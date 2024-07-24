Калеичи - квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта, где частично сохранившаяся цитадель помнит греков, византийцев, сельджуков и османов. Во второй части экскурсии посетители отправляются в один из лучших археологических музеев мира, где на 7 тыс. квадратных метров размещены 13 выставочных залов с 5000 экспонатов. Это лишь пятая часть коллекции, которая не помещается в музее

Описание экскурсии

Наследие Калеичи: дух времени

Калеичи — квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта. С турецкого Kaleiçi переводится как «внутри крепости». Частично сохранившаяся цитадель помнит греков, византийцев, сельджуков и османов. Что же унаследовала Анталья от разных эпох и народов? Как она выглядела в разные времена и как в архитектуре её построек увидеть историческую динамику города? Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов.

Археологический музей Антальи

Во второй части экскурсии мы отправимся в один из лучших археологических музеев мира. В 1988 году его даже удостоили международной награды. Территория комплекса внушительная: 7 тыс. квадратных метров, на которых размещено 13 выставочных залов с 5000 экспонатов. И это лишь пятая часть коллекции (всё просто не помещается в музее). Вы осмотрите самые значимые артефакты. И откроете интереснейшую историю создания музея — ведь именно в ней кроется его успех!

Организационные детали