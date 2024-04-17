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изменена. Мы приехали на базу. Нам предложили за 10$ (за двоих) съездить в каньон, чтобы не сидеть и не ждать группу на рафтинг. Мы согласились. Каньон безумно красивый, оно того стоит. Время на прогулку 25 мин. Далее вернулись на базу. У кого-то был включён зип-лайн, у нас нет - нам предложили 10$(за 1 чел) прокатиться. Зип-лайн маленький, не интересный. Далее обед. Вкусно, сытно. Напитки платно (про это есть описание в Экскурсии). К сожалению, нет ни чая, ни кофе. Только газировка и вода. 0,33 пепси = 15 лир. Далее рафтинг. Красиво, прикольно, вода потрясающая. Но! Для тех кто на Багги, сплав всего 7км (из указанных 14км). Далее тебя высаживают, остальные дальше сплавляются. Нас отвозят на базу с Багги. И…. вот тут разочарование. Никакой интересной тропы и спуска к рафтингу. Мы просто катались по пыльной дороге у базы по кругу, периодически заезжая в грязевые лужи (к слову в грязи было всё). Минут 15 откатали, да больше и не надо. Тк ездить по кругу совершенно не интересно. Душа нет. Мыться в реке. Пофиг на то, что она градусов 10. Мне было не до этого. Я нырнула. Далее нас отвезли на финиш рафтинга, куда прибыла команда, с которой начинали сплав. Все переоделись и отправились домой. По рафтингу: тапочки предлагают взять за 9$, гидрокостюм - не помню, не брали. И заключительное: гид по завершении сплава настойчиво просил чаевые. Мне кажется, мы сполна заплатили за всю экскурсию, чтобы ещё сверху что-то включать.