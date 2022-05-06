Если вы хотите вдоволь насладится красотами природы и отдохнуть душой от городского шума, данное предложение точно для вас.
Оказавшись на территории древнего города Сельге, вы словно попадаете в кадр исторического фильма. Локации настолько кинематографичны, что ваша фантазия будет в восторге от витающего в воздухе духа античности и открывающегося вида на природу и руины.
Тазы каньон воистину завораживающее место. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.
Воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы.
Программа:
сбор и трансфер туристов из отелей;
посещение Тазы каньона (45 минут);
посещение античного города Сельге
обед.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Услуги русскоязычного гида
Экскурсионная программа
Обед
Что не входит
Напитки
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница (время выезда зависит от расположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
По времени трансфера из вашего отеля свяжитесь с нами в WatsApp +90 538057 81 91
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вторник, пятница (время выезда зависит от расположения вашего отеля)
Turkish — ваш гид в Аланье
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