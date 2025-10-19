Ощутите свободу полёта над Средиземным морем и Аланийской крепостью! Эта программа для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции, увидеть побережье с высоты птичьего полёта и почувствовать магию парапланеризма.

Описание экскурсии

Трансфер из города

Комфортная поездка на современном автомобиле к точке старта.

Старт с гор Алании (800 м)

Вы окажетесь на живописной вершине с панорамой побережья и крепости.

Полёт на параплане (15–20 минут)

Под вами — Средиземное море, золотые пляжи и старинные стены крепости. Полёт проходит в тандеме с профессиональным инструктором.

Фото и видео

Во время полёта инструктор поможет сделать яркие кадры и короткие видео — память на всю жизнь.

Мягкая посадка на пляже Клеопатры

Вы приземлитесь на один из самых красивых пляжей Турции.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, полёт на параплане в тандеме с инструктором, страховка, экипировка

Обратите внимание: на месте оплачивается обязательный сбор за стартовую площадку — €20 с человека. Эта сумма не включена в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в день полёта

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее

Отдельно по желанию оплачивается питание, фото- и видеосъёмка — подробности в переписке

Программа 6+. Дети с 7 до 10 лет могут летать вместе с родителем. Ограничения по весу — до 140 кг

С вами поедет водитель из нашей команды

Особенности программы