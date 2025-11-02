Этот тур в Аланье предлагает насыщенный день, полный природных красот. Путешественники посетят пещеру Дим, знаменитую своими впечатляющими видами. Затем они смогут насладиться свежими фруктами в апельсиновых и банановых садах. Не
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные красоты
- 🍊 Свежие фрукты прямо с деревьев
- 🏞 Впечатляющие виды на реку Дим
- 🌊 Возможность купания в реке
- 📸 Незабываемые фотомоменты
- 🎢 Активные развлечения для всех
Что можно увидеть
- Пещера Дим
- Водопад Оба
- Река Дим
Описание экскурсииЖивописная Аланья и пещера Дим Наш путь начинается с отправления к пещере Дим. Наслаждайтесь живописными видами по дороге и освежитесь, участвуя в водных боях! Посетите знаменитую пещеру Дим, которая является членом Международной ассоциации пещер. Вы прогуляетесь внутри и будете восхищены её красотой и атмосферой. Фруктовые сады Далее мы посетим апельсиновые и банановые сады, где вы прогуляетесь по ним и попробуете свежие фрукты. Затем мы отправимся к плотине Дим, которая снабжает Аланью энергией, где вы насладитесь панорамными видами. Мы сделаем короткую остановку на массивном мосту Дим, полюбуемся великолепной долиной и сделаем яркие снимки на память. Река Дим Мы посетим всемирно известную природную достопримечательность — реку Дим. В ресторане, построенном прямо над водой, у нас будет остановка на вкусный обед. Откройте для себя природную красоту реки, искупайтесь в её естественных бассейнах и насладитесь зелёным раем! Для детей и взрослых предусмотрены водные горки, где можно отлично повеселиться. Развлечения В нашем туре у вас будет достаточно времени для отдыха. По желанию вы можете испытать порцию адреналина, прокатившись на зиплайне. Во время посещения водопада Оба вы почувствуете освежающий ветер от воды на своём лице и насладитесь прохладой. При желании вы можете искупаться в ледяной воде, текущей с Таврских гор. Также нас ждёт смотровая площадка на Аланью с высоты. Завершите этот удивительный день посещением террасы, откуда открывается незабываемый панорамный вид! Уверены, что этот день станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни! Важная информация:
- Пещера Дим — 360 м, есть лестницы (может быть тяжело для людей с ограниченной подвижностью).
- Возможны водные бои во время поездки на джипах (по желанию).
- Время трансфера зависит от вашего адреса.
Ежедневно в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Дим
- Апельсиновые и банановые сады
- Плотина и мост Дим
- Река Дим
- Природные бассейны и водные горки
- Водопад Оба
- Смотровая терраса с видом на Аланью
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги гида
- Обед и дегустация фруктов
- Все входные билеты по маршруту
- Страховка
Что не входит в цену
- Билет в пещеру Дим (8 евро/чел)
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пещера Дим - 360 м, есть лестницы (может быть тяжело для людей с ограниченной подвижностью)
- Возможны водные бои во время поездки на джипах (по желанию)
- Время трансфера зависит от вашего адреса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жамбал
2 ноя 2025
N
Nikolai
24 окт 2025
Экскурсия должна называться "обливание водой на джипах". Маршрут самой экскурсии проходит по живописным и красивым местам. Пещера Дим(вход в нее оплачивается отдельно) намного красивее и интереснее Далматаш, но времени на
А
Анна
16 окт 2025
Г
Гульназ
16 окт 2025
С
Сергей
28 сен 2025
С
Светлана
17 сен 2025
Д
Денис
15 сен 2025
Экскурсия в целом не плохая. Но есть нюансы. Люди, которые тебя обливают водой (иностранцы) на просьбы этого не делать, не реагируют. Данный факт не привёл к рукоприкладству, только огромным усилием воли. Организаторы экскурсии обещают помочь это прекратить, но тоже ничего не делают. Обед, одно название, еды хватит только ребёнку.
А
Анастасия
12 сен 2025
Было весело и круто, мы несколько раз успели промокнуть насквозь) для любителей спокойного отдыха не подойдет, надевайте удобную обувь, и одежду с закрытыми плечами, иначе сгорят, кепки и шляпы улетают,
Е
Елена
11 сен 2025
Отличная экскурсия. Всë весело, задорно, интересно. Берите с собой пакеты для вещей и телефонов. Вкусный обед в красивом месте. Султан чай в городе не покупайте, на фруктовой остановке 2евро за 300 грамм, в супермаркете 250 лир(5 евро) за то же самое.
Л
Людмила
6 сен 2025
Экскурсия не полная. Фруктовый сад это просто дали по кусочку фрукт и все, обед не айс. Картинка красивая, но посадили в большой зал и реки не видно. Водопады маленькие и неинтересно
Ю
Юлия
31 авг 2025
Это была поездка на джипах с перестрелкой из водных пистолетов, будете мокрые насквозь. С громкой веселой музыкой. Посмотрели на красоты Аланьи. Были на водопадах, реке Дим, посетили пещеру Дим, попробовали
А
Алия
28 авг 2025
Были на экскурсии 28.08.25 г. Хочу выразить огромную благодарность вашей компании за организацию незабываемой поездки! Это было настоящее путешествие мечты — всё прошло идеально.
Особую благодарность хочу выразить нашему водителю Хайрату—
А
Антон
20 авг 2025
Мне всё понравилось. Жаль, что время пролетело так быстро.
V
Volha
18 авг 2025
Экскурсия хороша, только водных боев можно было сделать поменьше.
О
Оксана
14 авг 2025
