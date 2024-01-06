Хаммам History SPA and Wellness
Групповая экскурсия в Аланье

Часовая спа-программа с групповым трансфером на VIP-автобусе

5
1 отзыв
Мы заберём вас от вашего отеля и доставим в спа-центр, расположенный в одном из самых престижных и тихих районов Аланьи.

В часовую программу включено посещение турецких бань, купание в бассейне с джакузи, традиционный пиллинг, расслабляющий пенный массаж на тёплом мраморном камне и глиняная маска для лица. После мы отвезём вас обратно в отель.
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Хаммам History SPA and Wellness
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
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13
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€10
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Сауна и паровая баня — идеальное начало. Сухая тёплая ванна способствует детоксикации организма, влажный пар помогает открыть поры и очистить дыхательную систему. Вместе эти две процедуры готовят тело к главному событию: турецкому хаммаму.

Хаммам — сердце турецкой бани. Это большой, выложенный плиткой зал с центральной площадкой, где гости ложатся на нагретые мраморные плиты. Комната наполнена паром и звуками струящейся воды, что создаёт расслабляющую атмосферу. Работник хаммама использует кесе — грубую рукавицу, чтобы очистить тело, удалив омертвевшие клетки, после чего кожа станет мягкой и гладкой.

Затем вас ждёт мыльный массаж. В спа-центре используется специальное пенящееся мыло из оливкового масла и других натуральных ингредиентов. Мыло наносится на тело, и с помощью традиционной турецкой техники делается массаж.

В завершение вам сделают глиняную маску для лица.

В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, с которыми вы сможете обсудить ваши предпочтения. За каждым участником закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа
  • Время в пути до комплекса займёт около 15 минут
  • Если вы пожелаете остаться подольше и заказать дополнительные услуги, обратно в отель вас доставит бесплатный трансфер, который обеспечивает спа-центр

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
6 янв 2024
Хамам очень понравился!! В Турции уже не в первый раз, а такой сервис увидели впервые! Чисто, красиво. Отдохнули душой и телом!
Хамам очень понравился!! В Турции уже не в первый раз, а такой сервис увидели впервые! Чисто, красиво. Отдохнули душой и телом!

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