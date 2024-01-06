Часовая спа-программа с групповым трансфером на VIP-автобусе
В часовую программу включено посещение турецких бань, купание в бассейне с джакузи, традиционный пиллинг, расслабляющий пенный массаж на тёплом мраморном камне и глиняная маска для лица. После мы отвезём вас обратно в отель.
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
Описание
Что вас ожидает
Сауна и паровая баня — идеальное начало. Сухая тёплая ванна способствует детоксикации организма, влажный пар помогает открыть поры и очистить дыхательную систему. Вместе эти две процедуры готовят тело к главному событию: турецкому хаммаму.
Хаммам — сердце турецкой бани. Это большой, выложенный плиткой зал с центральной площадкой, где гости ложатся на нагретые мраморные плиты. Комната наполнена паром и звуками струящейся воды, что создаёт расслабляющую атмосферу. Работник хаммама использует кесе — грубую рукавицу, чтобы очистить тело, удалив омертвевшие клетки, после чего кожа станет мягкой и гладкой.
Затем вас ждёт мыльный массаж. В спа-центре используется специальное пенящееся мыло из оливкового масла и других натуральных ингредиентов. Мыло наносится на тело, и с помощью традиционной турецкой техники делается массаж.
В завершение вам сделают глиняную маску для лица.
В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, с которыми вы сможете обсудить ваши предпочтения. За каждым участником закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа
- Время в пути до комплекса займёт около 15 минут
- Если вы пожелаете остаться подольше и заказать дополнительные услуги, обратно в отель вас доставит бесплатный трансфер, который обеспечивает спа-центр
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Аланье
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.