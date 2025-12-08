Описание экскурсииМы отправимся в маленький город Демре, где на протяжении веков происходило множество интересных событий. Здесь находился важнейший центр Ликии - Мира, здесь жил и проповедовал Николай Чудотворец. Вы посетите посвященную ему церковь, увидите грандиозный античный театр и раскроете тайны высеченных в скалах гробниц. Что вас ожидает: Путешествие в античность. Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Мы расшифруем принципы возведения ликийских гробниц и раскроем, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также поможем вам погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка. История Николая из Патары. Церковь Николая Чудотворца важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи Святителя. Мы расшифруем для вас украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажем фреску «Тайная вечеря» и поможем отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, мы поделимся историями и легендами о жизни Николая Мирликийского
Что не входит в цену
- - Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая - 17 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира - 13 € c человека, дети до 8 лет бесплатно/n - по желанию в программу экскурсии можно добавить 2-х часовую морскую прогулку на индивидуальной яхте с возможностью купания по затонувшему городу Кекова - 400$/n
Начало: Обговаривается лично
Завершение: Г. Анталья
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
