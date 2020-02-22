16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В первую очередь нас очаровал сам город - чистый, ухоженный и обустроенный. Видно, что муниципальные власти заботятся о его состоянии.
Хотя, признаться честно, не меньше нас очаровал гид Марина. Очень приветливая, дружелюбная и компетентная (с точки зрения исторической подготовки материала). Она не только интересно и познавательно рассказывала об истории Аланьи, не забывая делать акценты и паузы в подходящих местах, но и очень уважительно относилась ко всем нашим пожеланиям относительно экскурсии. Во-первых, с готовностью отвечала на все вопросы во время подготовки и обсуждения программы. Подробно объяснила, как добраться до места, где мы планировали встретиться. Во-вторых, предложила на выбор несколько комбинаций из основной программы. Мы спокойно могли сочетать части экскурсии по своему усмотрению и изменять маршрут "на ходу". Это очень удобно, особенно, когда ты не подготовленный турист или путешествуешь с маленьким ребенком. В-третьих, Марина, и за это ей огромная благодарность, относится к своим туристам, как к близким людям, учитывает их пожелания и предпочтения (что подтверждает написанное выше). Мы - семья, которая не сразу готова идти на контакт с малознакомыми людьми, - с удовольствием слушали рассказ Марины и подружились с ней.
Напоследок, также хотелось бы отметить то, что экскурсия получилась действительно завораживающей, впечатляющей и познавательной. Исторические места покорили своей красотой, величием и пейзажами, а гид разбавила все это хорошо слаженным рассказом и интересными информативными вставками, которые касались, например, авторов, описывающих историю той или иной исторической личности или фильма, снятого о том или ином памятном событии.
Поэтому очень рекомендуем экскурсию "Аланья с античных времен до наших дней", которую проводит Марина.