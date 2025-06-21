читать дальше

истории Каппадокии в этой экскурсии. Большое желание вложить в душу туриста рассказанное. Умение правильно спланировать время и последовательность экскурсии. Он не просто замечательный и профессиональный гид, но и отзывчивый, и чуткий человек, и, поверьте мне, не оставит без помощи своего туриста. Спасибо Вам, Султан, здоровья и успехов. С уважением, Зоя Катрин.