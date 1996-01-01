Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

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Из Аланьи — в старинный Сиде!

Погулять по руинам античного города, полюбоваться водопадом Манавгат и посетить мечеть Кулийе

Зинаида
Зинаида – представитель из Аланьи
Анталийское побережье — это не только море 🌊, пляжи и отличная кухня 🥧.

Вы оцените грандиозный древнеримский амфитеатр, услышите о Клеопатре и Александре Македонском, увидите живописный водопад Манавгат.

А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €135 за экскурсию

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Из Аланьи — в старинный Сиде!
Из Аланьи — в старинный Сиде!

Что вас ожидает

Сиде сквозь века
Гуляя по руинам древнего Сиде, вы увидите его главные достопримечательности: рыночную площадь Агора и античный амфитеатр. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сиде на протяжении веков: что происходило с ним во времена Византийской империи, как местные жители встретили Александра Македонского и что здесь делали пираты. А также раскрою, зачем в Сиде приезжали Антоний и Клеопатра.

Все краски Сиде
Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период. А также посетите современную мечеть Кулийе, насладитесь ее великолепными орнаментами и узнаете интересные факты о мусульманских религиозных сооружениях: почему в них запрещено изображение людей и животных, почему женщины и мужчины молятся отдельно и как часто принято ходить в мечеть.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: водопад — 15 лир, амфитеатр — 40 лир.

Из Аланьи — в старинный Сиде!
Из Аланьи — в старинный Сиде!
Из Аланьи — в старинный Сиде!
Из Аланьи — в старинный Сиде!
Из Аланьи — в старинный Сиде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зинаида
Зинаида
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Зинаида, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
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