16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу

Марина
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Марина – ваш гид
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей турецкой Аланьи, неразрывно связанной с расцветами и падениями античного мира, Византийской и Османской империй.

Вы узнаете, почему история Аланьи так прочно связана с пиратами и кто освободил античное Средиземноморье от «джентельменов удачи», что делал в этих краях римский философ Цицерон, что бросали преступники с мыса Адам Атаджагы, чтобы избежать смертной казни, и многое-многое другое.
69 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Аланьи
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Аланья с античных времен до наших дней
Аланья с античных времен до наших дней

Что вас ожидает

  • Я встречу вас у символа Аланьи — Красной башни. Оттуда на автобусе или на такси мы совершим головокружительный подъем по живописной дороге на вершину крепости. Поднявшись, пройдем в цитадель, превращенную в музей под открытым небом.
  • Обследовав цитадель, узнав много нового и интересного об истории города-крепости и насладившись видами Аланьи с высоты птичьего полета, мы прогуляемся по очаровательным улочкам старого города с его живописными домиками в османском стиле и старинной мечетью Сулеймание в северную часть крепости, под названием Эхмедек.
  • Оттуда, продолжая рассказ, я доведу вас до смотровой площадки, откуда открывается завораживающий вид на город и можно сделать прекрасные фотографии.
  • Мы окончим экскурсию у подножия крепости, с ее западной стороны — у пляжа Клеопатры и пещеры Дамлаташ.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Цитадель — 24 лиры с человека (примерно 4 евро), дети до 8 лет бесплатно
  • Пещера Дамлаташ — 7,5 лир с человека (примерно 1,2 евро), дети — 4 лиры (примерно 0,7 евро)
  • Красная башня и судоверфь — 10 лир (примерно 1,6 евро)
  • Канатная дорога от пляжа Дамлаташ в крепость: в обе стороны (спуск и подъем) — 28 лир с человека (примерно 4,5 евро)$ в одну сторону — 22 лиры с человека (примерно 5,9 евро). Дети до 10 лет — 17 лир — в обе стороны, 14 лир в одну сторону.
  • Такси — ориентировочно 50 — 60 лир за машину (вместимостью до 8 человек) — примерно 9 —10 евро; маршрутка — 4 лиры с человека (примерно 0,7 евро).

Обратите внимание: на маршруте будут подъемы, ориентируйтесь, пожалуйста, на состояние своего здоровья (канатная дорога не доходит до крепости, нужно будет подниматься по лестнице, также будут лестницы на вершину Красной башни и в пещере Дамлаташ).

Аланья с античных времен до наших дней
Аланья с античных времен до наших дней
Аланья с античных времен до наших дней
Аланья с античных времен до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Аланьи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я живу в Аланье и люблю этот город. Он прекрасен и никогда не надоедает. Он дружелюбный, солнечный и уютный. Я интересуюсь историей Аланьи, Турции, а также турецкой кулинарией. Для вас я с удовольствием проведу историческую или гастрономическую экскурсию. Добро пожаловать!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
В феврале 2020г мы были в Алании с подругой и дочкой 12 лет. Обзорную экскурсию по Алании забронировали через Трипстер за 2 недели, ещё из Москвы .
Только потом мы узнали, насколько же нам повезло с гидом!!
Марина оказалась удивительно интересным, умным, эрудированным, внимательным и отзывчивым человеком, она родом из Питера, но уже много лет живёт в Турции и знает местную жизнь не понаслышке .
На связь с нами она вышла по вацапу сразу после бронирования, потом за пару дней до экскурсии обговорили с ней детали встречи. В запланированный день был дождь, гид пошла нам на встречу и мы перенесли экскурсию на следующий день.
Утром она сама под'ехала к нашему отелю, поэтому нам не пришлось плутать по незнакомому городу к месту встречи.
Маршрут экскурсии оговаривали по мере прогулки, исходя из интересов слушателей, то есть нас)). День прошёл просто прекрасно, по времени экскурсия получилась около 4-5 часов, мы узнали море интереснейшей информации про историю города в частности и Турции в целом, прониклись местной атмосферой и колоритом! Не было ни одного вопроса, на которые бы гид не смогла нам ответить.
От экскурсии мы все в полном восторге, включая дочку-подростка, что для меня очень важно! В завершение Марина по нашей просьбе посоветовала нам в Алании места и магазины недалеко от нашего отеля, где можно недорого купить аутентичные продукты и специи.
Марина, хочется сказать вам огромное спасибо за эти часы, проведённые в разговорах и прогулке по красивейшим историческим местам Алании, благодаря вам этот город за один день перестал быть для нас чужим и непонятным, и в следующий наш приезд мы обязательно будем бронировать ваши экскурсии в другие города и местности, которые, я уверена, вы начнёте проводить к тому времени!
14 января 2020
Марина замечательный гид. Глубочайшие познания Истории Турции от самых азов до наших дней.
У нас на экскурсии была семья из 8 человек включая бабушку и детей. С Мариной всем было интересно ,комфортно и удобно- маршруты выбирали удобные для детей и бабушки( ориентировались по ситуации). Всем Любителям Истории рекомендую гида Марину- вы получите колоссальное удовольствие от прогулки и знаний.
5 ноября 2019
Марина- отличный гид, меня поразили ее знания по вопросам далеко за рамками темы экскурсии. Если хотите действительно погрузиться в историю Алании и узнать много всего другого интересно- это к Марине. А ещё она очень приятный в общении человек. Большое спасибо!
Александр
7 октября 2019
Марина - замечательный гид, прекрасно ориентирующийся в истории и современности Турции!. Была очень отзывчива и внимательна к нашим пожеланиям, помогла советами, ответила на все интересующие нас вопросы. Также хотелось бы отметить красивую и грамотную речь Марины, нам было очень приятно слушать. Мы провели отличную прогулку и можем смело рекомендовать данную экскурсию с Мариной. Большое спасибо :)
5 октября 2019
В первую очередь нас очаровал сам город - чистый, ухоженный и обустроенный. Видно, что муниципальные власти заботятся о его состоянии.
Хотя, признаться честно, не меньше нас очаровал гид Марина. Очень приветливая, дружелюбная и компетентная (с точки зрения исторической подготовки материала). Она не только интересно и познавательно рассказывала об истории Аланьи, не забывая делать акценты и паузы в подходящих местах, но и очень уважительно относилась ко всем нашим пожеланиям относительно экскурсии. Во-первых, с готовностью отвечала на все вопросы во время подготовки и обсуждения программы. Подробно объяснила, как добраться до места, где мы планировали встретиться. Во-вторых, предложила на выбор несколько комбинаций из основной программы. Мы спокойно могли сочетать части экскурсии по своему усмотрению и изменять маршрут "на ходу". Это очень удобно, особенно, когда ты не подготовленный турист или путешествуешь с маленьким ребенком. В-третьих, Марина, и за это ей огромная благодарность, относится к своим туристам, как к близким людям, учитывает их пожелания и предпочтения (что подтверждает написанное выше). Мы - семья, которая не сразу готова идти на контакт с малознакомыми людьми, - с удовольствием слушали рассказ Марины и подружились с ней.
Напоследок, также хотелось бы отметить то, что экскурсия получилась действительно завораживающей, впечатляющей и познавательной. Исторические места покорили своей красотой, величием и пейзажами, а гид разбавила все это хорошо слаженным рассказом и интересными информативными вставками, которые касались, например, авторов, описывающих историю той или иной исторической личности или фильма, снятого о том или ином памятном событии.
Поэтому очень рекомендуем экскурсию "Аланья с античных времен до наших дней", которую проводит Марина.
28 сентября 2019
Отличная экскурсия! Мы очень благодарны Марине, она замечательный, интересный и чуткий человек! Марина составила для нас интересный маршрут, с учетом наших пожеланий и физических возможностей. Нам просто повезло! Мы желаем компании Трипстер процветания, а лично Марине добра, позитива, вдохновения и бесконечной удачи!
Юлия
17 сентября 2019
Заказали экскурсию, рискуя, т.к. мы с 2-х годовалой дочкой, сами понимаете: всё могло пойти не по плану. Однако, экскурсия, на мой взгляд, удалась: за 3 часа (временной лимит моей дочки) мы посетили всё запланированные места, окунулись в исторические факты и моменты настоящего.
Оргагизационный момент: Гид написала нам сразу после заказа экскурсии и мы обсудили мои вопросы, время и место встречи, далее, в день экскурсии, Марина встретила нас прямо у наших апартаментов, оперативно перестраивала маршрут под наши интересы и возможности передвижения с малышкой, по окончании экскурсии Марина любезно вызвала такси и объяснила таксисту куда именно на довезти.
Качество: Гид владеет как историческим материалом, так и современной ситуацией в Турции и Алании, развернуто отвечает на возникающие в процессе экскурсии вопросы. Вообще у нас экскурсия была больше похожа на увлекательную беседу. Рекомендую!
15 сентября 2019
Экскурсия с гидом Мариной - просто отличное проведённое время, максимум полученных знаний по истории Аланьи. Глубокие знания Марины просто поражают. В общении Марина очень приятна, можно задать любой вопрос. Видно, что человек постоянно совершенствует свои знания. Экскурсию порекомендую людям интересующимся чем то ещё, кроме развлечений на отдыхе. Один совет- в жаркое время года лучше брать экскурсию после трёх часов. Марина, спасибо огромное.
7 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид интересно и подробно рассказала об истории крепости, в конце маршрута было неожиданностью увидеть практически не тронутую временем старинную верфь, очень красиво.
15 июля 2019
Отличная экскурсия! Марина нас встретила в Аланье там, куда нас привёз отельный автобус. И оттуда уже предложила наиболее удобный вариант нашей прогулки. Нас было двое взрослых и трое детей-подростков. Все остались очень довольны! Очень интересные рассказы и легенды об этих местах. Красивейшие виды! Однозначно рекомендую всем, кто приезжает в этот регион!
Ещё 6 отзывов

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