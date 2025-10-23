Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в морское приключение на комфортабельной рыбацкой лодке, оснащённой всем необходимым для отличной рыбалки.



В программе — остановки в проверенных местах, где клюёт особенно хорошо, так что без трофея никто не останется.



Кроме рыбалки, у вас будет возможность искупаться в открытом море, понежиться на солнце и полюбоваться морскими просторами. Это не просто рыбалка — это отдых душой и телом на волнах. 5 2 отзыва 5 причин купить эту прогулку 🎣 Отличный клёв в проверенных местах

🌊 Купание в открытом море

☀️ Отдых под солнцем

🛥️ Комфортабельная лодка

👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

SULTAN Ваш гид в Аланье Написать вопрос Водная прогулка Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов На чём проводится На автобусе Когда Вторник, четверг, суббота в 8:00 20% Скидка на заказ 60 выгода $12 $48 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Средиземное море

Описание водной прогулки Отдых душой и телом в Средиземном море Добро пожаловать на морскую рыбалку — день, когда время замирает, а волны приносят не только улов, но и настоящее удовольствие. Мы приглашаем вас подняться на борт комфортабельной рыбацкой лодки и отправиться в открытое море, где царит покой, свежий ветер и бескрайние горизонты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых с умиротворением — будь вы заядлый рыбак или просто мечтаете поймать свой первый трофей. Всё, что нужно для рыбалки, уже ждет вас на борту: снасти, наживка, опытная команда и атмосфера безмятежности. Перерывы между поклёвками можно провести, купаясь в прозрачной морской воде или просто отдыхая под солнцем. Аромат соли, шелест волн, приятная усталость и, возможно, жареная рыба, пойманная собственноручно — всё это подарит вам день, который вы не забудете.

Вторник, четверг, суббота в 8:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Рыбалка 5 часов

Рыболовные снасти

Обед Что не входит в цену Личные расходы

Фото, видео

Напитки Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вторник, четверг, суббота в 8:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.