1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€248 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350€333 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€865 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 декабря 2023Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
- ААндрей10 декабря 2023Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
- ЕЕкатерина23 июля 2023Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!
- ООльга29 мая 2023Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!
- EEugene5 мая 2023Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Уникальный опыт»
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