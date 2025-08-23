Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

Лучшее время для экскурсии из Аланьи в Сиде - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками по древним руинам и посещением водопада Манавгат. Весной и в октябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Агора
Античный амфитеатр
Водопад Манавгат
Мечеть Кулийе
Описание экскурсии
Сиде сквозь века
Гуляя по руинам древнего Сиде, вы увидите его главные достопримечательности: рыночную площадь Агора и античный амфитеатр. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история Сиде на протяжении веков: что происходило с ним во времена Византийской империи, как местные жители встретили Александра Македонского и что здесь делали пираты. А также раскрою, зачем в Сиде приезжали Антоний и Клеопатра.
Все краски Сиде
Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период. А также посетите современную мечеть Кулийе, насладитесь ее великолепными орнаментами и узнаете интересные факты о мусульманских религиозных сооружениях: почему в них запрещено изображение людей и животных, почему женщины и мужчины молятся отдельно и как часто принято ходить в мечеть.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: водопад — 15 лир, амфитеатр — 40 лир.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 701 туриста
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Рекомендую тем кто хочет в комфортном режиме на хорошем автомобиле проехать по нескольким местам в компании отличного гида, у нас был Серкан. Организаторы предложили ехать в 17 и это был очень правильный выбор! Развалины на закате и с ночной подсветкой выглядят очень красиво. Утомившись мы поужинали в отличном ресторанчике у моря и продолжили прогулку по центру старого города Сиде.
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Надежда
Нашли экскурсию в Сиде. Находились мы не в самой Алании и нас было 5, а не 4, но Анна помогла все это решить, нам нашли минивэн, согласовали все детали (вышло читать дальшеуменьшить
чуть дороже, но нас вполне все устроило). Гидом был Ахмет. Он очень интересно все рассказал об истории Турции и о самом древнем городе Сиде. Вдумчиво и подробно отвечал на все наши вопросы. Давал свободное время, чтобы мы могли спокойно все рассмотреть. Учитывал наши пожелания - например, посетить амфитеатр. Очень благодарны и однозначно рекомендуем!
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E
Eldar
Искали что нибудь попроще - с нами пожилые родители и ребёнок.
Поездка оказалась не сложной, разве что стоит обмазаться кремом от солнца и взять шляпку на голову.
Поездкой очень довольны - Сиде нужно видеть, вряд ли все можно описать. А наш гид Альпер, не дал нам соскучится рассказав много интересного в дороге.
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