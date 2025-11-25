Приглашаем вас на приключение с адреналином! Бурные горные реки, стремительно несущиеся по каньонам, живописные проселочные дороги, сменяющие современные магистрали, и величественные горы, устремляющиеся в небеса, создают идеальные условия для захватывающих приключений.
Описание водной прогулкиПриключение с адреналином Если вы предпочитаете активный отдых, не упустите шанс принять участие в увлекательных приключениях на свежем воздухе во время отпуска. Мы приглашаем вас провести насыщенный день в живописной местности, наполнить вас энергией, яркими эмоциями и захватывающими событиями. Впереди вас ждут невероятные виды, всплеск адреналина, радость и веселье! Что вас ожидает: Рафтинг: Пройдитесь по бурным потокам стремительной реки, почувствуйте мощь природы и насладитесь невероятными эмоциями от каждого всплеска воды. Этот опыт подарит вам незабываемые впечатления. Зиплайн: Летите над кронами деревьев, скользя от одной вершины к другой. Это идеальное приключение для тех, кто любит природу и острые ощущения. Сафари на квадроциклах: Окунитесь в мир бездорожья и покорите новые маршруты на Quad Safari. Этот тур подходит для всех возрастов и гарантирует вам массу ярких моментов, радостный смех и великолепные пейзажи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Всё оборудование
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
