Мои заказы

Морская рыбалка в Аланье

Проведите увлекательный, спокойный день вместе с нами на рыбалке, где для вас будут созданы самые комфортные условия, чтобы ни о чём не беспокоиться.

В ходе поездки мы остановимся в наиболее богатых рыбой местах, что увеличивает шансы на хороший улов.

Кроме того, вы увидите потрясающие морские пейзажи, искупаетесь в море и расслабитесь под тёплыми лучами солнца.
3
2 отзыва
Морская рыбалка в Аланье
Морская рыбалка в Аланье
Морская рыбалка в Аланье

Описание водной прогулки

Рыбалка в Турции Приглашаем вас на профессиональную морскую рыбалку в Аланье! Отдохните от городской суеты и отправляйтесь вместе с нами в море, наслаждаясь безмятежной красотой и спокойствием вокруг. Что вас ожидает: Профессиональное снаряжение: вас оснастят всем необходимым снаряжением — удилищами, крючками и наживкой. Даже если вы новичок в рыбалке, наша опытная команда поможет вам. Улов: попробуйте удачу и поймайте разнообразные виды рыбы, включая морского окуня, лаврака и многих других. Ловля рыбы на открытом море — это непередаваемый опыт! Питание: в течение тура вам приготовят на борту свежую рыбу, которую вы поймали, а также другие закуски. Расслабление и наслаждение: проведите время на солнце, наслаждаясь видами и прохладным бризом моря. Этот тур идеален для семей и друзей, желающих провести время на свежем воздухе. Важная информация:
  • Капитан оставляет за собой право изменять расписание и последовательность остановок в зависимости от ситуации.
  • Алкогольные напитки оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии.
  • Не забудьте взять с собой: купальный костюм, полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитные очки и крем, фото- или видеокамеру, а также деньги для оплаты дополнительных услуг или покупок и бутылку воды.

Вторник, четверг, суббота в 08:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • 5 часов рыбалки на лодке
  • Рыболовные снасти
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Капитан оставляет за собой право изменять расписание и последовательность остановок в зависимости от ситуации
  • Алкогольные напитки оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии
  • Не забудьте взять с собой: купальный костюм, полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитные очки и крем, фото - или видеокамеру, а также деньги для оплаты дополнительных услуг или покупок и бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
A
Artur
14 окт 2025
Получил отказ в проведении рыбалки, так как со слов организаторов они не набрали нужное количество человек. Предоплату 50% вернули! Спасибо!
С
Семён
9 сен 2025
Нам всё очень понравилось!

Трансфер стандартный отель->экскурсия->отель

Капитан прилично говорит на русском, его помощники только на турецком, но пантомимы интернациональны))
Отплыли в сторону Кестеля, были в 1-1,5 километрах от берега. Конечно это не
читать дальше

рыбалка в Карибском море на тунца, но мы этого и не ождали. На корабле нас было всего 8 туристов. Поймали (и конечно же отпустили) штук 10 рыб фугу и ещё 2-3 каких-то рыбок, названий не запомнил.
После, нас накормили обедом (жареная на мангале курица, спагетти и салат овощной). Далее было минут 20 на купание в открытом море. Суммарно провели на воде 4,5 часа.

Если вы ожидаете какой-то супер продуктивной рыбалки возможно, экскурсия вас разочарует, если хотите камерную(до 12 человек) прогулку по морю, с несколькими остановками, возможностью позакидвать удочку и искупаться в открытом море - крайне рекомендую!!!

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
На автобусе
На яхте
4 часа
-
18%
33 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратской яхте
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на пиратской яхте из Аланьи. Вас ждут конкурсы, купание и обед с видом на Средиземное море
Начало: Аланья
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€18€22 за человека
Удивительный день в Аланье
На автобусе
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
€35 за человека
Из Алании - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
На катере
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на Сулуада
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада. Насладитесь купанием в уединённых бухтах и вкусным обедом на борту катера
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
27 ноя в 04:00
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье