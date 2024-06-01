Экскурсии на микроавтобусе в Аланье с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Аланье, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
«В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2015 за человека
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«Трансфер на микроавтобусе из/в отель»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2515 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
    читать дальше

    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
  • Ю
    Юлиана
    12 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет! По маршруту: забрали нас вовремя,
    читать дальше

    ровно в то время, как пообещали, приехал микроавтобус Мерседес, после чего мы заехали еще за туристами в 3 отеля. Дорога до СПа заняла 50 мин. В СПА нас полностью сопровождали, баня, джакузи, хамам с методом, все здорово, потом сделали пилинг тела и массаж пеной, после чего отправили на массаж, естественно каждому из нас сказали о проблеме со спиной и доп. услуга по массажу стоит 35€, очень были навязчивые, многие отказались, (кто согласился, массаж понравился), лично мне массажистка досталась не очень, остальные довольны)), в целом опыт классный, всем советую попробовать, особенно по «вкусной» цене, тк гиды из отеля предлагают в 2 раза дороже

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
  2. В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
  3. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 30 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Аланье с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Аланьи и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам