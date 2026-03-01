Из Аланьи в Каппадокию, двухдневный тур

Каппадокия считается одним из самых красивых мест не только Турции, но и всего мира.

Это место, которое можно посещать все четыре сезона в году. Мы приглашаем Вас в Каппадокию, если Вы путешествуете с семьей, друзьями или в одиночку, чтобы открыть новые места, и провести время в необыкновенной красоте.
Описание трансфер

Вы узнаете:

  • Как получилось, что Воздушные Шары стали визитной карточкой Каппадокии?
  • Когда стартовал первый коммерческий туризм?
  • О первом и единственном ресторане Revithia в Каппадокии, отмеченным звездой Мишлен • О подземной цивилизации • О том, что Национальный Парк Гёреме и подземные города внесены в перечень наследия ЮНЕСКО • О ключевых геологических особенностях • Что Каппадокия – это не город, а регион.

Принимаем заказы на трансфер в любое время.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Таврские горы
  • Г. Конья
  • Г. Аксарай
  • Г. Невшехир
  • Один из двухста подземных городов
  • Долина Голубей
  • Скальная крепость Учхисар
  • Панорамная площадка с видом на посёлок Гёреме
  • Скальный город Чавушун
  • Пещерная церковь Св. Иоанна Крестителя
  • Долина Фантазий
Что включено
  • Трансфер
  • Вода
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Вход в подземный город
  • Проживание в отеле (обычный номер)
  • Ужин (1й день экскурсии) кроме напитков
  • Завтрак (2й день экскурсии) кроме напитков
Что не входит в цену
  • Завтрак (1й день экскурсии) - 5€
  • Размещение в одноместном номере (доплата к стандартной стоимости) + 20€
  • Размещение в пещерном отеле - 35€
  • Обед в первый день - 15€ обед второй день - 15€ (напитки не включены в стоимость)
  • Закат в / «Красной долине/» - 10€
  • Конная прогулка - 50€
  • Поездка на квадроциклах - 50€
  • Посещение шоу-программы / «Турецкая ночь/» - 40€
  • Погоня за воздушными шарами на джипах - 50€
  • Панорама воздушных шаров на рассвете 1.5 часа - 30€
  • Фотосессия - 200€
  • Полёт на воздушном шаре от 100€ до 400€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аланья, Анталья
Завершение: У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

