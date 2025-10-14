Отправьтесь в незабываемое сафари по живописным деревням и каньонам региона Гебиз! Ежедневные выезды: из Антальи, Кунду и Белека (09:30–10:00), возвращение (16:30–17:00). Программа: купание в ручьях и у водопада Учан, обед в ресторане
Описание экскурсии
Трансфер из регионов: Анталья, Кунду и Белек Начало сафари от нашей базы в деревне Гебиз. Время отправления: 09:30 – 10:00 Время возвращения: 16:30 – 17:00 Маршрут – Гебиз •Прибытие на базу Safari в деревне Гебиз.
•После инструктажа по программе и технике безопасности начинается приключенческое сафари в сопровождении ведущего джипа. Маршрут включает:
- Проезд через реку Чыгырган и гранатовые сады до деревни Дегирменбурну.
- Далее через деревню Хаджиосманлар и пересечение ручьев, остановка в деревенском доме в районе Хасгебе.
- Здесь будет фотопауза и рассказ о деревенской жизни. Также гостей угощают местным шалфеем, собранным жителями деревни.
- Затем маршрут пролегает через дома деревни и панорамные виды на гору Бозбурун на высоте около 700 м.
- Следующая остановка — на ручье Хаспынар в районе Хастюмен для купания.
- После купания — остановка на обед в ресторане (~1 час отдыха).
- После обеда продолжение сафари через деревни Дегирменбурну, Акчапынар и Козан.
- Прибытие к водопаду Учан — здесь купальная пауза на 45 минут.
- Завершение тура на базе Park Safari в районе реки Чыгырган через деревню Дорумлар. Важно: Во время тура проводится водная битва на специально закрытой для движения территории. Общая протяжённость маршрута: 80–90 км, из которых:.
- 20% — асфальтовая дорога, •80% — грунтовые дороги. Меню обеда •Курица-гриль •Макароны с маслом •Салат “Чобан” •Чай Веганские, вегетарианские и кошерные меню предоставляются по предварительному запросу при бронировании. Питание будет организовано по принципу шведского стола. Примечание: Питание и напитки, не входящие в меню, оплачиваются дополнительно. Особенности автомобилей для сафари •Land Rover Defender 4x4 (полный привод) •Летние и зимние тенты •Огнетушители •Расширенные аптечки первой помощи •Буксировочные тросы •Наборы инструментов и запасных частей •Защитные дуги безопасности (Rollbar) •Радиосвязь (коротковолновая и дальнобойная) Дополнительно: При сафари на 15 джипах предоставляются 2 механика и 2 группы радиосвязи для оперативной технической поддержки. Примечание: Все автомобили Land Rover Defender рассчитаны на 10–14 пассажиров и управляются только профессиональными водителями. Самостоятельное вождение туристами запрещено. Важная информация: Важная информация о туре Park Safari •Продолжительность экскурсии: с 09:30 до 17:00, полный день приключений.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Гебиз - отправная точка тура, традиционная атмосфера сельской Турции
- Река Чыгырган - живописное пересечение реки на внедорожниках
- Гранатовые сады - красивейшие поля плодоносящих гранатовых деревьев
- Деревня Дегирменбурну - первая остановка в старинной деревне
- Деревня Хаджиосманлар - аутентичная сельская жизнь среди ручьёв и зелени
- Деревенский дом в Хасгебе - фотопауза, знакомство с деревенским бытом и угощение шалфеем
- Панорамные виды на гору Бозбурун - захватывающие дух пейзажи на высоте около 700 м
- Ручей Хаспынар (в районе Хастюмен) - купальная остановка в природной воде
- Водопад Учан - природный водопад с возможностью купания (45 минут)
- Деревня Дорумлар - заключительная часть маршрута через традиционные сельские пейзажи
Что включено
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- 100 км сафари на внедорожниках 4х4
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
14 окт 2025
Добрый день! Вчера посетили экскурсию Джип -сафари, поставил среднюю оценку из-за непрофессионализма продающего гида Татьяны, за многолетний опыт путешествий впервые столкнулся с такой наглостью и дерзостью, при продаже тура был
