Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Дайвинг в Алании в голубых водах Алании как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем...

4.9
10 отзывов
Дайвинг в Алании в голубых водах Алании как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске.

Море Алании идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые.

В голубых водах Алании нет опасных существ.

Если у вас есть смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Алании, вам определенно стоит отправится на данную экскурсию, вы никогда не пожалеете об этом.
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании который является одним из самых красивых занятий в Алании, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.
Дайвинг в Алании в голубых водах Алании как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Море Алании идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Алании нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.
Если у вас есть смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Алании, вам определенно стоит отправится на данную экскурсию, вы никогда не пожалеете об этом.
Подготовка к дайвингу
Прежде чем начать подводное плавание с аквалангом, вы должны убедиться, что полностью готовы к этому.
  • при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце.
  • солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.
  • вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты.
Хорошее начало
Чтобы начать нашу программу дайвинга, мы заберем вас из вашего отеля в Алании на нашем комфортабельном и современном автомобиле, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Алании.
Наше путешествие займет примерно 1–1, 30 часа в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт.
Встреча с инструкторами
В порту Алании вы увидите лодку, на которой будет проходить программа Дайвинг в Алании, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть оборудование и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу.
Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, оборудовании и способах общения под водой с помощью языка жестов.
Что бы вы ни думали, вы можете без сомнений задавать вопросы нашей команде на этом этапе обучения.
Отдых на лодке
Если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей лодке, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки.
Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.
Первое погружение
Дайвинг начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся.
После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими.
Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы.
Обед
Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения!
Второе погружение
Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой дайвинг в Алании двумя разными точками погружения.
Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды Средиземного моря.
Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться.
Услуги профессионального фотографа
Во время дайвинга в Алании наш профессиональный фотограф сделает замечательные фотографии наших гостей.
Если вы хотите получить эти отличные снимки, вы можете купить их все, когда лодка вернется в порт. На наш взгляд, вы даже должны его получить: это будет доказательством этого удивительного опыта!
Возвращение
После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Не Дайвер
$25
Детский (5-11)
$25
Взрослый (14+)
$45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Страховка
  • Полное сопровождение русскоговорящих инструкторов
  • Подробный инструктаж
  • Аренда снаряжения и гидрокостюмов
  • Два погружения
  • Обед
Что не входит
  • Дополнительные напитки
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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