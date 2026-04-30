Зеленый каньон — излюбленное место отдыха для своих. Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города. Вас ждет однодневная прогулка на яхте: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане и искупаетесь в прозрачной воде. А все заботы мы возьмём на себя.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.

Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.

Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.

Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.

Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.

Организационные детали