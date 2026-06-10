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3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании

Сафари на багги и рафтинг в Алании: Полный заряд адреналина в мини-группе
Предлагаем вам весело провести день с семьей и друзьями, занимаясь активным отдыхом.

Бронируйте тур и получите ударную дозу адреналина, опробовав рафтинг, багги и зиплайн! Такое увлекательное приключение доступно весь сезон и обязательно подарит вам острые ощущения!
4.6
25 отзывов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании

Описание экскурсии

Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.

Что вас ждет

В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном.

В зимний период среда пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Обед на берегу реки
  • Квалифицированный и профессиональный сопровождающий на плоту на время тура
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
  • Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Аланья
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период среда пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
4
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1
А
Очень крутая экскурсия! Эмоции незабываемые! Обязательно возьмите с собой водонепроницаемый чехол (тут купить дорого стоит)! я не взяла чехол и очень пожалела (не так много фотографий, как хотела бы, просила
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других сфотографировать( мы из Алании ехали, дорога 3 часа в одну сторону, обратно нас и еще двоих человек отвозили последних, после экскурсии мы час ждали трансфер. . остальных сразу после обеда забрали. Но из плюсов данной задержки: поторговались ценой на фотографии

Общую оценку ставлю 5 звезд, несмотря на проблемы с обратным трансфером

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Д
Сплав по реке - выше всяких похвал. Буря эмоций, кайф. Отдельное спасибо Санни за драйв и адреналин. Настоящий профи.
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В
Получила море ярких впечатлений от рафтинга! Вас ждет захватывающее путешествие с очень веселыми инструкторами и командой))
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Е
Понравилось планировка экскурсии. Народу много, но всех по очереди пускали на развлечение. Было весело, природа красивая. Гид Мустафа был вежливый и приятным парнем.
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Н
Постелила экскурсию 25 окт 2025.
Прежде чем выбрать эту экскурсию читала отзывы. Есть хорошие,но не до конца развернутые. Хочу поделиться своим опытом:
1. ТРАНСФЕР Надо быть готовым,что на дорогу может уйти от
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1- 3 часов. Зависит от локации вашего отеля по близости к экскурсии. Я проживала в районе Махмутлар. Поэтому встали самые 1. Большое спасибо водителю,что приехал без задержек. Подъехал к 7:30,как было заявлено.
Пока собрали всех туристов к локации приехали к часам 11:00 примерно.
На обратном пути водители перекинулись туристами,что с экономило время на дорогу. Лайк. Мы минут 30 точно с экономили.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКСКУРСИЯ.
Организация хорошая. Все как на конвейере. Все понятно и последовательно.
Инструктаж,продажи доп товаров, разделение людей в посадке по группам в машине. Что вам точно надо на экскурсии: коралловые тапки, чехол для телефона от воды, сменный сухой комплект одежды! Вам будут это предлагать купить. Стоимость от 10$. Перчатки нам не пригодились. Покупайте на свое усмотрение. Чехол для телефона купили на местном рынке за 100лир. Джип -сафари -багги-зиплайн-рафтинг -обед это идеальное комбо и последовательность. Ищите русского инструктора. Основной инструктаж идет на Английском. На рафтинг лодки разделили по языковым группам. У нас была только русскоговорящие и инструктор также. Все понятно,весело и с экстримом. В лодке было 2 детей. Левую сторону лодки окатило водой чаще,чем правую 😂 Мы все были мокрые. Делитесь своим опытом ❤

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1
Добрый день!

Забрали нас на маршрутке вовремя, забирают по небольшим компаниям и привозят несколькими на место встречи.

Багги слабоваты, минут 10 на человека. Все катаются друг за другом, так что сильно не
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разгонишься. После них будете в грязи, но не сильно критично.
Зиплайн прикольный, два спуска.
Рафтинг не сильно захватывающий, но виды красивые. Были места, где разрешали покупаться, но вода холодная.

Будут продавать тапочки, перчатки, костюмы, очки, платки для лица и чехлы от воды для телефонов. Ни в чем нет необходимости, кроме чехлов - и то, только если вы хотите пофоткать места.

Покормили в самом конце, неплохо (шашлык, макароны, булгур, салат, хлеб)
Во время рафтинга был перерыв, нас остановили в месте, где продавали еду. Мы ничего не покупали там, через час все равно покормили уже бесплатно.

Продают ещё фотки и видео, которые сами организаторы снимают, по 20 евро

Был русскоговорящий инструктор, который в нужные моменты все объяснит и покажет. Особенно это важно во время рафтинга.

Советую взять с собой немного покушать (когда приедете на место, перед всеми приключениями), воду, чехол для телефона от воды, сменную одежду (её вообще обязательно, после рафтинга будете полностью мокрыми)

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Входит в следующие категории Аланьи

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