М Мария Путешествие на ликийскую винодельню Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽

А Андрей Путешествие на ликийскую винодельню Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.

Е Екатерина В гости к турецкой бабушке Саиме Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!

О Ольга В гости к турецкой бабушке Саиме Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!