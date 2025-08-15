Прогулка по пещере и катание по подземной реке С утра вас заберут из отеля и вы отправитесь в сторону города Ибрады. В пути у нас будет несколько остановок для фото и отдыха от дороги. Главная цель нашего путешествия — пещера Алтынбешик, которая находится в недрах одноименной горы. Это название переводится как «золотая колыбель». В любое время года температура в гроте держится на отметке 16 градусов. Вместе с гидом вы спуститесь вниз и пройдете под удивительными мостами пешком и на надувных лодках. «Пуговичный дом» и сельская жизнь Анатолии Обедать вы будете в ресторанчике на заднем дворе традиционного анатолийского дома, который прозвали «Пуговичным». Его назвали так из-за уникального внешнего вида. Такие дома строят без раствора и цемента. В деревне их около трех сотен, и вы осмотрите самые необычные из них. Затем вы побываете в сельской мечети, где вас радушно примут и расскажут, как она устроена. После остановки в деревне Сарыхаджылар вы отправитесь в обратный путь. Важная информация:

Свяжитесь с нами после бронирования и укажите адрес места, откуда вас нужно будет забрать.