Рыбалка в Аланье

Найдено 5 экскурсий в категории «Рыбалка» в Аланье, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    6 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
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    окруженный горами и лесами, видели много птиц 🦅. В феврале прохладно, нужно одеваться тепло. Мы останавливались на рыбалку, наслаждались поездкой, гид в дороге рассказывал о каньоне. Экскурсия прошла осень интересно)) Спасибо организаторам и сайту ♥

    Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿
  • М
    Мария
    27 октября 2023
    Семейное комбо: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
    Это была самая классная экскурсия, водные пистолеты сделали эту поездку незабываемой, так мы не ржали давно, сменная одежда комплекта три как минимум))) драйв и азарт
  • A
    Alexander
    1 сентября 2023
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Каньон очень красивый, даже дорога до него. Купание в двух локациях у берега с подготовленных лодочных пирсов, можно надеть спасательный
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    жилет. Второй пирс в довольно плохом состоянии, повсюду торчат занозы и гвозди, нужно быть внимательнее. Переодеваться для купания особо негде кроме одинокого туалета на катамаране. Катамараны, кстати, набиваются людьми довольно плотно, порядка 100 человек. Несмотря на описание к оплате принимаются только евро. Если настоять, то можно оплатить и долларами, но по другому, одним туркам известному курсу между долларом и евро.

    Каньон очень красивый, даже дорога до него. Купание в двух локациях у берега с подготовленных лодочных

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Рыбалка»

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  2. The land of legends
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 55 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Аланье 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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