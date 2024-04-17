Прогулки и туры на багги в Аланье

Найдено 5 экскурсий в категории «Багги» в Аланье, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
6 отзывов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
«В данной экскурсии на полный день мы объединили 4 отлично совместимых активных тура: Сафари на Джипах, сафари на Багги, Рафтинг и Зиплайн»
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
11 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Сафари на багги или квадроцикле: на месте можете определиться (30-40 минут) проводится у берега реки Кепрючай»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
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    просто все наши ожидания! Начиная от пунктуальности водителя по времени отбытия и прибытия в отель до гида который сопровождал нас на рафтинге. Несмотря на то что мы были вдвоем из России, он от нас не отходил ни на шаг и рассказывал и показывал все вокруг. Если поедете обязательно обращайтесь к нему, зовут Георгий. У вас не будет дискомфорта в общении и взаимодействии. Рафтинг пройдёт классно.

  • K
    Kazantsev
    31 октября 2023
    Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
    Экскурсия хорошая, багги требуют ремонта и обслуживания, зиплайн спокойный. Рафтинг хороший, некоторых напрягали обрызгивание соседних лодок. Стоит к посещению
  • И
    Ирина
    22 октября 2023
    Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
    Экскурсия хорошая, понравилась. Но есть и недочеты. Минусы: На сайте время 6ч., по факту из центра Алании - 11. Джиппинг на час, но!!
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    Кофе на заправке 20 мин., а остановка у арочного моста 20 сек:( Багги 30 мин. медленно, машинки «уставшие», до финиша мы не доехали - сломались. Зиплайн вдоль реки, низкий и короткий. Рафтинг интересно, но инструктор по-русски не говорил. Плюс: Хорошее настроение от природы и активности! Вообще, экскурсию советую!

  • Д
    Дмитрий
    12 сентября 2023
    Рафтинг и Багги-Сафари
    Мы брали багги и рафтинг. Багги такое себе, на один раз. Тормоза никакие, газ зависал (чуть не врезались 2 раза) Зиплайн не брали,
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    почитав отзывы понял, что такое себе тоже. Максимум 2 линии по 50 метров. И не высокие. РАФТ: У нас был лучший гид на лодке Captain Vinny! Проситесь к нему, он лучший! Беспрекословно. Он прям кайфовал от своей работы. Мы получили море удовольствия с ним. Постоянно шутил, зажигал. Выучил несколько русских слов. В общем ищите Винни!

  • J
    Jelena
    26 июня 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
    Река с прекрасными видами. Гид очень опытно направлял нашу команду. Очень не хватало воды в лодке. Желательно брать с собой. организация четкая. Вид с каньона очень впечатляет..
  • И
    Ирина
    13 ноября 2021
    Рафтинг и багги-сафари из Аланьи
    В целом неплохо провели время. Ведь главное - хорошее настроение. Возможно из-за не сезона и маленького потока туристов программа была немного
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    изменена. Мы приехали на базу. Нам предложили за 10$ (за двоих) съездить в каньон, чтобы не сидеть и не ждать группу на рафтинг. Мы согласились. Каньон безумно красивый, оно того стоит. Время на прогулку 25 мин. Далее вернулись на базу. У кого-то был включён зип-лайн, у нас нет - нам предложили 10$(за 1 чел) прокатиться. Зип-лайн маленький, не интересный. Далее обед. Вкусно, сытно. Напитки платно (про это есть описание в Экскурсии). К сожалению, нет ни чая, ни кофе. Только газировка и вода. 0,33 пепси = 15 лир. Далее рафтинг. Красиво, прикольно, вода потрясающая. Но! Для тех кто на Багги, сплав всего 7км (из указанных 14км). Далее тебя высаживают, остальные дальше сплавляются. Нас отвозят на базу с Багги. И…. вот тут разочарование. Никакой интересной тропы и спуска к рафтингу. Мы просто катались по пыльной дороге у базы по кругу, периодически заезжая в грязевые лужи (к слову в грязи было всё). Минут 15 откатали, да больше и не надо. Тк ездить по кругу совершенно не интересно. Душа нет. Мыться в реке. Пофиг на то, что она градусов 10. Мне было не до этого. Я нырнула. Далее нас отвезли на финиш рафтинга, куда прибыла команда, с которой начинали сплав. Все переоделись и отправились домой. По рафтингу: тапочки предлагают взять за 9$, гидрокостюм - не помню, не брали. И заключительное: гид по завершении сплава настойчиво просил чаевые. Мне кажется, мы сполна заплатили за всю экскурсию, чтобы ещё сверху что-то включать.

  • А
    Андрей
    30 августа 2021
    Рафтинг и багги-сафари из Аланьи
    Я уже ездил на багги и на квадроцикле, и я вожу так же нормально, так что я ехал на полной скорости, и это было потрясающе!
  • А
    Александра
    21 августа 2021
    Рафтинг и багги-сафари из Аланьи
    Семья из шести человек в возрасте от 18 до 55 лет. Мы прекрасно провели время и действительно наслаждались поездкой!
  • А
    Алексей
    31 августа 2018
    Комбо драйв: рафтинг и багги
    Случайно попали к инструктору Марчелло и потом мы поняли, что нам ОЧЕНЬ повезло. Марчелло, привет! С ним точно будет, что
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    вспомнить. Те кто ищет приключения и экстрим, к Марчелло. Не в коем случае не буду открывать секреты и рассказывать, что и как, но обувь нужна специализированная и даже её изрядно потрепало. Только в сланцах не вздумайте сплавляться. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Багги»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
  2. Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
  3. Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
  4. Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
  5. 3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
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  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Багги" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 50. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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