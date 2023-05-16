Анталийские Исторические Музеи

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Наша экскурсия — это отличная возможность познакомиться с другими туристами, поделиться впечатлениями и обменяться опытом путешествий.

Эта экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет погрузиться в богатую историю и культуру Антальи и провести время в атмосфере Калеичи.
Анталийские Исторические Музеи
Анталийские Исторические Музеи
Анталийские Исторические Музеи
Анталийские Исторические Музеи
Анталийские Исторические Музеи
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Археологический музей Анталии
  • Этнографический музей Анталии
  • Музей игрушек
  • Дом-музей Ататюрка
  • Музей Мевланы
  • Минарет Йивли
  • Мечеть Йивли Минарет
  • Базарная улица
  • Харбор-мечеть
  • 40 ступеней
  • Древняя гавань
  • Мраморный парк
  • Ворота Адриана
  • Музей Суна Инан Кирак
  • Музей морской биологии
  • Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Калеици Музей Тур: Анталийская История в Объективе

Это позволяет нам глубже исследовать историю и культуру района, а также предоставляет туристам возможность увидеть множество экспонатов, которые они могли бы упустить, путешествуя самостоятельно.
Наши гиды — это настоящие эксперты в истории и культуре Калеичи. Они смогут рассказать много интересного о каждом музее, которое вы посетите, и показать экспонаты, о которых вы могли бы пропустить, путешествуя самостоятельно.

Важная информация:

  • Тур проводится в три различных временных промежутка: утром, в обед и длится примерно 4,5-5 часов.
  • Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • Для тех, кто хочет присоединиться к нашему туру из места проживания, мы предоставляем услуги платного трансфера. (Бесплатно только для района Коньяалты).
  • У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
  • Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
  • Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.

Каждый День 9:00-13:30 / 14:00-18:30 /

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Поездки по окрестностям
  • Входные билеты в музеи (кроме Археологический музей)
Что не входит
  • Услуга трансфера от отеля до места встречи
  • Услуга профессиональной фотосъемки
  • Личные расходы
  • Еда и питье
  • Входные билеты в археологический музей
  • Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Завершение: Археологический музей Или Ататурк Музей
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый День 9:00-13:30 / 14:00-18:30 /
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Тур проводится в три различных временных промежутка: утром, в обед и длится примерно 4,5-5 часов.
  • Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • Для тех, кто хочет присоединиться к нашему туру из места проживания, мы предоставляем услуги платного трансфера. (Бесплатно только для района Коньяалты).
  • У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
  • Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
  • Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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