Приглашаем на увлекательную экскурсию на джипах, которая совмещает активный отдых на природе с посещением самых живописных горных уголков.

Сападере Каньон до недавнего времени оставался еще недоступным для больших туристических групп. Но там, куда не проедет большой автобус, легко справится маневренный и вездеходный джип.

В этом туре вы увидите нетуристическую Аланию с традиционными турецкими домиками и фруктовыми плантациями.

Сападере каньон – это горное ущелье с рекой и водопадами. Пройдя по оборудованному деревянному мостику на дне ущелья, вы придете в восторг от вида, открывшегося на водопад!

После вкусного обеда на берегу горной реки вы отправитесь к интересной пещере Джюджелер, посетите сельскую мечеть, сельский дом и шелкопрядную фабрику.