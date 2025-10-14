Проведите увлекательный, спокойный день вместе с нами на рыбалке, где для вас будут созданы самые комфортные условия, чтобы ни о чём не беспокоиться.
В ходе поездки мы остановимся в наиболее богатых рыбой местах, что увеличивает шансы на хороший улов.
Кроме того, вы увидите потрясающие морские пейзажи, искупаетесь в море и расслабитесь под тёплыми лучами солнца.
В ходе поездки мы остановимся в наиболее богатых рыбой местах, что увеличивает шансы на хороший улов.
Кроме того, вы увидите потрясающие морские пейзажи, искупаетесь в море и расслабитесь под тёплыми лучами солнца.
Описание водной прогулкиРыбалка в Турции Приглашаем вас на профессиональную морскую рыбалку в Аланье! Отдохните от городской суеты и отправляйтесь вместе с нами в море, наслаждаясь безмятежной красотой и спокойствием вокруг. Что вас ожидает: Профессиональное снаряжение: вас оснастят всем необходимым снаряжением — удилищами, крючками и наживкой. Даже если вы новичок в рыбалке, наша опытная команда поможет вам. Улов: попробуйте удачу и поймайте разнообразные виды рыбы, включая морского окуня, лаврака и многих других. Ловля рыбы на открытом море — это непередаваемый опыт! Питание: в течение тура вам приготовят на борту свежую рыбу, которую вы поймали, а также другие закуски. Расслабление и наслаждение: проведите время на солнце, наслаждаясь видами и прохладным бризом моря. Этот тур идеален для семей и друзей, желающих провести время на свежем воздухе. Важная информация:
- Капитан оставляет за собой право изменять расписание и последовательность остановок в зависимости от ситуации.
- Алкогольные напитки оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии.
- Не забудьте взять с собой: купальный костюм, полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитные очки и крем, фото- или видеокамеру, а также деньги для оплаты дополнительных услуг или покупок и бутылку воды.
Вторник, четверг, суббота в 08:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- 5 часов рыбалки на лодке
- Рыболовные снасти
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Капитан оставляет за собой право изменять расписание и последовательность остановок в зависимости от ситуации
- Алкогольные напитки оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии
- Не забудьте взять с собой: купальный костюм, полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитные очки и крем, фото - или видеокамеру, а также деньги для оплаты дополнительных услуг или покупок и бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artur
14 окт 2025
Получил отказ в проведении рыбалки, так как со слов организаторов они не набрали нужное количество человек. Предоплату 50% вернули! Спасибо!
С
Семён
9 сен 2025
Нам всё очень понравилось!
Трансфер стандартный отель->экскурсия->отель
Капитан прилично говорит на русском, его помощники только на турецком, но пантомимы интернациональны))
Отплыли в сторону Кестеля, были в 1-1,5 километрах от берега. Конечно это не
Трансфер стандартный отель->экскурсия->отель
Капитан прилично говорит на русском, его помощники только на турецком, но пантомимы интернациональны))
Отплыли в сторону Кестеля, были в 1-1,5 километрах от берега. Конечно это не
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
-
18%
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратской яхте
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на пиратской яхте из Аланьи. Вас ждут конкурсы, купание и обед с видом на Средиземное море
Начало: Аланья
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€18
€22 за человека
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
€35 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на Сулуада
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада. Насладитесь купанием в уединённых бухтах и вкусным обедом на борту катера
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
27 ноя в 04:00
€40 за человека