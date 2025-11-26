Если вы обожаете яркие эмоции, активный отдых и приключения, то рафтинг станет для вас идеальным выбором.
На протяжении сплава по каньону Кёпрюлю вы сможете насладиться не только адреналином, но и потрясающими видами.
Лазурная вода реки, живописные горные ландшафты и девственная природа станут вашим сопровождением в этом увлекательном путешествии.
Описание водной прогулкиРафтинг в сердце живописного каньона Эта экскурсия станет отличным выбором как для любителей активного отдыха и острых ощущений, так и для тех, кто впервые хочет попробовать свои силы в рафтинге. Вас ждет захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю с кристально чистой водой реки Кёпрючай и завораживающими видами нетронутой природы. Для желающих доступны двухместные байдарки, а для остальных — удобные рафты. На всем протяжении маршрута вас будет сопровождать опытный инструктор, который позаботится о вашей безопасности и поможет справиться с любыми трудностями. Отдыхайте, наслаждайтесь пейзажами, а все организационные вопросы наша команда возьмет на себя. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Кёпрюлю
- Река Кёпрючай
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Инструктор
- Рафтинг-оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом
- И участникам программы только "Тазы Каньон" или только "Рафтинг" может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона
- А также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста
- Откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен
- Так как это запрещено правилами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
