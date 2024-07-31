5 часов
Групповая
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$48 за человека
6 часов
Групповая
АКВАПАРК LAND OF LEGENDS
Начало: Все отели Анталии, Кемер, Сиде, Алания
«Их состояние регулярно проверяется, а за текущей работой следят видеокамеры, данные с которых потом анализируются, что дает возможность объективно оценивать качество работы водных аттракционов»
Расписание: ✅ С 08:30 до 09:00 от главных ворот отеля
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$80 за человека
6 часов
Групповая
Аквапарк Долу Су
Начало: По договорённости
«Со своим оригинальным сценарием и оригинальной командой Индустрия развлечения впервые открыла в Турции Аквапарк Долу Су»
Расписание: ✅8:30 утра
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina31 июля 2024Понравилось очень! Рекомендуем! Все отлично организовано, хороший трансфер, по времени все четко! Сам аквапарк очень хороший, территория большая, горки на
- ВВиталий23 мая 2023Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Парки аттракционов»
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