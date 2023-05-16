Наша экскурсия — это отличная возможность познакомиться с другими туристами, поделиться впечатлениями и обменяться опытом путешествий.
Эта экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет погрузиться в богатую историю и культуру Антальи и провести время в атмосфере Калеичи.
Эта экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет погрузиться в богатую историю и культуру Антальи и провести время в атмосфере Калеичи.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
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19
мая
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20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Археологический музей Анталии
- Этнографический музей Анталии
- Музей игрушек
- Дом-музей Ататюрка
- Музей Мевланы
- Минарет Йивли
- Мечеть Йивли Минарет
- Базарная улица
- Харбор-мечеть
- 40 ступеней
- Древняя гавань
- Мраморный парк
- Ворота Адриана
- Музей Суна Инан Кирак
- Музей морской биологии
- Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Калеици Музей Тур: Анталийская История в Объективе
Это позволяет нам глубже исследовать историю и культуру района, а также предоставляет туристам возможность увидеть множество экспонатов, которые они могли бы упустить, путешествуя самостоятельно.
Наши гиды — это настоящие эксперты в истории и культуре Калеичи. Они смогут рассказать много интересного о каждом музее, которое вы посетите, и показать экспонаты, о которых вы могли бы пропустить, путешествуя самостоятельно.
Важная информация:
- Тур проводится в три различных временных промежутка: утром, в обед и длится примерно 4,5-5 часов.
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Для тех, кто хочет присоединиться к нашему туру из места проживания, мы предоставляем услуги платного трансфера. (Бесплатно только для района Коньяалты).
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.
Каждый День 9:00-13:30 / 14:00-18:30 /
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Поездки по окрестностям
- Входные билеты в музеи (кроме Археологический музей)
- Что не входит
- Услуга трансфера от отеля до места встречи
- Услуга профессиональной фотосъемки
- Личные расходы
- Еда и питье
- Входные билеты в археологический музей
- Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Республики или Археологический музейЗавершение: Археологический музей Или Ататурк Музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый День 9:00-13:30 / 14:00-18:30 /Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Тур проводится в три различных временных промежутка: утром, в обед и длится примерно 4,5-5 часов.
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Для тех, кто хочет присоединиться к нашему туру из места проживания, мы предоставляем услуги платного трансфера. (Бесплатно только для района Коньяалты).
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании