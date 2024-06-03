1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€15 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250€238 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ИИгорь23 мая 2024Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
- ММаксим23 мая 2024Прошло все не плохо
- ЮЮлия22 мая 2024Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
- ЮЮлиана12 мая 2024Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет! По маршруту: забрали нас вовремя,
- ННадежда8 сентября 2023Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей! Капитан в лучших традициях. Свободно говорил на русском😂 Угощал напитками, музыкой
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Романтические»
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