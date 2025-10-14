читать дальше

рыбалка в Карибском море на тунца, но мы этого и не ождали. На корабле нас было всего 8 туристов. Поймали (и конечно же отпустили) штук 10 рыб фугу и ещё 2-3 каких-то рыбок, названий не запомнил.

После, нас накормили обедом (жареная на мангале курица, спагетти и салат овощной). Далее было минут 20 на купание в открытом море. Суммарно провели на воде 4,5 часа.



Если вы ожидаете какой-то супер продуктивной рыбалки возможно, экскурсия вас разочарует, если хотите камерную(до 12 человек) прогулку по морю, с несколькими остановками, возможностью позакидвать удочку и искупаться в открытом море - крайне рекомендую!!!