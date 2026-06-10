Предлагаем вам весело провести день с семьей и друзьями, занимаясь активным отдыхом.
Бронируйте тур и получите ударную дозу адреналина, опробовав рафтинг, багги и зиплайн! Такое увлекательное приключение доступно весь сезон и обязательно подарит вам острые ощущения!
Бронируйте тур и получите ударную дозу адреналина, опробовав рафтинг, багги и зиплайн! Такое увлекательное приключение доступно весь сезон и обязательно подарит вам острые ощущения!
Описание экскурсии
Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.
Что вас ждет
В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном.
В зимний период среда пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный сопровождающий на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Аланья
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период среда пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень крутая экскурсия! Эмоции незабываемые! Обязательно возьмите с собой водонепроницаемый чехол (тут купить дорого стоит)! я не взяла чехол и очень пожалела (не так много фотографий, как хотела бы, просила
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Д
Сплав по реке - выше всяких похвал. Буря эмоций, кайф. Отдельное спасибо Санни за драйв и адреналин. Настоящий профи.
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В
Получила море ярких впечатлений от рафтинга! Вас ждет захватывающее путешествие с очень веселыми инструкторами и командой))
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Е
Понравилось планировка экскурсии. Народу много, но всех по очереди пускали на развлечение. Было весело, природа красивая. Гид Мустафа был вежливый и приятным парнем.
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Н
Постелила экскурсию 25 окт 2025.
Прежде чем выбрать эту экскурсию читала отзывы. Есть хорошие,но не до конца развернутые. Хочу поделиться своим опытом:
1. ТРАНСФЕР Надо быть готовым,что на дорогу может уйти от
Прежде чем выбрать эту экскурсию читала отзывы. Есть хорошие,но не до конца развернутые. Хочу поделиться своим опытом:
1. ТРАНСФЕР Надо быть готовым,что на дорогу может уйти от
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1
Добрый день!
Забрали нас на маршрутке вовремя, забирают по небольшим компаниям и привозят несколькими на место встречи.
Багги слабоваты, минут 10 на человека. Все катаются друг за другом, так что сильно не
Забрали нас на маршрутке вовремя, забирают по небольшим компаниям и привозят несколькими на место встречи.
Багги слабоваты, минут 10 на человека. Все катаются друг за другом, так что сильно не
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