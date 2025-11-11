Мои заказы

Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн

Погрузитесь в мир приключений в Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн. Испытайте адреналин и насладитесь природой в одном туре
Захватывающее путешествие по Аланье предлагает уникальные приключения: рафтинг по бурным рекам в Национальном парке Кёпрюлю Каньон, полёт на зиплайне над рекой и увлекательные туры на квадроциклах, багги и джипах. Участники
читать дальше

смогут насладиться вкусным обедом на природе у реки. Безопасность обеспечивается страховкой. Тур гарантирует незабываемые впечатления и отличные фото на память. Не упустите шанс испытать прилив адреналина и открыть для себя удивительные пейзажи Аланьи

4.1
48 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚤 Рафтинг по бурным рекам
  • 🏞️ Полёт на зиплайне
  • 🏍️ Квадроциклы и багги
  • 🍽️ Обед на природе
  • 📸 Незабываемые фото
Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн

Что можно увидеть

  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон

Описание трансфер

Потрясающий тур Посетите Национальный парк Кёпрюлю Каньон для захватывающего приключения с рафтингом, зиплайном, квадроциклами, багги и джип-сафари со страховкой. Сплавляйтесь по бурным потокам на плоту и поплавайте в реке. Отдохните и насладитесь обедом. Пролетите над рекой на зиплайне и выберите между багги-сафари, поездкой на квадроцикле или джип-сафари (перед бронированием). Приключение с адреналином Почувствуйте прилив адреналина во время захватывающей поездки по зиплайну над рекой, сидя в специальном кресле, прикреплённом к металлическому тросу. Если вы выбрали багги-сафари, вы проедете по грязной горной трассе. Также доступна поездка на квадроцикле по дикой местности. Для джип-сафари отправляйтесь в путешествие по каменистым и грязным горным дорогам. В течение всего дня делайте незабываемые фото и видео своего приключения на память! В завершение дня мы доставим вас обратно в ваш отель. Важная информация:
  • Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием.
  • Необходимо иметь установленное приложение Whats.
  • App, Telegram или Viber.
  • Тур безопасный, со страховкой.
  • Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы.

Ежедневно в 7:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон
  • Река Кёпрючай
  • Каньоны и горные пейзажи
  • Лесные тропы
  • Горные дороги и деревни (во время джип-сафари)
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Рафтинг-тур с инструктором
  • Оборудование и страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Видео и фотографии во время тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием
  • Необходимо иметь установленное приложение WhatsApp, Telegram или Viber
  • Тур безопасный, со страховкой
  • Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
5
3
5
2
3
1
1
А
Анастасия
11 ноя 2025
Это было просто потрясающее путешествие. Гиды - невероятные, виды - прекрасные.
Все было очень весело, интересно и увлекательно, определенно советую.
Е
Евгений
31 окт 2025
Все очень понравилось, шикарные пейзажи и захватывающие эмоции. Команда помогала и заряжала хорошим настроением. Спасибо за экскурсию🏝️
М
Мария
31 окт 2025
Благодарим за организацию тура, муж с дочерью съездили, остались очень довольные. Рафтинг почти 1,6 часа длился, что очень хорошо, успеваешь насладится. За свою цену очень хорошо организована. Приедем в Турцию будем обращаться.
Я
Ярослав
16 окт 2025
Ставлю 5 звёзд, но в двух словах расскажу, как обстоят дела.
У нас были слишком завышенные ожидания, как оказалось.
По факту были и багги, и зиплайн, но это всё для детей. На
читать дальше

багги вы едете друг за другом в одну колонну со средней скоростью 15км/ч и ловите пыль от багги, которые едут спереди, то есть совет, садиться в самый первый багги.
Зиплайн низкий и медленный, подобные есть в ТЦ в детских игровых комнатах, только тут он длиннее.
Для развлечения с детьми, чтобы познакомить их с «острыми ощущениями», подойдёт, но если вы лично хотите испытать что-то экстремальное, то это не тот вариант.
И, пожалуйста, одевайтесь соответствующе, закрытую обувь (кроксы с фиксацией пятки подойдут идеально) и шорты + футболка, так как после рафтинга вы будете все мокрые.
Не надо приезжать в платьях и на каблуках, а потом ругаться на местных турков, что вас не предупредили) Вы же сами должны понимать, куда едете.

Е
Елена
14 окт 2025
Добрый день 🌞
Вчера с компанией из 5 человек ездили на экскурсию Комбо.
Плюсы:
1. Багги огонь 🔥
2. Рафтинг классно, весело,экстрим.
Наш гид был Арсен позитивный парень.
3. Джип Сафари вообще не описать словами просто
читать дальше

классно!!! Экстрим на 10 баллов.
4. Зиплайн тоже понравился,катались впервые мы остались 😜 восторге!
5. Обед сытный.
Фото и видео заказали, будем смотреть позже)))
Есть большой МИНУС. Фото и видео Взяли оплату за каждого человека обещав что будут нарезка на каждого как и фото индивидуально ВЫ)
В общем парни нагло ВРУТ!!!!
Скинули общее видео где есть чучуть вы ну и фото много НО увы чужие люди вам на память 😂

А
Анна
12 окт 2025
Заставили оставить телефон и всё вещи в самом начале, уверяли, что я буду вся в воде и в грязи. Если неаккуратно ездить на багги, то можно испачкаться, хотя мы указали,
читать дальше

что хотели прокатиться на квадроцикле, а не на багги, но по итогу, зачем предоставлять выбор, если его нет по факту. Следующее, оставили нас посмотреть на каньон, на красивый вид, но на что все это запечатлеть??? Сказали приедет камера, которая будет фоткать, думаете она приехала??? Естественно нет. Нет бы изначально отправить на рафтинг, чтобы потом покушать обед, но нет, им кормят в самом конце в 15 часов, а забирают в 8 утра, ну как бы люди весь день голодные на экскурсии, хотя я взяла с собой яблоко и воду, смогла ли я перекусить? Естественно нет, ведь сумку забрали в самом начале и не разрешили взять, хотя она была кожаная и не промокла бы. В итоге одно разочарование от поездки: запечатлеть такую красоту не получилось. Бесплатно воду не дают, а за бешеные деньги продают напитки. Столько моментов было, где мы просто стояли и ждали - зачем? Для чего? Организации и логики развлечений - 0. Отмечу единственное, что понравилось, это рафтинг и наш инструктор. Потрясающий веселый человек, ему очень благодарна! Предложили ли нам фото, где нас фоткал фотоаппарат? Нет! Спасибо блин, осталось 0 фото и видео с этим днем за 8.000 рублей, даже нечего показать людям, ужас!

Ю
Юлия
7 окт 2025
С удовольствием провели день на свежем воздухе брали рафтинг, зиплайн и багги… пожалели что не взяли джип сафари… люди с ветерком добирались до места локаций. обязательно берите сменную одежду и ни в коем случае светлую на багги,еле отстирали))будьте готовы к долгому заплыву. нам немного не повезло с погодой ((а в целом задорные молодые люди не дадут вам скучать.
Д
Дарья
29 сен 2025
О
Ольга
21 сен 2025
Не первый раз с мужем ездим на эту экскурсию. Всё отлично. Восторг и адреналин. Советую!!!
Единственное просят обувь с закрытой пяткой, оба раза ездили в сандалиях, ничего не потеряли.
Ж
Жарикова
20 сен 2025
А
Ана
12 сен 2025
Экскурсия организована на высшем уровне, все продумано. Организаторы доброжелательные и отзывчивые. Брали 2 тура морской и рафтинг скучать там было некогда
И
Иннокентий
11 сен 2025
Увидели красивые ущелья, сплавались на растение, покатались на багги, джип сафари и зиплайн. Теперь минусы: приехали в 7утра, хотя написали в 7:30 или на 15мин раньше/позже в итоге пришлось сразу
читать дальше

с постели как угорелые быстро выбежать из отеля даже нет время почистить зубы. Зато в конце экскурсии автобас наш ждал поляков/норвежцы толком не поняли кто они, якобы они еще отдыхают,кушают и соответственно всех нас задерживают,но вспомним утро как нас гоняли по типу быстрее срочно,а в итоге зато других надо ждать и не могут их попросить ускориться и без разницы что другие люди устали и хотят скорее в отели… плюс эти иностранные в автобусе галдели и включали музыка на максимальную громкость что мешало всем остальным,организация в общем плохая не контролируют нормально чтобы всем было комфортно,приходилось самостоятельно лезть в переписки в итоге. Также багги мой был неисправен,руль крутит постоянно на право, на горку не заехала также хотя другие заехали нормально, короче техника подвела… позтому оценка максимум 3

Ф
Филипп
7 сен 2025
по насыщенности тура претензий нет. будьте готовы к длительной программе, почти все вещи придётся оставить вначале, а отобедаете только в самом конце. придется сильно пачкаться и тысячу раз промокнуть не
читать дальше

по своей воле, красиво не одевайтесь. на разных этапах будут предлагаться к покупке доп товары для полного комфорта (обувь, если вы приехали в неподходящей, защита для телефона от влаги, очки и бандана от пыли перед багги, вода и напитки в середине рафтинга). далее конкретно по активностям.
джип сафари: ваш транспорт между пунктами по живописной природе средиземноморья, леса, горы с ручьём — всё безумно красиво. открытый верх, громкая музыка, серпантины и хорошее настроение.
багги/квадроциклы: хорошая локация, много пыли, немного грязи, единственный момент, не получилось на славу разогнаться и поездить, где хочется, так как ехали шеренгой друг за дружкой большой группой. ещё у нашего багги совершенно не было тормоза, педаль вроде есть, а толку от неё ноль. но учитывая невысокий темп поездки, он и не понадобился.
рафтинг: самая впечатляющая часть тура, спуск по горному ручью/реке 10+км на рафте с небольшой командой и капитаном, всё те же прекрасные виды, множественные водопадики, купания в ледяной проточной воде и пара остановок для отдыха.
зиплайн: в нашей программе было всего два троса, туда и обратно, высота не сильно большая, хотелось бы побольше и подрайвовее

V
Valeriia
5 сен 2025
Спасибо команде Cactus rafting за отличный день! Особенно Оскару. Был рафтинг, были пороги (но чисто для веселья), были танцы, был волейбол, было весело. Обед и правда поздний-к этому надо быть готовыми. Ну, и высока вероятность, что вовремя утром за вами не приедут. Но об этом позвонили, предупредили
Л
Лидия
29 авг 2025

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
На квадроциклах
Багги
12 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
21 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
€30 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
На автобусе
Багги
10 часов
21 отзыв
Водная прогулка
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом, багги и зиплайном. Ощутите адреналин и зарядитесь энергией на весь день
Начало: Аланья
Расписание: В зимний период среда пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
Захватывающий тур на квадроциклах по Аланье
На квадроциклах
3 часа
-
10%
42 отзыва
Групповая
Тур на квадроциклах по Аланье
Погрузитесь в мир адреналина и природы на квадроциклах в Аланье. Опытный гид, безопасность и незабываемые маршруты ждут вас
Начало: Ваш отель по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 14:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$22.50$25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье