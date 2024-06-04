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не повлияло на встречу и при выходе с аэропорта нас ждал дружелюбный водитель с нашими именами. Помог докатить чемодан и любезно открыл дверь. Трансфер осуществлялся на минивэне мерседес достаточно новом и стильным внутри и самое главное чистом! Приехав в отель, а это было час ночи, водитель пошел на ресепшен все обо всем договорился на своем языке и нас спокойно заселили за что отдельная благодарность!!! Рекомендую данный трансфер!