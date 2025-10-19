Мои заказы

Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей

Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Антальи
Ощутите свободу полёта над Средиземным морем и Аланийской крепостью! Эта программа для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции, увидеть побережье с высоты птичьего полёта и почувствовать магию парапланеризма.
4.9
7 отзывов
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей© Джамал
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей© Джамал
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей© Джамал

Описание экскурсии

Трансфер из города

Комфортная поездка на современном автомобиле к точке старта.

Старт с гор Алании (800 м)

Вы окажетесь на живописной вершине с панорамой побережья и крепости.

Полёт на параплане (15–20 минут)

Под вами — Средиземное море, золотые пляжи и старинные стены крепости. Полёт проходит в тандеме с профессиональным инструктором.

Фото и видео

Во время полёта инструктор поможет сделать яркие кадры и короткие видео — память на всю жизнь.

Мягкая посадка на пляже Клеопатры

Вы приземлитесь на один из самых красивых пляжей Турции.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, полёт на параплане в тандеме с инструктором, страховка, экипировка
  • Обратите внимание: на месте оплачивается обязательный сбор за стартовую площадку — €20 с человека. Эта сумма не включена в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в день полёта
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
  • Отдельно по желанию оплачивается питание, фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
  • Программа 6+. Дети с 7 до 10 лет могут летать вместе с родителем. Ограничения по весу — до 140 кг
  • С вами поедет водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Обратите внимание: это не индивидуальная программа. Иногда из-за погодных условий или графика предыдущих участников нужно немного подождать перед полётом
  • Рекомендуется удобная одежда, спортивная обувь
  • Полёт длится 15–20 минут. Программа (около 5 часов) включает также трансфер в обе стороны из Антальи (Лара — Кунду — Белек — Манавгат/Сиде — Аланья), подъём на гору, ожидание в очереди на старт!

в понедельник в 09:00 и 14:30, во вторник в 08:00, 09:00 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€42
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00 и 14:30, во вторник в 08:00, 09:00 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 420 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
читать дальше

направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
V
Valerii
19 окт 2025
Плюсы: Сам полет отличный, инструктора хорошие, мягкое приземление, фото и видео сделаны хорошо.
Минусы: нет русскоговорящих гидов, водитель не мог тронуться 1,5часа когда все уже были готовы.
Отдельный минус это 100€ за
читать дальше

фото и видео съемку, таким большим ценам даже удивились даже граждане Турции. Пришлось купить только видео за 50€ так как даже никто не говорил про такие цены, на сайте я так понимаю цена меньше стоит.

Плюсы: Сам полет отличный, инструктора хорошие, мягкое приземление, фото и видео сделаны хорошо.
М
Мақан
3 окт 2025
Спасибо большое пилоту Kübra hanım за отличное настроение и прекрасный полет ❤️❤️❤️
Спасибо большое пилоту Kübra hanım за отличное настроение и прекрасный полет ❤️❤️❤️
К
Козловская
18 сен 2025
Из минусов: длительное ожидание в офисе Алания, по факту вместе с дорогой на мероприятие ушло 12 часов. Из плюсов: сам полет и инструктор, фото/видео - огонь💯
Из минусов: длительное ожидание в офисе Алания, по факту вместе с дорогой на мероприятие ушло 12Из минусов: длительное ожидание в офисе Алания, по факту вместе с дорогой на мероприятие ушло 12
Т
Татьяна
7 сен 2025
Все было супер, очень понравилось! Сотрудники вежливые и приятные, инструктор молодец, все понятно и доступно
Все было супер, очень понравилось! Сотрудники вежливые и приятные, инструктор молодец, все понятно и доступноВсе было супер, очень понравилось! Сотрудники вежливые и приятные, инструктор молодец, все понятно и доступноВсе было супер, очень понравилось! Сотрудники вежливые и приятные, инструктор молодец, все понятно и доступноВсе было супер, очень понравилось! Сотрудники вежливые и приятные, инструктор молодец, все понятно и доступно
П
Паша
31 авг 2025
Летаю не в первый раз. В прошлом году в Алании через гида брал»110 евро»сейчас в Сиде, увидел рекламу и решил,а почему бы и нет, тем более за такую цену! Забрали из Сиде (трансфер туда и обратно был включён) та же высота, то же место! полный адреналин, удовольствие ещё больше! Рекомендую на все 100%!
Андрей
Андрей
29 авг 2025
Я выбрал эту экскурсию, потому что цена была очень привлекательной. В обычной жизни я никогда бы не решился на такое, ведь я боюсь высоты🙈 но этот полёт оказался незабываемым. сначала было страшно,
сердце билось от адреналина а потом пришло настоящее удовольствие и чувство свободы. Это не совсем МОЁ,но мне очень понравилось и впечатления останутся со мной надолго!
Я выбрал эту экскурсию, потому что цена была очень привлекательной. В обычной жизни я никогда бы
М
Маша
28 авг 2025
Вчера вместе с сыном мы отправились на экскурсию Зеленый Каньон Кабрио Сафари – нам очень понравилось!
А сегодня я решила сделать безумный шаг и полетать на параплане.

Мы отдыхаем вдвоём с сыном,
читать дальше

поэтому оставлять его одного в отеле я не хотела и взяла с собой. Полёт длится всего около 20 минут, и я спокойно оставила его в офисе на точке сбора – там работает милая девушка, которая немного говорит по-русски и присмотрела за ним.

После подготовки мы отправились на стартовую площадку: примерно 25 минут по красивым извилистым горным серпантинам.
Поскольку сын ждал меня внизу, организаторы предложили мне полететь первой.

Обычно я люблю подробно рассказывать о своих впечатлениях, но здесь даже слов не нахожу. Это было просто невероятно! Адреналин, эмоции и незабываемые ощущения. Очень рекомендую!

Вчера вместе с сыном мы отправились на экскурсию Зеленый Каньон Кабрио Сафари – нам очень понравилось!Вчера вместе с сыном мы отправились на экскурсию Зеленый Каньон Кабрио Сафари – нам очень понравилось!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Фотопрогулка по старой Анталье
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:30
€187 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая прогулка по Анталье
Анталья - это не только море, но и множество культурных и природных достопримечательностей. Посетите Старый город, Дюденские водопады и музеи
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
€430 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Анталье
На автобусе
6 часов
317 отзывов
Групповая
Экскурсия по Анталье
Познакомьтесь с Антальей: от захватывающих видов с горы Тюнектепе до исторических улочек Калеичи и круиза к Дюденскому водопаду
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
$30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье