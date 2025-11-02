читать дальше

лучше воздержаться и не брать лишних вещей с собой, очки обязательно возьмите, помогут не только от солнца, но и от попадания воды в глаза) пещера хоть и небольшая, но много подъемов и спусков, на выходе из пещеры уже начнут отказывать колени, но оно того стоит)) фруктовые сады мы только проехали мимо, фруктами угощали, но очень мало, буквально по 1 кусочку на человека, сиропчик из шелковицы был вкусный, но атмосфера во фруктовом доме располагает к тому, чтобы быстрее оттуда выйти)) план нашей поездки был такой: проехали мимо садов, заехали на водопады, фруктовый дом, пещера, обед у реки) в целом, конечно, очень очень весело, мы много смеялись, было много красивых локаций для фото, нам понравилось, спасибо))