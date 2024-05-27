1 чел.
По популярности
Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Групповая
18 часов
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Групповая
14 часов
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина27 мая 2024Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
- ВВиктория23 мая 2024Все понравилось! Место, водитель, гид. Единственное, места для питания не все понравились, но это уже нюансы.
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия в Памуккале интересная, природа завораживающая. Удивительно красивые места, попадаешь в новый портал. Комфортный автобус, внимательный, водитель - профессионал. Юлия гид на
- ААнастасия8 мая 2024Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
- ААнтон12 ноября 2023Все было хорошо организовано. Экскурсия Паммукале очень понравилось. Особенно стоит отметить гида Викторию
- РРешетова30 сентября 2023Морская прогулка на райский остров Сулуада из АланьиПрогулка замечательная, море, необыкновенно синего цвета, пляж белоснежный. Единственный минус это дорога. Острова находятся далеко от Аланьи. Но автобус был комфортный. Рекомендую эту экскурсию. Спасибо организаторам экскурсии.
- ААнна14 июля 2023Морская прогулка на райский остров Сулуада из АланьиЭкскурсия очень понравилась, вода очень чистая, красивого оттенка, остров замечательный, имеет интересный очертания. Купались в нескольких местах и это здорово, но
- РРада22 мая 20232 в 1 - Памуккале и озеро Салда (без посещения магазинов)Крутая поездка.. масса впечатлений. Выматывает очень сильно дорога. . но поверьте, оно того стоит. Отличные ребята экскурсоводы,доброжелательные и отзывчивые. Всегда
- ААлександра31 июля 2021Экскурсия очень понравилась! Даже несмотря на то, что мы поехали уже в последние дни, пока цвела лаванда, все равно это
- ЮЮлия17 июля 2021Очень красивые места, стоило того чтобы доехать)
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Турецкие Мальдивы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Турецкие Мальдивы" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 85 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «Турецкие Мальдивы», 108 ⭐ отзывов, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август