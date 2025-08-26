Мои заказы

Подними пыль в Аланье на багги-сафари

Отправляйтесь в захватывающее багги-сафари по живописной природе Аланьи. Пыльные дороги, водные преграды и море веселья ждут вас. Безопасная и увлекательная поездка гарантирована — бронируйте сейчас!
4
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание трансфер

Захватывающий тур Прокатитесь по пыльным дорогам и насладитесь свободой среди завораживающей природы Аланьи! Наше застрахованное багги-сафари — это незабываемое приключение для любителей адреналина. Водные преграды, пересечённая местность и море веселья ждут вас! С полным комплектом защитного снаряжения вы будете не только в восторге, но и в безопасности. Забронируйте тур сейчас, чтобы ощутить яркий спектр эмоций и окунуться в сердце природы! Важная информация:
  • Все экипировки, такие как шлем, очки и ремень безопасности предоставляются, они должны быть надеты правильно и полностью.
  • Во время тура необходимо следовать инструкциям гида и не покидать транспортное средство во время движения.
  • Во время тура не загрязняйте окружающую среду.

Ежедневно в 13:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лесные дороги в окрестностях Аланьи
  • Подножия Таврских гор
  • Панорамные смотровые площадки с видом на Аланью
  • Водопады или брод через реку
  • Деревенские дороги и традиционные сельские дома
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги инструктора-сопровождающего
  • Аренда багги
  • Полный комплект защитной экипировки и страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Все экипировки, такие как шлем, очки и ремень безопасности предоставляются, они должны быть надеты правильно и полностью
  • Во время тура необходимо следовать инструкциям гида и не покидать транспортное средство во время движения
  • Во время тура не загрязняйте окружающую среду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Karpova
26 авг 2025
Все прошло отлично, за исключением что водоем в данный момент высох, и не удалось проехать в водоеме. Провели инструктаж, покатались достаточное время.

Входит в следующие категории Аланьи

