Захватывающее путешествие по Аланье предлагает уникальные приключения: рафтинг по бурным рекам в Национальном парке Кёпрюлю Каньон, полёт на зиплайне над рекой и увлекательные туры на квадроциклах, багги и джипах. Участники
5 причин купить этот трансфер
- 🚤 Рафтинг по бурным рекам
- 🏞️ Полёт на зиплайне
- 🏍️ Квадроциклы и багги
- 🍽️ Обед на природе
- 📸 Незабываемые фото
Что можно увидеть
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
Описание трансферПотрясающий тур Посетите Национальный парк Кёпрюлю Каньон для захватывающего приключения с рафтингом, зиплайном, квадроциклами, багги и джип-сафари со страховкой. Сплавляйтесь по бурным потокам на плоту и поплавайте в реке. Отдохните и насладитесь обедом. Пролетите над рекой на зиплайне и выберите между багги-сафари, поездкой на квадроцикле или джип-сафари (перед бронированием). Приключение с адреналином Почувствуйте прилив адреналина во время захватывающей поездки по зиплайну над рекой, сидя в специальном кресле, прикреплённом к металлическому тросу. Если вы выбрали багги-сафари, вы проедете по грязной горной трассе. Также доступна поездка на квадроцикле по дикой местности. Для джип-сафари отправляйтесь в путешествие по каменистым и грязным горным дорогам. В течение всего дня делайте незабываемые фото и видео своего приключения на память! В завершение дня мы доставим вас обратно в ваш отель. Важная информация:
- Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием.
- Необходимо иметь установленное приложение Whats.
- App, Telegram или Viber.
- Тур безопасный, со страховкой.
- Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы.
Ежедневно в 7:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Река Кёпрючай
- Каньоны и горные пейзажи
- Лесные тропы
- Горные дороги и деревни (во время джип-сафари)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида-сопровождающего
- Рафтинг-тур с инструктором
- Оборудование и страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Видео и фотографии во время тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием
- Необходимо иметь установленное приложение WhatsApp, Telegram или Viber
- Тур безопасный, со страховкой
- Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
11 ноя 2025
Это было просто потрясающее путешествие. Гиды - невероятные, виды - прекрасные.
Все было очень весело, интересно и увлекательно, определенно советую.
Все было очень весело, интересно и увлекательно, определенно советую.
Е
Евгений
31 окт 2025
Все очень понравилось, шикарные пейзажи и захватывающие эмоции. Команда помогала и заряжала хорошим настроением. Спасибо за экскурсию🏝️
М
Мария
31 окт 2025
Благодарим за организацию тура, муж с дочерью съездили, остались очень довольные. Рафтинг почти 1,6 часа длился, что очень хорошо, успеваешь насладится. За свою цену очень хорошо организована. Приедем в Турцию будем обращаться.
Я
Ярослав
16 окт 2025
Ставлю 5 звёзд, но в двух словах расскажу, как обстоят дела.
У нас были слишком завышенные ожидания, как оказалось.
По факту были и багги, и зиплайн, но это всё для детей. На
У нас были слишком завышенные ожидания, как оказалось.
По факту были и багги, и зиплайн, но это всё для детей. На
Е
Елена
14 окт 2025
Добрый день 🌞
Вчера с компанией из 5 человек ездили на экскурсию Комбо.
Плюсы:
1. Багги огонь 🔥
2. Рафтинг классно, весело,экстрим.
Наш гид был Арсен позитивный парень.
3. Джип Сафари вообще не описать словами просто
Вчера с компанией из 5 человек ездили на экскурсию Комбо.
Плюсы:
1. Багги огонь 🔥
2. Рафтинг классно, весело,экстрим.
Наш гид был Арсен позитивный парень.
3. Джип Сафари вообще не описать словами просто
А
Анна
12 окт 2025
Заставили оставить телефон и всё вещи в самом начале, уверяли, что я буду вся в воде и в грязи. Если неаккуратно ездить на багги, то можно испачкаться, хотя мы указали,
Ю
Юлия
7 окт 2025
С удовольствием провели день на свежем воздухе брали рафтинг, зиплайн и багги… пожалели что не взяли джип сафари… люди с ветерком добирались до места локаций. обязательно берите сменную одежду и ни в коем случае светлую на багги,еле отстирали))будьте готовы к долгому заплыву. нам немного не повезло с погодой ((а в целом задорные молодые люди не дадут вам скучать.
Д
Дарья
29 сен 2025
О
Ольга
21 сен 2025
Не первый раз с мужем ездим на эту экскурсию. Всё отлично. Восторг и адреналин. Советую!!!
Единственное просят обувь с закрытой пяткой, оба раза ездили в сандалиях, ничего не потеряли.
Единственное просят обувь с закрытой пяткой, оба раза ездили в сандалиях, ничего не потеряли.
Ж
Жарикова
20 сен 2025
А
Ана
12 сен 2025
Экскурсия организована на высшем уровне, все продумано. Организаторы доброжелательные и отзывчивые. Брали 2 тура морской и рафтинг скучать там было некогда
И
Иннокентий
11 сен 2025
Увидели красивые ущелья, сплавались на растение, покатались на багги, джип сафари и зиплайн. Теперь минусы: приехали в 7утра, хотя написали в 7:30 или на 15мин раньше/позже в итоге пришлось сразу
Ф
Филипп
7 сен 2025
по насыщенности тура претензий нет. будьте готовы к длительной программе, почти все вещи придётся оставить вначале, а отобедаете только в самом конце. придется сильно пачкаться и тысячу раз промокнуть не
V
Valeriia
5 сен 2025
Спасибо команде Cactus rafting за отличный день! Особенно Оскару. Был рафтинг, были пороги (но чисто для веселья), были танцы, был волейбол, было весело. Обед и правда поздний-к этому надо быть готовыми. Ну, и высока вероятность, что вовремя утром за вами не приедут. Но об этом позвонили, предупредили
Л
Лидия
29 авг 2025
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
21 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
€30 за человека
Водная прогулка
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом, багги и зиплайном. Ощутите адреналин и зарядитесь энергией на весь день
Начало: Аланья
Расписание: В зимний период среда пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
-
10%
Групповая
Тур на квадроциклах по Аланье
Погрузитесь в мир адреналина и природы на квадроциклах в Аланье. Опытный гид, безопасность и незабываемые маршруты ждут вас
Начало: Ваш отель по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 14:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$22.50
$25 за человека