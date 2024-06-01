1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
«В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€15 за человека
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«Трансфер на микроавтобусе из/в отель»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€15 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
- ЮЮлия22 мая 2024Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
- ЮЮлиана12 мая 2024Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет! По маршруту: забрали нас вовремя,
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На микроавтобусе»
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