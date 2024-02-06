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9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина6 февраля 2024Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
- ММария27 октября 2023Семейное комбо: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопаркЭто была самая классная экскурсия, водные пистолеты сделали эту поездку незабываемой, так мы не ржали давно, сменная одежда комплекта три как минимум))) драйв и азарт
- AAlexander1 сентября 2023Каньон очень красивый, даже дорога до него. Купание в двух локациях у берега с подготовленных лодочных пирсов, можно надеть спасательный
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Рыбалка»
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Сейчас в Аланье в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 55 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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