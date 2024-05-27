Турецкие Мальдивы – экскурсии в Аланье

Найдено 4 экскурсии в категории «Турецкие Мальдивы» в Аланье, цены от $35, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
53 отзыва
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
21 отзыв
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
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    обед хороший, напитки платные. Памуккале красивое место, но слишком много народу, Клеопатру не орали, бассейн грязный да и народу много, обычный бассейн ничего такого) делают фотосессии около 300tl (с крыльями красиво получается) на ужин дали сэндвич, дорога с Алании долгая, набирайтесь терпения, в 2:30 выезд, один раз съездить самое то) 3 часа было достаточно, берите с собой spf жара, и на голову кепку или панаму, обязательно подниметесь в театр- непередаваемые эмоции)запасаетесь водой. Везде платная

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
    Все понравилось! Место, водитель, гид. Единственное, места для питания не все понравились, но это уже нюансы.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Экскурсия в Памуккале интересная, природа завораживающая. Удивительно красивые места, попадаешь в новый портал. Комфортный автобус, внимательный, водитель - профессионал. Юлия гид на
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    протяжении всей экскурсии делилась своими знаниями о волшебных местах Турции. Было очень приятно было слышать грамотную русскую речь, узнавать историю, общаться в приятной непринужденной обстановке. Несмотря на 18 часов, проведенные в пути, экскурсия прошла очень атмосферно! Спасибо большое организаторам, туристической фирме, стране и ее доброжелательным жителям. Процветания всем нам и солнечного неба над головой. Благодарю за прекрасно организованный отдых. С уважением, Елена, город Владивосток. 19.05.2024.

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
  • А
    Антон
    12 ноября 2023
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Все было хорошо организовано. Экскурсия Паммукале очень понравилось. Особенно стоит отметить гида Викторию
  • Р
    Решетова
    30 сентября 2023
    Морская прогулка на райский остров Сулуада из Аланьи
    Прогулка замечательная, море, необыкновенно синего цвета, пляж белоснежный. Единственный минус это дорога. Острова находятся далеко от Аланьи. Но автобус был комфортный. Рекомендую эту экскурсию. Спасибо организаторам экскурсии.
  • А
    Анна
    14 июля 2023
    Морская прогулка на райский остров Сулуада из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась, вода очень чистая, красивого оттенка, остров замечательный, имеет интересный очертания. Купались в нескольких местах и это здорово, но
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    нужно быть готовыми, что корабли которые привезли вас на остров к сожалению не отплывают пока вы купаетесь. Кораблей очень много, и они занимают большую часть пляжа, это минус, было бы гораздо лучше, если бы корабли отплывали на небольшое расстояние, после того как оставили людей и потом возвращались обратно.

  • Р
    Рада
    22 мая 2023
    2 в 1 - Памуккале и озеро Салда (без посещения магазинов)
    Крутая поездка.. масса впечатлений. Выматывает очень сильно дорога. . но поверьте, оно того стоит. Отличные ребята экскурсоводы,доброжелательные и отзывчивые. Всегда
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    ответят на все вопросы. Много рассказывали о тех местах,где бывали.. вообщем не пожалеете,если поедете. . По питанию на завтрак(макароны,огурцы,помидоры,хлеб,мед,масло,сыр,яйца вареные) и на ужин(макароны,спагетти,огурцы,помидоры,картошка с курицей,салат,арбуз, чай дополнительно купить 1$)

  • А
    Александра
    31 июля 2021
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась! Даже несмотря на то, что мы поехали уже в последние дни, пока цвела лаванда, все равно это
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    было очень красиво. Отельный гид пугал, что там будут маленькие кустики не о чем, но все не правда: метровые кусты, фотозоны милые с качелями и лавандовыми велосипедами. Местечко явно сделано силами местных жителей, бабушка плетёт венки из лаванды, угощает лавандовым чаем. Очень понравилось лавандовое мороженое - если бы оно не таяло, увезла бы тонну))) Всем, кто сюда собирается, нужно понимать, что вас не привезут в поле лаванды, которая выращивается для производства масел, духов и тп. Вас привезут в кусочек, оборудованный для ваших красивых фото, но довольно большой, все фотографировались без каких-либо очередей и не было случайно попавших на ваши снимки других людей. Озеро красивое, инфраструктуры нет, кроме переодевалок, душа и туалета. Нам хватило там час-полтора. Вода прохладная, но красивая) Глина хорошая, находится под песком в воде - то есть надо ее отрыть. Девочки из нашего автобуса наносили на тело и лицо - сказали, кожа хорошая после неё. В общем, нам понравилось.

  • Ю
    Юлия
    17 июля 2021
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
    Очень красивые места, стоило того чтобы доехать)

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Турецкие Мальдивы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  2. 2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
  3. 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
  4. Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Какие места ещё посмотреть в Аланье
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  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Турецкие Мальдивы" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 85 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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