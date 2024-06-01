Сплавы по рекам на рафтах в Аланье

Найдено 18 экскурсий в категории «Сплавы и рафтинг» в Аланье, цены от €17, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
6 отзывов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
11 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Рафтинг в Аланье: Приключение в Каньоне Кепрюлю с Инструктором
Ищете активный отдых в Аланье? Рафтинг по каньону Кепрюлю подарит вам бурю эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$20 за человека
3в1: Каньон Кепрюлю
Групповая
11 часов
3 отзыва
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Групповая
10 часов
3 отзыва
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
12 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Рафтинг
Групповая
11 часов
1 отзыв
Рафтинг
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
от $17 за человека
Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
MonsterJet 5в1
Групповая
10 часов
2 отзыва
MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник-Четверг-Суббота
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
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    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
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    сплавлялись, так то всё спокойно было бы но водные баталии с другими рафами это что то, организация всё чётко, после покормили, но обязательно берите сменную одежду будете всё сырые, телефон и деньги я ложил в пакетик и в карман, гид был русскоязычный, спасибо организаторам, очень весело, особо был в восторге сын 8 лет от рафтинга, рекомендую но только с рафтингом!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
  • А
    Алёна
    18 мая 2024
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
    Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
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    и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и весёлый, молодец. Перед базой была остановка на 15 минут, покурить, туалет, перекусить если взяли с собой деньги. Приехали на базу, компания которая проводит все сплавы назвается Даллас. Там есть туалет, раздевалки. С собой берёт сменную одежду и обувь, чтобы потом в мокром не ехать обратно. На базе мы пробыли около 40-50 минут. Выдали жилеты, каски, проверили инструктаж. Сам сплав по времени не большой, да и пороги не особо страшные, но было весело. Сплав был по времени около 1часа, больше времени занимает перерывы, подготовка, доехать, обед. Нас кормили обедом, было вкусно, макароны / булгур, курица, два салат, хлеб. Обед,проходит на том же месте где всё начинается,потом опять на сплав. Мы взяли воды собой, когда был обед пошли до автобуса, в котором оставили своим вещи и взяли воду. Впечатления за эти деньги отличные, цена на сайте самая выгодная. С нами были люди которые заплатили больше намного, а впечатления теже. Я не могу сказать,что прям было "Вау",но было интересно. Гиды молодцы,то песни поют,то танцуют,делают всё чтобы народ развлекать. Спасибо.

  • h
    hi+79058
    25 апреля 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
    Отличная экскурсия! Все грамотно организовано! Влюбилась в каньон Тази. Рафтинг был потрясающим! Гид волшебный, с отличным чувством юмора! Инструкторы на рафтинге супер! Однозначно рекомендую! Виды природы необыкновенные❤️
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Рафтинг из Аланьи
    Добрый день! Мне очень понравилась экскурсия.
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
    Добрый вечер! Спасибо большое ☺️ водителю и гиду. Очень интересная была экскурсия. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
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    просто все наши ожидания! Начиная от пунктуальности водителя по времени отбытия и прибытия в отель до гида который сопровождал нас на рафтинге. Несмотря на то что мы были вдвоем из России, он от нас не отходил ни на шаг и рассказывал и показывал все вокруг. Если поедете обязательно обращайтесь к нему, зовут Георгий. У вас не будет дискомфорта в общении и взаимодействии. Рафтинг пройдёт классно.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Сплавы и рафтинг»

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  1. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
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  3. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
  4. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  5. Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
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