Откройте для себя красоту природы во время увлекательной прогулки на лошадях.
Спокойная атмосфера, свежий воздух и общение с этими благородными животными подарят вам настоящее удовольствие. Прекрасный способ провести время на свежем воздухе и зарядиться энергией!
Спокойная атмосфера, свежий воздух и общение с этими благородными животными подарят вам настоящее удовольствие. Прекрасный способ провести время на свежем воздухе и зарядиться энергией!
Описание экскурсииУвлекательная прогулка верхом Мы организуем для вас трансфер от отеля до места начала конной прогулки. На месте вас встретят заботливые инструкторы, помогут выбрать лошадь, которая станет вашим верным спутником, и расскажут о маршруте. После этого каждому подберут лошадь, подходящую по росту и весу, чтобы прогулка была комфортной и приятной. И вот вы уже в пути. Верхом на лошадях мы отправимся в путешествие по живописным тропам у подножия Таврских гор, наслаждаясь тенью лесов и свежестью горного воздуха. Рядом всегда будет инструктор, который поможет вам чувствовать себя уверенно и спокойно на протяжении всей прогулки. Когда наше небольшое приключение подойдет к концу, водители отвезут вас обратно в отель. Эта поездка подарит вам массу ярких эмоций и красивые фотографии на память! Важная информация:
- Конные прогулки разрешены с 6 лет. Дети 6-8 лет могут быть только в одном седле со взрослыми.
- Максимальный вес, разрешённый для прогулки верхом, 100-110 кг.
Ежедневно в 9:00 и в 13:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги инструктора
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и в 13:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Конные прогулки разрешены с 6 лет. Дети 6-8 лет могут быть только в одном седле со взрослыми
- Максимальный вес, разрешённый для прогулки верхом, 100-110 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€77 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€35 за человека