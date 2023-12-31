Уникальный опыт – экскурсии в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Анталье, цены от €248, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
В гости к турецкой бабушке Саиме
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
248 за всё до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350333 за всё до 2 чел.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2023
    В гости к турецкой бабушке Саиме
    Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!
    Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского бытаПоездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского бытаПоездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта
  • О
    Ольга
    29 мая 2023
    В гости к турецкой бабушке Саиме
    Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!
  • E
    Eugene
    5 мая 2023
    Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
    Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
  2. В гости к турецкой бабушке Саиме
  3. Путешествие на ликийскую винодельню
  4. Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 248 до 865 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 7 ⭐ отзывов, цены от €248. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам