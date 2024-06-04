1 чел.
По популярности
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
25€23 за всё до 10 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
62€53 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан
Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
Завтра в 03:30
11 июня в 03:30
от €65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
€157 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€54 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
- YYana3 июня 2024Все отлично!
- ЕЕвгений3 июня 2024Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
- ТТатьяна14 мая 2024Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и водителей. Создают комфорт и
- сстаc7 мая 2024Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили 60 долларов за то
- ЮЮлия7 мая 2024Очень понравилась организация трансфера - пунктуальный водитель, комфортный автомобиль. Шоу яркое и атмосферное, рекомендую к посещению!
- ДДина12 апреля 2024Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на месте я уже смогла
- ММая25 марта 2024Спасибо, все было здорово, во время забрали и во время привезли в отель. Шоу фонтанов очень понравилось. Девочки, которые с нами общаются, вам отдельное спасибо. Вы очень заботливые. Рекомендую всем посетить шоу, отдельно купить билеты и покататься на гондолах.
- ААлександр16 марта 2024Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с
- ААнна22 января 2024Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Ночные»
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