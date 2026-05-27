Из Аланьи к каньону Тазы, руинам Сельге и скалам Адам Каялар

Увидеть другую сторону Турции: дикую, древнюю, впечатляющую
Приготовьтесь к приключению в сердце анатолийской природы, где каждый камень хранит историю, а каждый поворот открывает захватывающий вид.

Вас ждут панорамы каньона, руины античного города в горах и «земля Аватара» со скалами, похожими на застывшие человеческие фигуры.
Из Аланьи к каньону Тазы, руинам Сельге и скалам Адам Каялар

Описание экскурсии

Каньон Тазы

Со смотровой площадки вы полюбуетесь одним из самых красивых каньонов Турции и поймёте, почему его называют Долиной мудрости. Отвесные скалы поднимаются на высоту до 400 метров, а внизу течёт река Кёпрючай, которая веками точила камни.

Античный город Сельге

Среди склонов Торосских гор спрятались руины древнего Сельге. Когда-то здесь кипела жизнь: город был важным центром, а его улицы, театры и храмы принимали жителей, торговцев и путников. Сейчас Сельге встречает тишиной и безвременьем. Вы узнаете, какие легенды связаны с этим местом, и представите, каким был город много веков назад.

Адам Каялар

Завершим путешествие у Адам Каялар — скал, напоминающих силуэты людей. Эти каменные столбы выглядят настолько необычно, что пейзаж кажется почти фантастическим. Местные жители называют это место «землёй Аватара».

Ориентировочный тайминг

08:00–09:00 — выезд из отелей
11:30 — прибытие в район Кёпрюлю каньон, Бешконак
11:30–12:15 — дорога к Тазы-каньону
12:15–12:35 — свободное время на смотровой площадке
12:35–13:20 — обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
13:00–14:00 — возвращение на базу и поздний обед
16:30–17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Будьте готовы к небольшой физической нагрузке, нас ждёт приключение в горах
  • В стоимость входят услуги гида и обед. Напитки оплачиваются отдельно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€36
Дети до 5 летБесплатно
Дети с 6 до 11 лет€27
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

