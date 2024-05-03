Любителям не только жарких пляжей, но и активных приключений отлично подойдёт сафари на квадроциклах! Вы насладитесь лихой ездой по живописной горной местности и даже сможете искупаться в горной реке! Неважно, новичок вы или опытный гонщик: кто не умеет кататься — того научим, кто уже умеет — получит новый опыт и огромную порцию удовольствия.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вас заберут из отеля в Аланье и доставят к месту отправления на сафари, а по окончании отвезут обратно.
- Первым делом для вас проведут инструктаж по технике безопасности и познакомят с правилами езды. Квадроциклы максимально просты в управлении. Даже тот, кто никогда не сидел за рулём, легко и быстро освоит это транспортное средство.
- Вы попробуете управлять квадроциклом на площадке, а затем отправитесь на захватывающий маршрут вместе с группой.
О сафари
- Маршрут пролегает по горной местности для большего ощущения экстрима. Проезжая по хвойным лесам, вы насладитесь бодрящим целебным воздухом. В пути предусмотрено несколько остановок, во время которых вы можете отдохнуть и даже искупаться в холодных водах горной реки.
- Для участия в сафари вам не потребуются водительские права. На маршруте вы не будете пересекаться с другими транспортными средствами.
О безопасности
- Машины постоянно проходят необходимый технический осмотр.
- Во время тура на вас будет специальное защитное снаряжение.
- Инструкторы всегда будут находиться рядом и быстро помогут в случае любой необходимости.
Организационные детали
- Продолжительность заезда — примерно 45 мин. Дети до 17 лет допускаются только с родителями.
- В стоимость входит: трансферы из/в отель Аланьи, необходимая защитная экипировка, страховка, инструктаж, сопровождение гида-инструктора.
- Дополнительно оплачиваются (по желанию): напитки/перекус, фото- и видеосъёмка (цена по запросу).
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 7 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
3 мая 2024
Прекрасно организовано. Техника в безупречном порядке. Сопровождение безукаризненное. На память остались и имоции и интересные снимки. За фотографии можно поторговаться и получить солидную скидку.;)
Максим
29 апр 2024
Вся поездка, оставляет приятное впечатление. Но есть ощущение что поездка только для фотокадров, везде и всюду тебя пытаются сфотографировать.
Совет: воду, экипировку (очки и маску или бандану купите заранее) одевайтесь в то, что не жалко)
Совет: воду, экипировку (очки и маску или бандану купите заранее) одевайтесь в то, что не жалко)
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте) в команде работает только один папарацци, видимо он слишком старается выполнять свою работу:)
А
Алена
26 апр 2024
Очень понравилось кататься среди такой колоритной природы Турции))) драйф получила неимоверный)
С
Светлана
14 апр 2024
Удачная поездка по красивым местам) Был инструктаж, квадроциклы надежные, я довольна)
В
Вероника
14 апр 2024
Советую! Очень все понравилось!
А
Александра
11 апр 2024
Отличная прогулка на квадроциклах средь красивой природы, все было хорошо, спасибо
Н
Надя
10 апр 2024
Довольна работой команды, покупала две экскурсии и очень понравилось. Обучили езде, так как я совсем не умела, получилось неплохо, инструктаж был четким и понятным, будет что вспомнить из прекрасного отдыха в Турции. Понравился составленный маршрут.
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