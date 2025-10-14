Трансфер из регионов: Анталья, Кунду и Белек Начало сафари от нашей базы в деревне Гебиз. Время отправления: 09:30 – 10:00 Время возвращения: 16:30 – 17:00 Маршрут – Гебиз •Прибытие на базу Safari в деревне Гебиз.

•После инструктажа по программе и технике безопасности начинается приключенческое сафари в сопровождении ведущего джипа. Маршрут включает:

Проезд через реку Чыгырган и гранатовые сады до деревни Дегирменбурну.

Далее через деревню Хаджиосманлар и пересечение ручьев, остановка в деревенском доме в районе Хасгебе.

Здесь будет фотопауза и рассказ о деревенской жизни. Также гостей угощают местным шалфеем, собранным жителями деревни.

Затем маршрут пролегает через дома деревни и панорамные виды на гору Бозбурун на высоте около 700 м.

Следующая остановка — на ручье Хаспынар в районе Хастюмен для купания.

После купания — остановка на обед в ресторане (~1 час отдыха).

После обеда продолжение сафари через деревни Дегирменбурну, Акчапынар и Козан.

Прибытие к водопаду Учан — здесь купальная пауза на 45 минут.

Завершение тура на базе Park Safari в районе реки Чыгырган через деревню Дорумлар. Важно: Во время тура проводится водная битва на специально закрытой для движения территории. Общая протяжённость маршрута: 80–90 км, из которых:.

Важная информация: Важная информация о туре Park Safari •Продолжительность экскурсии: с 09:30 до 17:00, полный день приключений.

•Купание: в природных ручьях и у водопада Учан. Не забудьте взять купальники, полотенца и сменную одежду!

•Основные моменты тура:

Приключенческое сафари по живописным деревням, •Купание в природных водах, •Остановка у горы Бозбурун (панорамные виды), •Весёлая водная битва на закрытой территории.