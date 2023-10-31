Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
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Описание
Что вас ожидает
Наследие Калеичи: дух времени
Калеичи — квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта. С турецкого Kaleiçi переводится как «внутри крепости». Частично сохранившаяся цитадель помнит греков, византийцев, сельджуков и османов. Что же унаследовала Анталья от разных эпох и народов? Как она выглядела в разные времена и как в архитектуре её построек увидеть историческую динамику города? Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов.
Археологический музей Антальи
Во второй части экскурсии мы отправимся в один из лучших археологических музеев мира. В 1988 году его даже удостоили международной награды. Территория комплекса внушительная: 7 тыс. квадратных метров, на которых размещено 13 выставочных залов с 5000 экспонатов. И это лишь пятая часть коллекции (всё просто не помещается в музее). Вы осмотрите самые значимые артефакты. И откроете интереснейшую историю создания музея — ведь именно в ней кроется его успех!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: музей — 340 лир за взрослого, 150 лир за ребёнка (от 7 до 12 лет), до 6 лет бесплатно
- Позаботьтесь об удобной обуви и защите от солнца
- Если вам нужен трансфер из отдалённых районов — напишите мне, я предложу варианты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ворот Адриана (Уч капылар)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.