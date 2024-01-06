Мы заберём вас от вашего отеля и доставим в спа-центр, расположенный в одном из самых престижных и тихих районов Аланьи. В часовую программу включено посещение турецких бань, купание в бассейне с джакузи, традиционный пиллинг, расслабляющий пенный массаж на тёплом мраморном камне и глиняная маска для лица. После мы отвезём вас обратно в отель.

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Описание

Что вас ожидает

Сауна и паровая баня — идеальное начало. Сухая тёплая ванна способствует детоксикации организма, влажный пар помогает открыть поры и очистить дыхательную систему. Вместе эти две процедуры готовят тело к главному событию: турецкому хаммаму.

Хаммам — сердце турецкой бани. Это большой, выложенный плиткой зал с центральной площадкой, где гости ложатся на нагретые мраморные плиты. Комната наполнена паром и звуками струящейся воды, что создаёт расслабляющую атмосферу. Работник хаммама использует кесе — грубую рукавицу, чтобы очистить тело, удалив омертвевшие клетки, после чего кожа станет мягкой и гладкой.

Затем вас ждёт мыльный массаж. В спа-центре используется специальное пенящееся мыло из оливкового масла и других натуральных ингредиентов. Мыло наносится на тело, и с помощью традиционной турецкой техники делается массаж.

В завершение вам сделают глиняную маску для лица.

В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, с которыми вы сможете обсудить ваши предпочтения. За каждым участником закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки.

Организационные детали