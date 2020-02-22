16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В феврале 2020г мы были в Алании с подругой и дочкой 12 лет. Обзорную экскурсию по Алании забронировали через Трипстер за 2 недели, ещё из Москвы .

Только потом мы узнали, насколько же нам повезло с гидом!!

Марина оказалась удивительно интересным, умным, эрудированным, внимательным и отзывчивым человеком, она родом из Питера, но уже много лет живёт в Турции и знает местную жизнь не понаслышке .

На связь с нами она вышла по вацапу сразу после бронирования, потом за пару дней до экскурсии обговорили с ней детали встречи. В запланированный день был дождь, гид пошла нам на встречу и мы перенесли экскурсию на следующий день.

Утром она сама под'ехала к нашему отелю, поэтому нам не пришлось плутать по незнакомому городу к месту встречи.

Маршрут экскурсии оговаривали по мере прогулки, исходя из интересов слушателей, то есть нас)). День прошёл просто прекрасно, по времени экскурсия получилась около 4-5 часов, мы узнали море интереснейшей информации про историю города в частности и Турции в целом, прониклись местной атмосферой и колоритом! Не было ни одного вопроса, на которые бы гид не смогла нам ответить.

От экскурсии мы все в полном восторге, включая дочку-подростка, что для меня очень важно! В завершение Марина по нашей просьбе посоветовала нам в Алании места и магазины недалеко от нашего отеля, где можно недорого купить аутентичные продукты и специи.

Марина, хочется сказать вам огромное спасибо за эти часы, проведённые в разговорах и прогулке по красивейшим историческим местам Алании, благодаря вам этот город за один день перестал быть для нас чужим и непонятным, и в следующий наш приезд мы обязательно будем бронировать ваши экскурсии в другие города и местности, которые, я уверена, вы начнёте проводить к тому времени!