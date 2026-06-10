Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.

Что вас ждет

В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном.