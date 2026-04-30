Провести день на яхте, наслаждаясь пением птиц и красотой изумрудного озера (все включено)
Зеленый каньон — излюбленное место отдыха для своих.
Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города.
Вас ждет однодневная прогулка на яхте: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане и искупаетесь в прозрачной воде. А все заботы мы возьмём на себя.
Описание экскурсии
Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.
Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.
Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.
Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.
Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.
Организационные детали
Обратите внимание, это видовая прогулка без сопровождения гида. Но с вами будет куратор, который окажет любую необходимую помощь.
В стоимость экскурсии включены освежающие напитки на борту и обед
Напитки во время обеда платные
Эту прогулку можно провести индивидуально, вас будут ждать яхта и подготовленный экипаж (подробности уточняйте в переписке)
в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
€42
Детский 4-11 лет
€31
Детский 0-3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 951 туриста
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
С
Светлана
Так так забрали утром рано из отеля не удалось позавтракать, дорога дальняя и поэтому не хотелось бы заезжать в торговый центр, это очень некомфортно. Ну и основной момент, что не было дублирования информации для русскоговорящих. Я, например, учила в школе французский и понимала просто общие моменты
Похожие экскурсии на «Из Алании - к Зелёному каньону»