Нырять, плавать, развлекаться и наслаждаться окружающей средой можно с помощью этого ежедневного занятия, которое ждет вас. При бронировании у вас также будет трансфер из отеля в парк.

Инфраструктура аквапарка

В WATERHILL есть бассейны как для детей, так и для взрослых, различные виды горок, такие как камикадзе, тропические башни, пиратские лодки, водные горки свободного падения, водные горки бумеранг и многое другое; анимация и мероприятия; а также, различного рода кафе и бары.

Мы уверены, что вы будете очень рады, что выбрали это занятие. Если вам нравится содержание программы, вы можете заказать ее онлайн и побаловать себя и своих близких!

Наслаждайтесь временем, как хотите, но не забудьте запечатлить эти удивительные моменты своей камерой! Также, будет профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.