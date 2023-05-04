Что может быть лучше путешествия в мир водных развлечений? Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году. Сейчас это парк мирового уровня. Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета. Так что, если вы хотите расслабиться, Water Hill — это то место, куда можно отправиться. Даже у самых маленьких горок и бассейнов рассчитаны на комфорт и безопасность.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нырять, плавать, развлекаться и наслаждаться окружающей средой можно с помощью этого ежедневного занятия, которое ждет вас. При бронировании у вас также будет трансфер из отеля в парк.
Инфраструктура аквапарка
В WATERHILL есть бассейны как для детей, так и для взрослых, различные виды горок, такие как камикадзе, тропические башни, пиратские лодки, водные горки свободного падения, водные горки бумеранг и многое другое; анимация и мероприятия; а также, различного рода кафе и бары.
Мы уверены, что вы будете очень рады, что выбрали это занятие. Если вам нравится содержание программы, вы можете заказать ее онлайн и побаловать себя и своих близких!
Наслаждайтесь временем, как хотите, но не забудьте запечатлить эти удивительные моменты своей камерой! Также, будет профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Шоу дельфинов, китов, тюленей
- Входные билеты
- Обед
- Страхование
- Что не входит
- Личные расходы
- Другие напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- После бронирования
- Мы сообщим Вам место геолокации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Darya
4 мая 2023
Классное место, интересное место для развлечений и отдыха, достаточно много аттракционов, и очень страшные карусели, и нормальные, вообщем это для тех кто любит экстрим и просто повеселиться.
S
Svetlana
1 мая 2023
понравилось всё. для любителей экстрима место отличное. понравился волновой бассейн, горки разные, тоже очень понравились. вцелом очень хорошее место весело провести время и с экстримом.
O
Osman
30 апр 2023
Многие водные ползунки и водный водопад. Очень приятное место, в целом, восхитительных длинных водных ползунков. Можно приятно плавать и различные водные развлечения.
Т
Татьяна
28 апр 2023
Аквапарк одно удовольствие. День это мало для знакомства с территорией. Вот дня 3-4 клас!!!!! Как для деток так и для взрослых деток….. родителей!!
J
Julia
26 апр 2023
Очень красивое, прекрасное место для развлечений!!!! Огромное разнообразие горок, от лайтовых до очень страшных. Всё чисто!!
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