Окрестности и старинные районы Антальи хранят память о бурных временах Древнего мира. Среди античных памятников особое место занимают постройки Калеичи. На прогулке по этому атмосферному кварталу вы прикоснётесь к событиям многовековой давности. Исследуете экспонаты одного из лучших археологических музеев мира. И поймёте, что Анталья — намного больше, чем популярный курорт.

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Описание

Что вас ожидает

Наследие Калеичи: дух времени

Калеичи — квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта. С турецкого Kaleiçi переводится как «внутри крепости». Частично сохранившаяся цитадель помнит греков, византийцев, сельджуков и османов. Что же унаследовала Анталья от разных эпох и народов? Как она выглядела в разные времена и как в архитектуре её построек увидеть историческую динамику города? Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов.

Археологический музей Антальи

Во второй части экскурсии мы отправимся в один из лучших археологических музеев мира. В 1988 году его даже удостоили международной награды. Территория комплекса внушительная: 7 тыс. квадратных метров, на которых размещено 13 выставочных залов с 5000 экспонатов. И это лишь пятая часть коллекции (всё просто не помещается в музее). Вы осмотрите самые значимые артефакты. И откроете интереснейшую историю создания музея — ведь именно в ней кроется его успех!

Организационные детали