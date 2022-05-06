Одна из самых живописных экскурсий!

Если вы хотите вдоволь насладится красотами природы и отдохнуть душой от городского шума, данное предложение точно для вас.

Оказавшись на территории древнего города Сельге, вы словно попадаете в кадр исторического фильма. Локации настолько кинематографичны, что ваша фантазия будет в восторге от витающего в воздухе духа античности и открывающегося вида на природу и руины.

Тазы каньон воистину завораживающее место. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.

Воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы.

Программа: