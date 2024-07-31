5 часов
Групповая
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
«Инфраструктура аквапарка В WATERHILL есть бассейны как для детей, так и для взрослых, различные виды горок, такие как камикадзе, тропические башни, пиратские лодки, водные горки свободного падения, водные горки бумеранг и многое другое»
Расписание: Каждый день
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$48 за человека
6 часов
Групповая
АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
Начало: Все отели Анталии, Кемер, Сиде, Алания
«🎠 Аквапарк The Land of LEGENDS 🎠 Это одно из лучших творений современных инженеров, архитекторов и дизайнеров за последние годы, впечатляющее своими масштабами, обустройством и оформлением»
Расписание: ✅ С 08:30 до 09:00 от главных ворот отеля
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$80 за человека
6 часов
Групповая
Аквапарк Долу Су
Начало: По договорённости
«Со своим оригинальным сценарием и оригинальной командой Индустрия развлечения впервые открыла в Турции Аквапарк Долу Су»
Расписание: ✅8:30 утра
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina31 июля 2024Понравилось очень! Рекомендуем! Все отлично организовано, хороший трансфер, по времени все четко! Сам аквапарк очень хороший, территория большая, горки на
- ВВиталий23 мая 2023Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аквапарки»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в ноябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Аквапарки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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