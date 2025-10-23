Отправьтесь в морское приключение на комфортабельной рыбацкой лодке, оснащённой всем необходимым для отличной рыбалки.
В программе — остановки в проверенных местах, где клюёт особенно хорошо, так что без трофея никто не останется.
Кроме рыбалки, у вас будет возможность искупаться в открытом море, понежиться на солнце и полюбоваться морскими просторами. Это не просто рыбалка — это отдых душой и телом на волнах.
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Отличный клёв в проверенных местах
- 🌊 Купание в открытом море
- ☀️ Отдых под солнцем
- 🛥️ Комфортабельная лодка
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание водной прогулкиОтдых душой и телом в Средиземном море Добро пожаловать на морскую рыбалку — день, когда время замирает, а волны приносят не только улов, но и настоящее удовольствие. Мы приглашаем вас подняться на борт комфортабельной рыбацкой лодки и отправиться в открытое море, где царит покой, свежий ветер и бескрайние горизонты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых с умиротворением — будь вы заядлый рыбак или просто мечтаете поймать свой первый трофей. Всё, что нужно для рыбалки, уже ждет вас на борту: снасти, наживка, опытная команда и атмосфера безмятежности. Перерывы между поклёвками можно провести, купаясь в прозрачной морской воде или просто отдыхая под солнцем. Аромат соли, шелест волн, приятная усталость и, возможно, жареная рыба, пойманная собственноручно — всё это подарит вам день, который вы не забудете.
Вторник, четверг, суббота в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Рыбалка 5 часов
- Рыболовные снасти
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото, видео
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 8:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nikolai
23 окт 2025
Отличная экскурсия с хорошей командой! Капитан выбирает лучшие места для клева и перемещает лодку, если клев снижается. Все смогли поймать много рыбок! Возможность искупаться, прыгая с лодки - тоже очень кстати:-) Было весело и здорово! Спасибо организаторам, что смогли сделать для нас трансфер в Турклер(всего 20минут на машине), т. к. не набиралась группа в Алании. Однозначно рекомендуем эту экскурсию!!!
Г
Галина
13 авг 2025
Мне не удалось попробовать себя в рыбалке, по состоянию здоровья, но ребята молодцы оказали всю необходимую помощь и даже организовали экстренную эвакуацию на берег!
Совет новичкам, обязательно примите препараты от укачиваний, в открытом море накрывает моментально
Спасибо организаторам за поддержку и помощь
