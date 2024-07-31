Интересные экскурсии для школьного возраста в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Анталье, цены от $20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Аквапарк Water Hill в Анталии
17 отзывов
5 часов
Групповая
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$48 за человека
АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
6 часов
Групповая
АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
Начало: Все отели Анталии, Кемер, Сиде, Алания
Расписание: ✅ С 08:30 до 09:00 от главных ворот отеля
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$80 за человека
Аквапарк Долу Су
6 часов
Групповая
Аквапарк Долу Су
Начало: По договорённости
Расписание: ✅8:30 утра
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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    Ekaterina
    31 июля 2024
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Понравилось очень! Рекомендуем! Все отлично организовано, хороший трансфер, по времени все четко! Сам аквапарк очень хороший, территория большая, горки на
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    любой вкус! Времени достаточно на все! Проход без очереди, в билет аквапарка входит комбо обед, что очень приятно! Важно, не берите с собой никакую еду, все выбросят на входе)

  • В
    Виталий
    23 мая 2023
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Для школьников»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
  3. Аквапарк Долу Су
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в ноябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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