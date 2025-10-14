Мои заказы

Джип-сафари в Гебиз

Отправьтесь в незабываемое сафари по живописным деревням и каньонам региона Гебиз! Ежедневные выезды: из Антальи, Кунду и Белека (09:30–10:00), возвращение (16:30–17:00). Программа: купание в ручьях и у водопада Учан, обед в ресторане
читать дальше

(шведский стол), весёлая водная битва. Маршрут: 80–90 км, из них 80% — грунтовые дороги среди природы. Транспорт: безопасные джипы Land Rover Defender 4x4 с профессиональными водителями. Подходит для всей семьи! Бронируйте сейчас и откройте для себя настоящую Турцию!

Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Трансфер из регионов: Анталья, Кунду и Белек Начало сафари от нашей базы в деревне Гебиз. Время отправления: 09:30 – 10:00 Время возвращения: 16:30 – 17:00 Маршрут – Гебиз •Прибытие на базу Safari в деревне Гебиз.

•После инструктажа по программе и технике безопасности начинается приключенческое сафари в сопровождении ведущего джипа. Маршрут включает:

  • Проезд через реку Чыгырган и гранатовые сады до деревни Дегирменбурну.
  • Далее через деревню Хаджиосманлар и пересечение ручьев, остановка в деревенском доме в районе Хасгебе.
  • Здесь будет фотопауза и рассказ о деревенской жизни. Также гостей угощают местным шалфеем, собранным жителями деревни.
  • Затем маршрут пролегает через дома деревни и панорамные виды на гору Бозбурун на высоте около 700 м.
  • Следующая остановка — на ручье Хаспынар в районе Хастюмен для купания.
  • После купания — остановка на обед в ресторане (~1 час отдыха).
  • После обеда продолжение сафари через деревни Дегирменбурну, Акчапынар и Козан.
  • Прибытие к водопаду Учан — здесь купальная пауза на 45 минут.
  • Завершение тура на базе Park Safari в районе реки Чыгырган через деревню Дорумлар. Важно: Во время тура проводится водная битва на специально закрытой для движения территории. Общая протяжённость маршрута: 80–90 км, из которых:.
  • 20% — асфальтовая дорога, •80% — грунтовые дороги. Меню обеда •Курица-гриль •Макароны с маслом •Салат “Чобан” •Чай Веганские, вегетарианские и кошерные меню предоставляются по предварительному запросу при бронировании. Питание будет организовано по принципу шведского стола. Примечание: Питание и напитки, не входящие в меню, оплачиваются дополнительно. Особенности автомобилей для сафари •Land Rover Defender 4x4 (полный привод) •Летние и зимние тенты •Огнетушители •Расширенные аптечки первой помощи •Буксировочные тросы •Наборы инструментов и запасных частей •Защитные дуги безопасности (Rollbar) •Радиосвязь (коротковолновая и дальнобойная) Дополнительно: При сафари на 15 джипах предоставляются 2 механика и 2 группы радиосвязи для оперативной технической поддержки. Примечание: Все автомобили Land Rover Defender рассчитаны на 10–14 пассажиров и управляются только профессиональными водителями. Самостоятельное вождение туристами запрещено. Важная информация: Важная информация о туре Park Safari •Продолжительность экскурсии: с 09:30 до 17:00, полный день приключений.
  • Трансфер: включён из Антальи, Кунду и Белека.
  • Транспорт: джипы Land Rover Defender 4x4. Самостоятельное вождение запрещено — только профессиональные водители.

•Купание: в природных ручьях и у водопада Учан. Не забудьте взять купальники, полотенца и сменную одежду!:

  • Обед: организован в формате шведского стола.
  • Веганские, вегетарианские и кошерные меню предоставляются при предварительном запросе.

•Основные моменты тура:

Транспорт: джипы Land Rover Defender 4x4. Самостоятельное вождение запрещено — только профессиональные водители.
Приключенческое сафари по живописным деревням, •Купание в природных водах, •Остановка у горы Бозбурун (панорамные виды), •Весёлая водная битва на закрытой территории.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Гебиз - отправная точка тура, традиционная атмосфера сельской Турции
  • Река Чыгырган - живописное пересечение реки на внедорожниках
  • Гранатовые сады - красивейшие поля плодоносящих гранатовых деревьев
  • Деревня Дегирменбурну - первая остановка в старинной деревне
  • Деревня Хаджиосманлар - аутентичная сельская жизнь среди ручьёв и зелени
  • Деревенский дом в Хасгебе - фотопауза, знакомство с деревенским бытом и угощение шалфеем
  • Панорамные виды на гору Бозбурун - захватывающие дух пейзажи на высоте около 700 м
  • Ручей Хаспынар (в районе Хастюмен) - купальная остановка в природной воде
  • Водопад Учан - природный водопад с возможностью купания (45 минут)
  • Деревня Дорумлар - заключительная часть маршрута через традиционные сельские пейзажи
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
  • 100 км сафари на внедорожниках 4х4
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация о туре Park Safari
  • Продолжительность экскурсии: с 09:30 до 17:00, полный день приключений
  • Трансфер: включён из Антальи, Кунду и Белека
  • Транспорт: джипы Land Rover Defender 4x4. Самостоятельное вождение запрещено - только профессиональные водители
  • Купание: в природных ручьях и у водопада Учан. Не забудьте взять купальники, полотенца и сменную одежду
  • Обед: организован в формате шведского стола
  • Веганские, вегетарианские и кошерные меню предоставляются при предварительном запросе
  • Основные моменты тура:
  • Приключенческое сафари по живописным деревням
  • Купание в природных водах
  • Остановка у горы Бозбурун (панорамные виды)
  • Весёлая водная битва на закрытой территории
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
С
Сергей
14 окт 2025
Добрый день! Вчера посетили экскурсию Джип -сафари, поставил среднюю оценку из-за непрофессионализма продающего гида Татьяны, за многолетний опыт путешествий впервые столкнулся с такой наглостью и дерзостью, при продаже тура был
читать дальше

указан язык общения русский, турецкий, английский, естественно никто и не мог подумать, что и инструктаж и путевая информация будет только на иностранном языке, так как в нашей группе оказалось, что русские только мы вдвоём, а остальные 100 человек иностранцы, на что Татьяна начала нас же обвинять и доказывать, что сами виноваты, писали бы, что русские, это не исторический тур, наслаждались бы природой и всё в таком духе! Для нас такое отношение неприемлемо! Не поставил одну звезду, только из-за парней, водителей джипов, красот природы и нашего настроения, которое мы сами себе создавали! Татьяне минус 1 звезда! Больше никогда не воспользуюсь вашими услугами!!!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Джип-сафари по живописным окрестностям Антальи
Джиппинг
На машине
6.5 часов
4 отзыва
Групповая
до 22 чел.
Джип-сафари по окрестностям Антальи
Погрузитесь в атмосферу приключений на джип-сафари по живописным окрестностям Антальи. Вас ждут водопады, деревни и обед на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€40 за человека
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€35 за человека
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Джиппинг
На автобусе
12 часов
-
17%
19 отзывов
Водная прогулка
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$40$48 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье