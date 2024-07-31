Аквапарки Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарки» в Анталье, цены от $20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Аквапарк Water Hill в Анталии
17 отзывов
5 часов
Групповая
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
«Инфраструктура аквапарка В WATERHILL есть бассейны как для детей, так и для взрослых, различные виды горок, такие как камикадзе, тропические башни, пиратские лодки, водные горки свободного падения, водные горки бумеранг и многое другое»
Расписание: Каждый день
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$48 за человека
АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
6 часов
Групповая
АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
Начало: Все отели Анталии, Кемер, Сиде, Алания
«🎠 Аквапарк The Land of LEGENDS 🎠 Это одно из лучших творений современных инженеров, архитекторов и дизайнеров за последние годы, впечатляющее своими масштабами, обустройством и оформлением»
Расписание: ✅ С 08:30 до 09:00 от главных ворот отеля
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$80 за человека
Аквапарк Долу Су
6 часов
Групповая
Аквапарк Долу Су
Начало: По договорённости
«Со своим оригинальным сценарием и оригинальной командой Индустрия развлечения впервые открыла в Турции Аквапарк Долу Су»
Расписание: ✅8:30 утра
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    31 июля 2024
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Понравилось очень! Рекомендуем! Все отлично организовано, хороший трансфер, по времени все четко! Сам аквапарк очень хороший, территория большая, горки на
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    любой вкус! Времени достаточно на все! Проход без очереди, в билет аквапарка входит комбо обед, что очень приятно! Важно, не берите с собой никакую еду, все выбросят на входе)

  • В
    Виталий
    23 мая 2023
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аквапарки»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в ноябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Аквапарки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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