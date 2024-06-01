1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
Групповая
11 часов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг в Аланье: Приключение в Каньоне Кепрюлю с Инструктором
Ищете активный отдых в Аланье? Рафтинг по каньону Кепрюлю подарит вам бурю эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$20 за человека
Групповая
11 часов
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Групповая
11 часов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
от $17 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Групповая
10 часов
MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник-Четверг-Суббота
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
- РРегина21 мая 2024Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
- ААлёна18 мая 2024Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
- hhi+7905825 апреля 2024Отличная экскурсия! Все грамотно организовано! Влюбилась в каньон Тази. Рафтинг был потрясающим! Гид волшебный, с отличным чувством юмора! Инструкторы на рафтинге супер! Однозначно рекомендую! Виды природы необыкновенные❤️
- ЕЕлена20 апреля 2024Добрый день! Мне очень понравилась экскурсия.
- ЕЕлена18 апреля 2024Добрый вечер! Спасибо большое ☺️ водителю и гиду. Очень интересная была экскурсия. Рекомендую!
- ИИрина17 апреля 2024После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
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