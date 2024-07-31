читать дальше любой вкус! Времени достаточно на все! Проход без очереди, в билет аквапарка входит комбо обед, что очень приятно! Важно, не берите с собой никакую еду, все выбросят на входе)

Понравилось очень! Рекомендуем! Все отлично организовано, хороший трансфер, по времени все четко! Сам аквапарк очень хороший, территория большая, горки на