Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Анталье Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека $925 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Мы отправимся в маленький город Демре, где на протяжении веков происходило множество интересных событий. Здесь находился важнейший центр Ликии - Мира, здесь жил и проповедовал Николай Чудотворец. Вы посетите посвященную ему церковь, увидите грандиозный античный театр и раскроете тайны высеченных в скалах гробниц. Что вас ожидает: Путешествие в античность. Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Мы расшифруем принципы возведения ликийских гробниц и раскроем, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также поможем вам погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка. История Николая из Патары. Церковь Николая Чудотворца важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи Святителя. Мы расшифруем для вас украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажем фреску «Тайная вечеря» и поможем отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, мы поделимся историями и легендами о жизни Николая Мирликийского

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату