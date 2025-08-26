Отправляйтесь в захватывающее багги-сафари по живописной природе Аланьи. Пыльные дороги, водные преграды и море веселья ждут вас. Безопасная и увлекательная поездка гарантирована — бронируйте сейчас!
Описание трансферЗахватывающий тур Прокатитесь по пыльным дорогам и насладитесь свободой среди завораживающей природы Аланьи! Наше застрахованное багги-сафари — это незабываемое приключение для любителей адреналина. Водные преграды, пересечённая местность и море веселья ждут вас! С полным комплектом защитного снаряжения вы будете не только в восторге, но и в безопасности. Забронируйте тур сейчас, чтобы ощутить яркий спектр эмоций и окунуться в сердце природы! Важная информация:
- Все экипировки, такие как шлем, очки и ремень безопасности предоставляются, они должны быть надеты правильно и полностью.
- Во время тура необходимо следовать инструкциям гида и не покидать транспортное средство во время движения.
- Во время тура не загрязняйте окружающую среду.
Ежедневно в 13:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лесные дороги в окрестностях Аланьи
- Подножия Таврских гор
- Панорамные смотровые площадки с видом на Аланью
- Водопады или брод через реку
- Деревенские дороги и традиционные сельские дома
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги инструктора-сопровождающего
- Аренда багги
- Полный комплект защитной экипировки и страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Все экипировки, такие как шлем, очки и ремень безопасности предоставляются, они должны быть надеты правильно и полностью
- Во время тура необходимо следовать инструкциям гида и не покидать транспортное средство во время движения
- Во время тура не загрязняйте окружающую среду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Karpova
26 авг 2025
Все прошло отлично, за исключением что водоем в данный момент высох, и не удалось проехать в водоеме. Провели инструктаж, покатались достаточное время.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Рафтинг, Багги или Квад-Сафари
Почувствуйте скорость и адреналин на багги или квадроцикле, а затем испытайте рафтинг по бурной реке. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$37 за человека
-
16%
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах в Аланье
Устали от пляжа? Сафари на квадроциклах в Аланье подарит вам адреналин и незабываемые виды горных пейзажей. Не упустите шанс
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27
$32 за человека
Водная прогулка
Рафтинг и багги-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека