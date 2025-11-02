Мои заказы

Путешествие по Аланье: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим

Комбинированный тур в Аланье подарит вам незабываемые впечатления. Пещера Дим, водопад и фруктовые сады ждут вашего визита
Этот тур в Аланье предлагает насыщенный день, полный природных красот. Путешественники посетят пещеру Дим, знаменитую своими впечатляющими видами. Затем они смогут насладиться свежими фруктами в апельсиновых и банановых садах. Не
упустите возможность увидеть реку Дим и искупаться в её бассейнах. Обед в ресторане над водой станет отличным завершением экскурсии. Для любителей активного отдыха предусмотрены водные горки и зиплайн. Завершите день, любуясь панорамой Аланьи с высоты

4.5
47 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные красоты
  • 🍊 Свежие фрукты прямо с деревьев
  • 🏞 Впечатляющие виды на реку Дим
  • 🌊 Возможность купания в реке
  • 📸 Незабываемые фотомоменты
  • 🎢 Активные развлечения для всех
Путешествие по Аланье: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим

Что можно увидеть

  • Пещера Дим
  • Водопад Оба
  • Река Дим

Описание экскурсии

Живописная Аланья и пещера Дим Наш путь начинается с отправления к пещере Дим. Наслаждайтесь живописными видами по дороге и освежитесь, участвуя в водных боях! Посетите знаменитую пещеру Дим, которая является членом Международной ассоциации пещер. Вы прогуляетесь внутри и будете восхищены её красотой и атмосферой. Фруктовые сады Далее мы посетим апельсиновые и банановые сады, где вы прогуляетесь по ним и попробуете свежие фрукты. Затем мы отправимся к плотине Дим, которая снабжает Аланью энергией, где вы насладитесь панорамными видами. Мы сделаем короткую остановку на массивном мосту Дим, полюбуемся великолепной долиной и сделаем яркие снимки на память. Река Дим Мы посетим всемирно известную природную достопримечательность — реку Дим. В ресторане, построенном прямо над водой, у нас будет остановка на вкусный обед. Откройте для себя природную красоту реки, искупайтесь в её естественных бассейнах и насладитесь зелёным раем! Для детей и взрослых предусмотрены водные горки, где можно отлично повеселиться. Развлечения В нашем туре у вас будет достаточно времени для отдыха. По желанию вы можете испытать порцию адреналина, прокатившись на зиплайне. Во время посещения водопада Оба вы почувствуете освежающий ветер от воды на своём лице и насладитесь прохладой. При желании вы можете искупаться в ледяной воде, текущей с Таврских гор. Также нас ждёт смотровая площадка на Аланью с высоты. Завершите этот удивительный день посещением террасы, откуда открывается незабываемый панорамный вид! Уверены, что этот день станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни! Важная информация:
  • Пещера Дим — 360 м, есть лестницы (может быть тяжело для людей с ограниченной подвижностью).
  • Возможны водные бои во время поездки на джипах (по желанию).
  • Время трансфера зависит от вашего адреса.

Ежедневно в 9:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Дим
  • Апельсиновые и банановые сады
  • Плотина и мост Дим
  • Река Дим
  • Природные бассейны и водные горки
  • Водопад Оба
  • Смотровая терраса с видом на Аланью
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги гида
  • Обед и дегустация фруктов
  • Все входные билеты по маршруту
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билет в пещеру Дим (8 евро/чел)
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пещера Дим - 360 м, есть лестницы (может быть тяжело для людей с ограниченной подвижностью)
  • Возможны водные бои во время поездки на джипах (по желанию)
  • Время трансфера зависит от вашего адреса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
9
3
5
2
1
1
Ж
Жамбал
2 ноя 2025
N
Nikolai
24 окт 2025
Экскурсия должна называться "обливание водой на джипах". Маршрут самой экскурсии проходит по живописным и красивым местам. Пещера Дим(вход в нее оплачивается отдельно) намного красивее и интереснее Далматаш, но времени на
нее почти не закладывается. Успеете только зайти и сразу будут звать на выход. По дороге к пещере, туристам раздают водные пситолеты и они начинают активно обливать других туристов, проезжающих на других джипах. Промокните сразу же насквозь.
Спасибо организаторам, что помогли нам решить проблему с оплатой билетов в пещеру и спасибо водителю джипа! Он очень стрался укрыть ребенка, чтоб его не обливали холодной водой и чтоб он не заболел после такой экскурсии. Все было бы намного лучше, если бы название экскурсии соответствовало и эта существенная особенность была указана в описании.

А
Анна
16 окт 2025
Г
Гульназ
16 окт 2025
С
Сергей
28 сен 2025
С
Светлана
17 сен 2025
Д
Денис
15 сен 2025
Экскурсия в целом не плохая. Но есть нюансы. Люди, которые тебя обливают водой (иностранцы) на просьбы этого не делать, не реагируют. Данный факт не привёл к рукоприкладству, только огромным усилием воли. Организаторы экскурсии обещают помочь это прекратить, но тоже ничего не делают. Обед, одно название, еды хватит только ребёнку.
А
Анастасия
12 сен 2025
Было весело и круто, мы несколько раз успели промокнуть насквозь) для любителей спокойного отдыха не подойдет, надевайте удобную обувь, и одежду с закрытыми плечами, иначе сгорят, кепки и шляпы улетают,
лучше воздержаться и не брать лишних вещей с собой, очки обязательно возьмите, помогут не только от солнца, но и от попадания воды в глаза) пещера хоть и небольшая, но много подъемов и спусков, на выходе из пещеры уже начнут отказывать колени, но оно того стоит)) фруктовые сады мы только проехали мимо, фруктами угощали, но очень мало, буквально по 1 кусочку на человека, сиропчик из шелковицы был вкусный, но атмосфера во фруктовом доме располагает к тому, чтобы быстрее оттуда выйти)) план нашей поездки был такой: проехали мимо садов, заехали на водопады, фруктовый дом, пещера, обед у реки) в целом, конечно, очень очень весело, мы много смеялись, было много красивых локаций для фото, нам понравилось, спасибо))

Е
Елена
11 сен 2025
Отличная экскурсия. Всë весело, задорно, интересно. Берите с собой пакеты для вещей и телефонов. Вкусный обед в красивом месте. Султан чай в городе не покупайте, на фруктовой остановке 2евро за 300 грамм, в супермаркете 250 лир(5 евро) за то же самое.
Л
Людмила
6 сен 2025
Экскурсия не полная. Фруктовый сад это просто дали по кусочку фрукт и все, обед не айс. Картинка красивая, но посадили в большой зал и реки не видно. Водопады маленькие и неинтересно
Ю
Юлия
31 авг 2025
Это была поездка на джипах с перестрелкой из водных пистолетов, будете мокрые насквозь. С громкой веселой музыкой. Посмотрели на красоты Аланьи. Были на водопадах, реке Дим, посетили пещеру Дим, попробовали
местные фрукты и закончили обедом в ресторане на реке. Всю дорогу велась фото и видео съёмка, которую потом можно было приобрести на память. Кто любит весело провести время, то вам обязательно понравится.

А
Алия
28 авг 2025
Были на экскурсии 28.08.25 г. Хочу выразить огромную благодарность вашей компании за организацию незабываемой поездки! Это было настоящее путешествие мечты — всё прошло идеально.
Особую благодарность хочу выразить нашему водителю Хайрату—
за невероятное вождение, внимательность, чувство юмора и душевное отношение к каждому участнику группы. С ним Турция раскрылась совершенно по-особенному! Также большое спасибо нашему водителю Хайрату — за комфорт, пунктуальность и безопасность в дороге. Благодаря Вам эта поездка оставила самые тёплые и яркие воспоминания!

А
Антон
20 авг 2025
Мне всё понравилось. Жаль, что время пролетело так быстро.
V
Volha
18 авг 2025
Экскурсия хороша, только водных боев можно было сделать поменьше.
О
Оксана
14 авг 2025

