Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя Калеичи и Археологический музей Антальи. Уникальная экскурсия для любителей истории и культуры
Калеичи - квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта, где частично сохранившаяся цитадель помнит греков, византийцев, сельджуков и османов.
Во второй части экскурсии посетители отправляются в один из лучших археологических музеев мира, где на 7 тыс. квадратных метров размещены 13 выставочных залов с 5000 экспонатов. Это лишь пятая часть коллекции, которая не помещается в музее
Калеичи — квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта. С турецкого Kaleiçi переводится как «внутри крепости». Частично сохранившаяся цитадель помнит греков, византийцев, сельджуков и османов. Что же унаследовала Анталья от разных эпох и народов? Как она выглядела в разные времена и как в архитектуре её построек увидеть историческую динамику города? Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов.
Археологический музей Антальи
Во второй части экскурсии мы отправимся в один из лучших археологических музеев мира. В 1988 году его даже удостоили международной награды. Территория комплекса внушительная: 7 тыс. квадратных метров, на которых размещено 13 выставочных залов с 5000 экспонатов. И это лишь пятая часть коллекции (всё просто не помещается в музее). Вы осмотрите самые значимые артефакты. И откроете интереснейшую историю создания музея — ведь именно в ней кроется его успех!
Организационные детали
Дополнительные расходы: музей — 15 евро за взрослого, дети до 7 лет бесплатно
Позаботьтесь об удобной обуви и защите от солнца
Если вам нужен трансфер из отдалённых районов — напишите мне, я предложу варианты
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сертач — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Здравствуйте, уважаемые Гости! Меня зовут Сертач. Я лицензированный гид, аккредитованный Министерством культуры и туризма Турции. С 2005 года работаю гидом-экскурсоводом. Провожу индивидуальные и групповые туры. Увлекаюсь историей Древнего мира. Mоя читать дальшеуменьшить
страсть: архитектура, обычаи, войны, цари их победы и поражения! Работаю в команде таких же увлечённых гидов-историков. Мы с удовольствием откроем для вас богатое прошлое нашей страны и познакомим с её достопримечательностями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инга
Замечательная экскурсия. Гид Сертач очень интересно и подробно рассказывает. Видно, что профессионал с большим опытом и знаниями. Отвечает на вопросы. Подстраивается под темп участников экскурсии - если нужно остановиться что-то посмотреть подробнее или немного передохнуть. Очень рекомендуем!
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А
Андрей
Интересно. Ритмично. Узнал новые, неочевидные для себя факты об истории региона и города Антальи. Сертач излагает в легкой манере, не перегружает датами и мелкими, незначительными деталями. От экскурсии самые приятные впечатления.
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