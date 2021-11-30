Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки 4.9 19 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия $48 за человека 4.9 19 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов Джиппинг, автобусе, сплавы и рафтинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки. Шикарный вид на горы и окружающий мир можно сфотографировать прямо во время пути. Благодаря этому турне каждый турист увидит абсолютно другую Турцию, и эта ее сторона не оставит никого равнодушным. Важная информация: Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Копрулу

Национальный парк Копрулу

Река Бесконак

Горы Торос Что включено Трансфер

Рафтинг

Джип-сафари

Обед Что не входит в цену Все напитки на яхте

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей

Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей

Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.