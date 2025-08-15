Мои заказы

Пещера Алтынбешик и сельская жизнь Анатолии

Приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию, где вы познакомитесь с повседневным бытом сельских жителей, аутентичной анатолийской культурой и гостеприимством, а также природными достопримечательностями, сотворенными самой природой.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Прогулка по пещере и катание по подземной реке С утра вас заберут из отеля и вы отправитесь в сторону города Ибрады. В пути у нас будет несколько остановок для фото и отдыха от дороги. Главная цель нашего путешествия — пещера Алтынбешик, которая находится в недрах одноименной горы. Это название переводится как «золотая колыбель». В любое время года температура в гроте держится на отметке 16 градусов. Вместе с гидом вы спуститесь вниз и пройдете под удивительными мостами пешком и на надувных лодках. «Пуговичный дом» и сельская жизнь Анатолии Обедать вы будете в ресторанчике на заднем дворе традиционного анатолийского дома, который прозвали «Пуговичным». Его назвали так из-за уникального внешнего вида. Такие дома строят без раствора и цемента. В деревне их около трех сотен, и вы осмотрите самые необычные из них. Затем вы побываете в сельской мечети, где вас радушно примут и расскажут, как она устроена. После остановки в деревне Сарыхаджылар вы отправитесь в обратный путь. Важная информация:
Свяжитесь с нами после бронирования и укажите адрес места, откуда вас нужно будет забрать.

Среда и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Алтынбешек
  • Деревня Ормана
Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Гид - Историк
  • Обед
  • Входной билет в пещеру Алтынбешик
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами после бронирования и укажите адрес места
  • Откуда вас нужно будет забрать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
15 авг 2025
Экскурсия понравилась, гид замечательная девушка Мелисса-историк, очень много всего рассказывала, интересно, единственный минус это плохо работающие кондиционеры, было очень очень жарко((но рассказы гида смягчили жару.
Первая локация это Пуговичная деревня, второе пещера, потом вкусный обед-берите рыбу, не пожалеете.

Входит в следующие категории Аланьи

