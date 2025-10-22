Откройте волшебный подводный мир Средиземного моря вместе с нашим дайвинг-туром из Анталии! Это уникальная возможность увидеть морские глубины своими глазами под присмотром опытных инструкторов.
Даже если вы не решитесь на погружение, вы сможете прекрасно отдохнуть на комфортабельной лодке под солнцем.
Описание водной прогулки
Невероятный подводный мир Погрузитесь в загадочный подводный мир Средиземного моря, присоединившись к захватывающему дайвинг-туру из Анталии! Вас ждёт уникальная возможность открыть тайны морских глубин и по-настоящему прочувствовать богатство подводной природы, которую невозможно увидеть с поверхности. Перед началом погружения вас встретят опытные и внимательные инструкторы, которые проведут подробный инструктаж, расскажут о правилах безопасности и научат, как использовать оборудование и общаться под водой с помощью простых жестов. Отдых для всех Если вы не решитесь нырять или путешествуете с детьми младше 12 лет, вы всё равно отлично проведёте время на борту. На лодке предусмотрены шезлонги для загара, расслабляющая атмосфера и бар с напитками — отличный вариант для отдыха на волнах. Во время всей поездки за вами будет наблюдать профессиональный фотограф, который запечатлеет самые яркие моменты вашего подводного приключения. По возвращении на берег вы сможете приобрести эти снимки в память об этом удивительном дне! Важная информация:
На экскурсию можно с детьми любого возраста, но погружение возможно от 12 лет.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Куш
- Залив Кирис
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги инструктора и оборудование для дайвинга
- Обед
Что не входит в цену
- Фото и видео
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- На экскурсию можно с детьми любого возраста
- Но погружение возможно от 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rakip
22 окт 2025
Все супер)
Советую
Входит в следующие категории Антальи
