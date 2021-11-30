Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки
Описание экскурсииВас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки. Шикарный вид на горы и окружающий мир можно сфотографировать прямо во время пути. Благодаря этому турне каждый турист увидит абсолютно другую Турцию, и эта ее сторона не оставит никого равнодушным. Важная информация: Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Копрулу
- Национальный парк Копрулу
- Река Бесконак
- Горы Торос
Что включено
- Трансфер
- Рафтинг
- Джип-сафари
- Обед
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
"В целом рафтингом на реке Кепрюлю мы остались довольны. Здесь вы получите просто массу положительных эмоций и впечатлений. От великолепных пейзажей захватывает дух, от свежего вкусного воздуха слегка кружится голова. Здорово!
Классно!
Рекомендую!"
Классно!
Рекомендую!"
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А
Я уже несколько раз пробовал рафтинг в разных местах, но Анталия просто снесла мои ожидания! Быстрые реки, пенистые волны и великолепные пейзажи сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую всем любителям приключений!
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М
Эта экскурсия оставила в моем сердце незабываемые впечатления! Рафтинг и джип-сафари в Анталии позволяют увидеть природу совершенно по-новому и почувствовать себя частью этого великолепия. Спасибо за незабываемые моменты!
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Л
Джип-сафари в Анталии - это нечто невероятное! Путешествие по бездорожью сделало мой день ярким и запоминающимся. Никогда не забуду ветер в волосах и ощущение свободы. Огромное спасибо за эту уникальную экскурсию!
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О
Я никогда не испытывала такого волнения, как во время джип-сафари в Анталии! Проезжая через горы и долины, мы наслаждались красотой природы и узнали много интересных фактов. Спасибо за это увлекательное приключение!
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С
Рафтинг и джип-сафари в Анталии превзошли все мои ожидания! Это было незабываемо! Настоящий драйв и приключения, которые стоит попробовать каждому. Огромное спасибо команде за безопасность и веселое настроение!
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