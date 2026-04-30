Из Алании - к Зелёному каньону

Провести день на яхте, наслаждаясь пением птиц и красотой изумрудного озера (все включено)
Зеленый каньон — излюбленное место отдыха для своих.

Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города.

Вас ждет однодневная прогулка на яхте: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане и искупаетесь в прозрачной воде. А все заботы мы возьмём на себя.
Описание экскурсии

Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.

Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.

Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.

Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.

Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.

Организационные детали

  • Обратите внимание, это видовая прогулка без сопровождения гида. Но с вами будет куратор, который окажет любую необходимую помощь.
  • В стоимость экскурсии включены освежающие напитки на борту и обед
  • Напитки во время обеда платные
  • Эту прогулку можно провести индивидуально, вас будут ждать яхта и подготовленный экипаж (подробности уточняйте в переписке)

в понедельник, четверг и субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€42
Детский 4-11 лет€31
Детский 0-3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 951 туриста
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Отзывы и рейтинг

Так так забрали утром рано из отеля не удалось позавтракать, дорога дальняя и поэтому не хотелось бы заезжать в торговый центр, это очень некомфортно. Ну и основной момент, что не было дублирования информации для русскоговорящих. Я, например, учила в школе французский и понимала просто общие моменты

Похожие экскурсии на «Из Алании - к Зелёному каньону»

Зелёный каньон: прогулка на яхте с обедом, купанием и рыбалкой
На яхте
Сплавы и рафтинг
8 часов
2 отзыва
Групповая
Зелёный каньон: прогулка на яхте с обедом, купанием и рыбалкой
Расслабленный день и идеальные фото на фоне бирюзовой воды (из Аланьи)
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 мая в 08:30
€28 за человека
Зелёный каньон из Аланьи: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Круизы
9 часов
1 отзыв
Групповая
Зелёный каньон из Аланьи: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
€35 за человека
В Зелёный каньон - из Аланьи (всё включено)
На автобусе
7 часов
-
10%
2 отзыва
Групповая
В Зелёный каньон - из Аланьи (всё включено)
Поездка в Таврские горы с круизом на катамаране и обедом на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 мая в 08:00
€36€40 за человека
На кабриобусах - к Зелёному каньону
На машине
Сплавы и рафтинг
7.5 часов
-
4%
20 отзывов
Групповая
На кабриобусах - к Зелёному каньону
Горы Таурус, турецкая деревня, прогулка на кораблике и водные бои - из Аланьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 мая в 08:30
€26€27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
