Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного...

Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству.

Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции.

В этом туре объединены Сафари на Багги и сплав по горной реке Кепрючай.
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари
Рафтинг и Багги Сафари

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римские Мосты Олук и Бюгрюм (2 в нэ)
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. В этом туре объединены Сафари на Багги (40 минут) и сплав по горной реке Кепрючай (2 часа)

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Ребенок 07-12
$25
Взрослый билет 12+
$40
Ребенок до 7
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Сафари на багги
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
  • 2-х местный каяк (аренда 10$)
  • Гидрокостюм (аренда 6$)
  • Обувь для рафтинга (продажа 6$)
  • Фото и видео
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Не считая трансфера.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 17:00. Не считая трансфера.

YoYo T.
YoYo T.
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