Ощутите свободу полёта над Средиземным морем и Аланийской крепостью! Эта программа для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции, увидеть побережье с высоты птичьего полёта и почувствовать магию парапланеризма.
Описание экскурсии
Трансфер из города
Комфортная поездка на современном автомобиле к точке старта.
Старт с гор Алании (800 м)
Вы окажетесь на живописной вершине с панорамой побережья и крепости.
Полёт на параплане (15–20 минут)
Под вами — Средиземное море, золотые пляжи и старинные стены крепости. Полёт проходит в тандеме с профессиональным инструктором.
Фото и видео
Во время полёта инструктор поможет сделать яркие кадры и короткие видео — память на всю жизнь.
Мягкая посадка на пляже Клеопатры
Вы приземлитесь на один из самых красивых пляжей Турции.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, полёт на параплане в тандеме с инструктором, страховка, экипировка
- Обратите внимание: на месте оплачивается обязательный сбор за стартовую площадку — €20 с человека. Эта сумма не включена в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в день полёта
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
- Отдельно по желанию оплачивается питание, фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
- Программа 6+. Дети с 7 до 10 лет могут летать вместе с родителем. Ограничения по весу — до 140 кг
- С вами поедет водитель из нашей команды
Особенности программы
- Обратите внимание: это не индивидуальная программа. Иногда из-за погодных условий или графика предыдущих участников нужно немного подождать перед полётом
- Рекомендуется удобная одежда, спортивная обувь
- Полёт длится 15–20 минут. Программа (около 5 часов) включает также трансфер в обе стороны из Антальи (Лара — Кунду — Белек — Манавгат/Сиде — Аланья), подъём на гору, ожидание в очереди на старт!
в понедельник в 09:00 и 14:30, во вторник в 08:00, 09:00 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€42
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00 и 14:30, во вторник в 08:00, 09:00 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 420 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Valerii
19 окт 2025
Плюсы: Сам полет отличный, инструктора хорошие, мягкое приземление, фото и видео сделаны хорошо.
Минусы: нет русскоговорящих гидов, водитель не мог тронуться 1,5часа когда все уже были готовы.
М
Мақан
3 окт 2025
Спасибо большое пилоту Kübra hanım за отличное настроение и прекрасный полет ❤️❤️❤️
К
Козловская
18 сен 2025
Из минусов: длительное ожидание в офисе Алания, по факту вместе с дорогой на мероприятие ушло 12 часов. Из плюсов: сам полет и инструктор, фото/видео - огонь💯
Т
Татьяна
7 сен 2025
Все было супер, очень понравилось! Сотрудники вежливые и приятные, инструктор молодец, все понятно и доступно
П
Паша
31 авг 2025
Летаю не в первый раз. В прошлом году в Алании через гида брал»110 евро»сейчас в Сиде, увидел рекламу и решил,а почему бы и нет, тем более за такую цену! Забрали из Сиде (трансфер туда и обратно был включён) та же высота, то же место! полный адреналин, удовольствие ещё больше! Рекомендую на все 100%!
Андрей
29 авг 2025
Я выбрал эту экскурсию, потому что цена была очень привлекательной. В обычной жизни я никогда бы не решился на такое, ведь я боюсь высоты🙈 но этот полёт оказался незабываемым. сначала было страшно,
М
Маша
28 авг 2025
Вчера вместе с сыном мы отправились на экскурсию Зеленый Каньон Кабрио Сафари – нам очень понравилось!
А сегодня я решила сделать безумный шаг и полетать на параплане.
Мы отдыхаем вдвоём с сыном,
Входит в следующие категории Антальи
