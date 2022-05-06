Тазы каньон + Сельге

Тазы каньон + Сельге
Тазы каньон + Сельге
Тазы каньон + Сельге
Тазы каньон + Сельге

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Тазы
  • Античный город Сельге

Одна из самых живописных экскурсий!

Если вы хотите вдоволь насладится красотами природы и отдохнуть душой от городского шума, данное предложение точно для вас.
Оказавшись на территории древнего города Сельге, вы словно попадаете в кадр исторического фильма. Локации настолько кинематографичны, что ваша фантазия будет в восторге от витающего в воздухе духа античности и открывающегося вида на природу и руины.
Тазы каньон воистину завораживающее место. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.
Воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы.

Программа:

  • сбор и трансфер туристов из отелей;
  • посещение Тазы каньона (45 минут);
  • посещение античного города Сельге
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоязычного гида
  • Экскурсионная программа
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница (время выезда зависит от расположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • По времени трансфера из вашего отеля свяжитесь с нами в WatsApp +90 538057 81 91
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вторник, пятница (время выезда зависит от расположения вашего отеля)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

👥Групповые🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Аланье

Каньон Тазы + Люди-Скалы + Античный Сельге
10 часов
Групповая
YoYo
4.3
3 отзыва
Каньон Тазы + Люди-Скалы + Античный Сельге
Если вы немного отъедите от курортных зон, то перед вам откроется вся красота турецкой природы
$45 за 1 человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
11 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.6
8 отзывов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
30 за 1 человека
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции - всё это рафтинг
$33 за 1 человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю. Сафари на джипах & Рафтинг
9 часов
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
YoYo
4.8
5 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю. Сафари на джипах & Рафтинг
Приглашаем вас посетить два живописных природных объекта, расположенных на территории заповедника
$45 за 1 человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг
11 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Анна
4.5
2 отзыва
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
30 за 1 человека
Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы & Сафари на Багги
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
YoYo
4.7
9 отзывов
Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы & Сафари на Багги
Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря
$50 за 1 человека
Экскурсия Каньон Тазы - Рафтинг - Сафари на джипах - Каньон Копру 4 в одном
8 часов
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
EKM
Нет отзывов
Экскурсия Каньон Тазы - Рафтинг - Сафари на джипах - Каньон Копру 4 в одном
Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции - всё это рафтинг
$33 за 1 человека
Сафари на квадроциклах & поездка в Каньон Тазы на внедорожниках
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
YoYo
3
2 отзыва
Сафари на квадроциклах & поездка в Каньон Тазы на внедорожниках
Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас
$50 за 1 человека
Каньон Сападере из Алании
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Каньон Сападере из Алании
Недалеко от Алании расположен удивительный каньон Сападере
$35 за 1 человека
Зеленый Каньон из Алании
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар
$40 за 1 человека
Поездка на джипах в каньон Сападере
7 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
TurkeyTours
4.8
24 отзыва
Поездка на джипах в каньон Сападере
Каньон Сападере - невероятно красивая местность в Таврских горах
$25 за 1 человека
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
Tez Tour
5
2 отзыва
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Джип-тур. Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки
$45 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Аланье
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ