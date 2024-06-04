Ночные прогулки и экскурсии Антальи

Найдено 11 экскурсий в категории «Ночные» в Анталье, цены от €15, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан
Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
Завтра в 03:30
11 июня в 03:30
от 65 за человека
Ночная сказка старой Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
157 за всё до 3 чел.
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
1 отзыв
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
The Land of Legends Night Show из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$15 за человека
Анталийские Исторические Музеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
54 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
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    экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.

  • Y
    Yana
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Все отлично!
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
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    не повлияло на встречу и при выходе с аэропорта нас ждал дружелюбный водитель с нашими именами. Помог докатить чемодан и любезно открыл дверь. Трансфер осуществлялся на минивэне мерседес достаточно новом и стильным внутри и самое главное чистом! Приехав в отель, а это было час ночи, водитель пошел на ресепшен все обо всем договорился на своем языке и нас спокойно заселили за что отдельная благодарность!!! Рекомендую данный трансфер!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и водителей. Создают комфорт и
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    уют на протяжении всей поездки. Очень понравился гид Фархад! Отлично говорит по-русски, знает про Каппадокию всё, очень внимательный и заботливый! Отдельное спасибо за выбор отеля в Аваносе, это просто эстетическое наслаждение, каки вся Каппадокия 😍

    Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов иПотрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов иПотрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и
  • с
    стаc
    7 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили 60 долларов за то
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    чтобы разместиться в пещерном отеле, а нас разместили в его флигеле. Организаторам было бы по совести вернуть за это деньги. Фото флигеля прилагается

    Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    The Land of Legends Night Show из Анталии
    Очень понравилась организация трансфера - пунктуальный водитель, комфортный автомобиль. Шоу яркое и атмосферное, рекомендую к посещению!
  • Д
    Дина
    12 апреля 2024
    Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
    Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на месте я уже смогла
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    понять сложность пути. Но Siyamin, как местный житель, который прекрасно знает свои места, предложил несколько вариантов пути. И - я осталась очень довольной. Для опытных скалолазов восхождение на Муса-Даг будет интересным, но и для менее опытных будет прекрасная возможность увидеть рассвет! Рекомендую!

    Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на
  • М
    Мая
    25 марта 2024
    The Land of Legends Night Show из Анталии
    Спасибо, все было здорово, во время забрали и во время привезли в отель. Шоу фонтанов очень понравилось. Девочки, которые с нами общаются, вам отдельное спасибо. Вы очень заботливые. Рекомендую всем посетить шоу, отдельно купить билеты и покататься на гондолах.
  • А
    Александр
    16 марта 2024
    Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
    Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с
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    прекрасным русским языком, внимательный, весёлый, остроумный. Хорошо знает историю!!! Молодцы, ещё раз спасибо! Одно очень нудно, сбор и развоз людей по гостиницам, но без этого никак (Туда из Антальи с остановками на завтрак, обед, туалет 10 часов, обратно 9,5.

  • А
    Анна
    22 января 2024
    Ночная сказка старой Антальи
    Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной
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    беседы и красивых видов на Анталию. Хочу отметить, что у вас великолепные познания в истории, политики и множества фактов, которые подтверждаются даже историческими фотографиями. Экскурсия была отличная, даже осталось ощущение, что времени было мало, хотелось еще и еще слушать и впитывать. Потрясающая экскурсия, высококлассный экскурсовод, много узнала для себя нового и интересного. Обязательно ещё раз приеду в Анталию и обращусь к вам!!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Ночные»

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  3. Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
  4. Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
  5. Ночная сказка старой Антальи
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
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