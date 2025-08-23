Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

Посетите с нами Сиде, где каждый камень хранит истории древности.Представьте себя зрителем величественного амфитеатра, где когда-то раздавались аплодисменты тысячам зрителей.Почувствуйте прохладу и свежесть водопада Манавгат, одного из самых живописных мест

Анталийского побережья. Исследуйте мечеть Кулийе, где каждый узор расскажет вам о культуре и традициях Турции. Эта экскурсия - идеальная возможность погрузиться в атмосферу Средиземноморья, узнать много нового и получить незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Сиде во всем его великолепии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Аланьи в Сиде - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками по древним руинам и посещением водопада Манавгат. Весной и в октябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт пребывания на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.