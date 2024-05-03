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Любителям не только жарких пляжей, но и активных приключений отлично подойдёт сафари на квадроциклах! Вы насладитесь лихой ездой по живописной горной местности и даже сможете искупаться в горной реке! Неважно, новичок вы или опытный гонщик: кто не умеет кататься — того научим, кто уже умеет — получит новый опыт и огромную порцию удовольствия.