Приготовьтесь к приключению в сердце анатолийской природы, где каждый камень хранит историю, а каждый поворот открывает захватывающий вид. Вас ждут панорамы каньона, руины античного города в горах и «земля Аватара» со скалами, похожими на застывшие человеческие фигуры.

Описание экскурсии

Каньон Тазы

Со смотровой площадки вы полюбуетесь одним из самых красивых каньонов Турции и поймёте, почему его называют Долиной мудрости. Отвесные скалы поднимаются на высоту до 400 метров, а внизу течёт река Кёпрючай, которая веками точила камни.

Античный город Сельге

Среди склонов Торосских гор спрятались руины древнего Сельге. Когда-то здесь кипела жизнь: город был важным центром, а его улицы, театры и храмы принимали жителей, торговцев и путников. Сейчас Сельге встречает тишиной и безвременьем. Вы узнаете, какие легенды связаны с этим местом, и представите, каким был город много веков назад.

Адам Каялар

Завершим путешествие у Адам Каялар — скал, напоминающих силуэты людей. Эти каменные столбы выглядят настолько необычно, что пейзаж кажется почти фантастическим. Местные жители называют это место «землёй Аватара».

Ориентировочный тайминг

08:00–09:00 — выезд из отелей

11:30 — прибытие в район Кёпрюлю каньон, Бешконак

11:30–12:15 — дорога к Тазы-каньону

12:15–12:35 — свободное время на смотровой площадке

12:35–13:20 — обратная дорога на джипах или кабрио-бусах

13:00–14:00 — возвращение на базу и поздний обед

16:30–17:00 — возвращение в отели

Организационные детали