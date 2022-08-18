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Описание
Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай (183 км). Именно на этой горной реке для всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия Рафтинг. Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.
Также по соседству Кёпрюлю Каньон находится еще один неповторимой красоты - Тазы Каньон, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi).. Высота Каньона Тазы составляет от 200 до 400 метров.
Тазы Каньон - выглядит как огромное ущелье в горах. Оно образовано течением реки Кёпрючай. Это единственный Каньон в мире такого рода. Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных и крутых скал, он сохранил свою естественную красоту до наших дней.
В каньоне гнездятся редкие птицы. Например Белоголовый Сип, семейство ястребиных. Размах крыла которых достигает до 2.5 м
Понедельник, четверг, суббота
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги инструктора
Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
Общие надувные лодки и весла
Обед (курица, рис, салат)
Посещение Тазы-каньона
Что не входит
Напитки
Обувь для рафтинга (аренда) – 6 USD
Гидрокостюм (аренда) – 6 USD
Фото (бумажное): 1 шт. – 5 USD, 3 шт. – 12 USD
Видео (на флешке) – 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Удобную одежду и обувь (подходящую для рафтинга), купальник или плавки, полотенце, сменную одежду
Солнцезащитный крем
Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг.
Внимание! Поездка в каньон проводится без экскурсовода, поэтому советуем предварительно почитать информацию про Каньоны Кепрюлю и Тазы. Про мосты римской эпохи Бюгрюм и Олук. Про реку Евромедон (Кепрючай)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.