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Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
11 часов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
«В данной экскурсии на полный день мы объединили 4 отлично совместимых активных тура: Сафари на Джипах, сафари на Багги, Рафтинг и Зиплайн»
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
Групповая
10 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Сафари на багги или квадроцикле: на месте можете определиться (30-40 минут) проводится у берега реки Кепрючай»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 апреля 2024После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
- KKazantsev31 октября 2023Экскурсия хорошая, багги требуют ремонта и обслуживания, зиплайн спокойный. Рафтинг хороший, некоторых напрягали обрызгивание соседних лодок. Стоит к посещению
- ИИрина22 октября 2023Экскурсия хорошая, понравилась. Но есть и недочеты. Минусы: На сайте время 6ч., по факту из центра Алании - 11. Джиппинг на час, но!!
- ДДмитрий12 сентября 2023Рафтинг и Багги-СафариМы брали багги и рафтинг. Багги такое себе, на один раз. Тормоза никакие, газ зависал (чуть не врезались 2 раза) Зиплайн не брали,
- JJelena26 июня 2023Река с прекрасными видами. Гид очень опытно направлял нашу команду. Очень не хватало воды в лодке. Желательно брать с собой. организация четкая. Вид с каньона очень впечатляет..
- ИИрина13 ноября 2021Рафтинг и багги-сафари из АланьиВ целом неплохо провели время. Ведь главное - хорошее настроение. Возможно из-за не сезона и маленького потока туристов программа была немного
- ААндрей30 августа 2021Рафтинг и багги-сафари из АланьиЯ уже ездил на багги и на квадроцикле, и я вожу так же нормально, так что я ехал на полной скорости, и это было потрясающе!
- ААлександра21 августа 2021Рафтинг и багги-сафари из АланьиСемья из шести человек в возрасте от 18 до 55 лет. Мы прекрасно провели время и действительно наслаждались поездкой!
- ААлексей31 августа 2018Комбо драйв: рафтинг и баггиСлучайно попали к инструктору Марчелло и потом мы поняли, что нам ОЧЕНЬ повезло. Марчелло, привет! С ним точно будет, что
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Багги»
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