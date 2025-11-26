Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если вы обожаете яркие эмоции, активный отдых и приключения, то рафтинг станет для вас идеальным выбором.



На протяжении сплава по каньону Кёпрюлю вы сможете насладиться не только адреналином, но и потрясающими видами.



Лазурная вода реки, живописные горные ландшафты и девственная природа станут вашим сопровождением в этом увлекательном путешествии.

VIAVIA TRAVEL Ваш гид в Аланье Написать вопрос Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов На чём проводится На автобусе $19 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание водной прогулки Рафтинг в сердце живописного каньона Эта экскурсия станет отличным выбором как для любителей активного отдыха и острых ощущений, так и для тех, кто впервые хочет попробовать свои силы в рафтинге. Вас ждет захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю с кристально чистой водой реки Кёпрючай и завораживающими видами нетронутой природы. Для желающих доступны двухместные байдарки, а для остальных — удобные рафты. На всем протяжении маршрута вас будет сопровождать опытный инструктор, который позаботится о вашей безопасности и поможет справиться с любыми трудностями. Отдыхайте, наслаждайтесь пейзажами, а все организационные вопросы наша команда возьмет на себя. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату