и пейзажи🏆Активный отдых☀️На весь день🛣ДжиппингКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Аланье

Поездка на джипах в каньон Сападере
7 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
TurkeyTours
4.8
24 отзыва
Поездка на джипах в каньон Сападере
Каньон Сападере - невероятно красивая местность в Таврских горах
$25 за 1 человека
Каньон Сападере из Алании
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Каньон Сападере из Алании
Недалеко от Алании расположен удивительный каньон Сападере
$35 за 1 человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю. Сафари на джипах & Рафтинг
9 часов
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
YoYo
4.8
5 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю. Сафари на джипах & Рафтинг
Приглашаем вас посетить два живописных природных объекта, расположенных на территории заповедника
$35 за 1 человека
Сафари на джипах: Тазы Каньон + Люди-Скалы + Античный Сельге
10 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
YoYo
4.3
3 отзыва
Сафари на джипах: Тазы Каньон + Люди-Скалы + Античный Сельге
Если вы немного отъедите от курортных зон, то перед вам откроется вся красота турецкой природы
$35 за 1 человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
11 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.6
8 отзывов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
30 за 1 человека
Газипаша и каньон Сападере
8 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Газипаша и каньон Сападере
Нас ждет поездка в античный город Селинус у подножья одноименной горы
$150 за 1-4 чел.
Экскурсия Каньон Тазы - Рафтинг - Сафари на джипах - Каньон Копру 4 в одном
8 часов
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
EKM
Нет отзывов
Экскурсия Каньон Тазы - Рафтинг - Сафари на джипах - Каньон Копру 4 в одном
Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции - всё это рафтинг
$30 за 1 человека
Зеленый Каньон из Алании
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар
$40 за 1 человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг
11 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Анна
4.5
2 отзыва
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
30 за 1 человека
Турецкое гостеприимство на джипах
7 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Turkish
Нет отзывов
Турецкое гостеприимство на джипах
На этой экскурсии мы познакомим вас с Турцией за пределами отелей all inclusive
$22 за 1 человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
YoYo
Нет отзывов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Кёпрюлю Каньон - красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай
$20 за 1 человека
Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы & Сафари на Багги
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
YoYo
4.7
9 отзывов
Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы & Сафари на Багги
Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря
$50 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Аланье
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ