Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. В этом туре объединены Сафари на Багги (40 минут) и сплав по горной реке Кепрючай (2 часа)
Цены на экскурсию
Для группы 1-40 человек
Ребенок 07-12
$25
Взрослый билет 12+
$40
Ребенок до 7
$10
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Трансфер отель-база-отель
Рафтинг на ботах (10-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
Сафари на багги
Обед
Что не входит
Напитки
2-х местный каяк (аренда 10$)
Гидрокостюм (аренда 6$)
Обувь для рафтинга (продажа 6$)
Фото и видео
Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Не считая трансфера.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.