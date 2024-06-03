Романтические экскурсии по Аланье

Найдено 6 экскурсий в категории «Романтические» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2015 за человека
Аланья: прогулка на частном катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250238 за всё до 4 чел.
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
449 за всё до 10 чел.
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека
Вечеринка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Аланья: прогулка на частном катере
    Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
  • Ю
    Юлиана
    12 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет! По маршруту: забрали нас вовремя,
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    ровно в то время, как пообещали, приехал микроавтобус Мерседес, после чего мы заехали еще за туристами в 3 отеля. Дорога до СПа заняла 50 мин. В СПА нас полностью сопровождали, баня, джакузи, хамам с методом, все здорово, потом сделали пилинг тела и массаж пеной, после чего отправили на массаж, естественно каждому из нас сказали о проблеме со спиной и доп. услуга по массажу стоит 35€, очень были навязчивые, многие отказались, (кто согласился, массаж понравился), лично мне массажистка досталась не очень, остальные довольны)), в целом опыт классный, всем советую попробовать, особенно по «вкусной» цене, тк гиды из отеля предлагают в 2 раза дороже

  • Н
    Надежда
    8 сентября 2023
    Аланья: прогулка на частном катере
    Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей! Капитан в лучших традициях. Свободно говорил на русском😂 Угощал напитками, музыкой
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    и шутками. Давал плавспецсредства желающим, а иногда порулить. Плавали по стандарту вдоль берега. Останавливались купаться пару раз. Были с детьми 10-12 лет, понравилось всем! Почему 4 поставила… Расчет был на месте и у нас не было валюты, рассчитывались лирами и капитан нам заломил еврейский курс) Так что совет один, платите валютой)

    Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Романтические»

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  3. Аланья: прогулка на частном катере
  4. Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
  5. Волшебство ночной Аланьи
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Романтические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 до 449 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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