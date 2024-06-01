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ровно в то время, как пообещали, приехал микроавтобус Мерседес, после чего мы заехали еще за туристами в 3 отеля. Дорога до СПа заняла 50 мин. В СПА нас полностью сопровождали, баня, джакузи, хамам с методом, все здорово, потом сделали пилинг тела и массаж пеной, после чего отправили на массаж, естественно каждому из нас сказали о проблеме со спиной и доп. услуга по массажу стоит 35€, очень были навязчивые, многие отказались, (кто согласился, массаж понравился), лично мне массажистка досталась не очень, остальные довольны)), в целом опыт классный, всем советую попробовать, особенно по «вкусной» цене, тк гиды из отеля предлагают в 2 раза дороже